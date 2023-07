L’impact de Pulisic s’est fait sentir à l’AC Milan bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts

Le voyage de Christian Pulisic en Europe a laissé entrevoir de grandes promesses en Allemagne. Des périodes de battage médiatique et de stagnation ont suivi en Angleterre. Maintenant, il vise un renouveau potentiel en Italie.

D’abord, c’était le Borussia Dortmund en Bundesliga. Ensuite, Chelsea a acquis Pulisic pour jouer en Premier League. Maintenant, l’AC Milan fait venir Pulisic. Le joueur de 24 ans a toujours un excellent CV sur papier, mais il pourrait y avoir des doutes croissants quant à savoir s’il peut ou non retrouver la forme qui a poussé le club anglais à dépenser près de 75 millions de dollars pour lui en 2019.

Avant Chelsea, Pulisic . Cependant, sa dernière saison à Stamford Bridge a entraîné une baisse de la forme et du temps de jeu. Alors que la star américaine est arrivée à Milan pour son examen médical mercredi, il est devenu évident que son objectif principal est de prospérer et de réussir avec ce déménagement.

Le même objectif unit Pulisic et l’AC Milan

Le joueur de 24 ans a mis la plume sur papier avec l’équipe de Serie A pour les quatre prochaines saisons. Sa capacité à se hisser au plus haut niveau national en préparation de la Copa America en 2019 et de la Coupe du monde 2026 à domicile serait un énorme coup de pouce pour le club et la nation.

Pendant ce temps, sa signature fait partie de la tentative des Rossoneri de se remettre sur les rails. Le club a remporté le Scudetto pour la 19e fois lors de la campagne 2021/22. Cependant, il a échoué à une quatrième place la saison suivante. Même s’il n’a pas encore fait ses débuts dans le kit rouge et noir, l’influence de Christian Pulisic peut être vue et entendue dans tout le club.

Les ventes de maillots du club explosent grâce aux consommateurs américains

Joe Pompliano, un fournisseur de contenu commercial et sportif, affirme que les ventes de la boutique de l’équipe ont augmenté de 266 %. Le pourcentage de consommateurs américains est passé à 43 % (au lieu de 9 %) et les maillots Pulisic représentent désormais 45 % de toutes les ventes de kits.

De plus, l’AC Milan est en tournée aux États-Unis pour jouer trois matchs. Ces matchs apportent des compétitions majeures au calendrier des matchs amicaux d’été aux États-Unis. Le 23 juillet contre le Real Madrid, le 27 juillet contre la Juventus et le 1er août contre Barcelone à Las Vegas. Il y aura près de 100 000 personnes présentes pour voir le match au Rose Bowl en Californie. Les billets sont déjà épuisés.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto