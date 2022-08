L’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des consommateurs signifie que les détaillants pourraient se recentrer sur le bas de gamme

Lorsque la Compagnie de la Baie d’Hudson a annoncé la semaine dernière qu’elle relançait Zellers d’entre les morts, de nombreux anciens acheteurs ont été émus de partager de bons souvenirs de la chaîne de rabais.

Des bouteilles de Coca à l’ancienne aux produits de cuisine rétro, les détaillants savent que la nostalgie peut se vendre. Dans la mesure où certains Canadiens aspirent à ce dont ils se souviennent comme ces jours heureux et joyeux où Zellers faisait partie de leur vie, la vénérable Compagnie de la Baie d’Hudson se fera un plaisir de les combler.

Mais selon Jean-Paul Lam, économiste basé à Waterloo, en Ontario, il pourrait y avoir autre chose que de la nostalgie en jeu – et cela ne semble pas aussi chaleureux et flou.

Puis-je vous intéresser à quelque chose d’inférieur ?

La décision de The Bay de relancer sa marque bas de gamme représente une tendance que Lam s’attend à voir se reproduire, car l’inflation fait que les gens se sentent plus pauvres : répondre à la demande des consommateurs pour ce que les économistes appellent des “biens inférieurs”.

“Je pense que c’est ce à quoi beaucoup de détaillants pensent probablement”, a déclaré Lam vendredi, juste après que Statistique Canada a publié son dernières données sur les ventes au détail.

Comme l’a expliqué Lam, à son origine, le concept économique de biens de qualité inférieure ne se réfère pas nécessairement à des produits mal fabriqués ou peu attrayants, bien qu’il puisse inclure des produits comme ceux-là.

Au lieu de cela, les économistes disent que le principe découle de l’idée qu’avec la plupart des biens – de la nourriture à la mode – les gens dépensent plus pour eux à mesure qu’ils s’enrichissent. Mais les biens inférieurs sont une exception ; à mesure que les gens s’enrichissent, ils en achètent moins.

Lam donne l’exemple du filet mignon et du boeuf haché, ou des marques automobiles BMW et Kia.

“Les individus classent les biens en fonction de notre désir”, a déclaré Lam, aidant à expliquer le principe, qui est souvent discuté dans le cadre de l’économie comportementale.

“Nous avons tendance à classer certains biens au-dessus d’autres biens dans notre préférence, et ces préférences peuvent être subjectives.”

À mesure que les gens s’enrichissent, ceux qui mangent de la viande ont tendance à acheter moins de bœuf haché et des coupes plus raffinées et plus chères, comme le steak. Dans un tel cas, les économistes considéreraient le bœuf haché comme un « bien inférieur ». Mais lorsque les revenus baissent, le processus s’inverse. (Alkis Konstantinidis/Reuters)

Lam, par exemple, a déclaré qu’il n’aimait pas le filet mignon, préférant le goût et la texture des coupes de bœuf moins chères. Et Kia peut en fait faire une meilleure voiture.

En fait, la différence entre certains produits peut n’avoir rien à voir avec la qualité, mais plutôt avec le prestige et le statut. Les biens inférieurs sont moins chers, ce qui peut, de manière perverse, réduire leur attrait pour les riches.

Lam note qu’aux alentours de 2014, une reprise économique s’amorçait – les prix de l’immobilier étaient en hausse et les actions avaient commencé à augmenter. Les gens se sentaient riches. Et c’est alors que la Baie a intégré Saks Fifth Avenue, une marque de prestige, dans ses magasins pour profiter de l’envie des consommateurs d’acheter des produits haut de gamme. Le détaillant haut de gamme Nordstrom est également venu au Canada, tandis que le détaillant de classe moyenne Sears s’est effondré.

Mais une fois que les revenus et la richesse commencent à baisser, a déclaré Lam, tout peut changer. Le profil de la demande change soudainement et les personnes qui prennent du retard recherchent plutôt des biens de qualité inférieure.

Dépouillé de la théorie économique fantaisiste, l’idée est familière : lorsque notre richesse et nos revenus diminuent, nous commençons à chercher de bonnes affaires.

Le détaillant à rabais canadien Giant Tiger pourrait également bénéficier d’un changement vers des produits de qualité inférieure, si les salaires continuent de baisser par rapport à l’inflation. (Radio-Canada)

La hausse de Dollarama

“Je pense que c’est ce à quoi pensent probablement beaucoup de détaillants”, a-t-il déclaré. “Avec des revenus inférieurs aux prix, il y aura peut-être une augmentation de la demande pour ces produits de qualité inférieure – et c’est pourquoi il est logique de relancer un magasin discount comme Zellers.”

La façon dont Statistique Canada recueille les données sur la vente au détail, une tendance vers des biens de qualité inférieure est difficile à déceler dans les derniers chiffres de vente, a déclaré l’économiste de BMO Shelly Kaushik, même si cette tendance avait déjà commencé en juin, lorsque la plupart des chiffres ont été recueillis.

Cependant, d’autres indicateurs, dont une augmentation de 12 % des ventes chez Dollarama au Canada – ce que les deux économistes ont décrit comme la quintessence d’un détaillant de biens inférieur – suggèrent qu’un mouvement vers la partie du cycle de la chasse aux bonnes affaires a peut-être déjà commencé. Des entreprises telles que Tigre Géant d’Ottawa pourraient également en bénéficier.

Kaushik s’empresse également de souligner que Zellers n’a jamais été dans la même catégorie que Dollarama. Le détaillant appartenant à HBC était traditionnellement un détaillant de produits conventionnels qui vendait de nombreuses marques familières, mais sans le sac à provisions prestigieux ni l’expérience.

Les chiffres des ventes au détail de juin ont démontré à quel point l’inflation affecte la façon dont nous magasinons et ce que nous achetons. Les ventes ont affiché un bon gain d’un peu plus de 1 % en dollars, plus de trois fois ce que les économistes avaient prédit. Mais en volume, les ventes n’ont guère bougé.

“Disons que vous vouliez acheter deux widgets, mais qu’ils coûtent maintenant deux fois plus cher. Vous dépensez certainement deux fois plus qu’avant, mais vous n’achetez toujours que deux widgets. Ainsi, le volume de ce que vous achetez reste le même », a expliqué Kaushik.

Aspirant à l’opulence

Comme Lam et d’autres, Kaushik reconnaît que les salaires sont en retard sur l’inflation, mais elle a déclaré que malgré les chiffres préliminaires montrant des ventes en baisse en juillet, il est trop tôt pour prononcer le début d’une récession dans le commerce de détail.

Un facteur déroutant est que si les ventes de biens devraient diminuer, une plus grande part des revenus est consacrée aux achats de services, tels que les voyages, les divertissements et les repas au restaurant, dont aucun n’est généralement considéré comme un bien de qualité inférieure.

“Je pense qu’il est bien trop tôt pour dire que nous assistons à un véritable changement dans la psychologie du consommateur”, a déclaré Kaushik. “Je pense que l’idée de vouloir aspirer à la richesse ou, vous savez, au shopping haut de gamme est toujours quelque chose que nous voyons encore.”

La Baie d’Hudson va rouvrir le détaillant à rabais Zellers Une décennie après avoir fermé ses portes, la Compagnie de la Baie d’Hudson veut relancer la marque Zellers. La société indique qu’elle prévoit de lancer un nouveau site Web de commerce électronique et de vendre des produits sous le label de rabais dans certains magasins Bay d’ici le début de 2023.

Cela peut être vrai pour ceux dont le revenu a augmenté avec l’inflation, mais comme beaucoup d’autres l’ont souligné dans le passé, les personnes dont le revenu après inflation a diminué d’environ 7 % cette année ont peut-être interrompu leurs aspirations.

En tant que personne qui surveille de près l’inflation, Lam craint que la tendance actuelle à la hausse des prix ne soit loin d’être terminée. La hausse de l’inflation mondiale et la hausse des coûts d’importation des produits de consommation pourraient indiquer que la préférence des consommateurs pour les biens de qualité inférieure n’est pas une mode.

Si les salaires continuent de baisser et que votre revenu après inflation diminue un peu plus, peut-être que vous aussi penserez à acheter des jeans de type Zellers en parfait état dans un magasin de type Zellers et à renoncer au sac à provisions chic. Les détaillants surveilleront.

