L’impact de l’IA sur la guerre sera aussi important que celui des armes nucléaires », déclare l’ancien PDG de Google

L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a déclaré que l’IA pourrait avoir un effet aussi important sur la guerre que les armes nucléaires.

Schmidt a déclaré à Wired que l’armée américaine doit déployer des outils d’IA au combat pour rivaliser avec les puissances mondiales.

Les remarques de Schmidt interviennent après avoir investi dans Istari, une startup d’ingénierie de l’IA.

Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google, pense que l’IA a le pouvoir de révolutionner la guerre moderne.

Schmidt – qui est devenu membre fondateur du Conseil gouvernemental de l’innovation pour la défense en 2016 – dit Wired que le Pentagone a été lent à s’adapter aux nouvelles technologies et que sa technologie doit être mise à niveau.

L’IA pourrait être ce qui est nécessaire pour mener ce changement, a déclaré Schmidt à Wired. En fait, la technologie de l’IA – les drones avec capteurs, par exemple – peut avoir tout autant d’impact que les armes nucléaires lorsqu’il s’agit de changer l’état de la guerre, a-t-il déclaré.

“Einstein a écrit une lettre à Roosevelt dans les années 1930 disant qu’il existe cette nouvelle technologie – les armes nucléaires – qui pourrait changer la guerre, ce qu’elle a clairement fait”, a-t-il déclaré à Wired. “Je dirais que [AI-powered] l’autonomie et les systèmes décentralisés et distribués sont si puissants.”

Les commentaires de Schmidt viennent alors que des outils d’IA comme ChatGPT d’OpenAI jouent un rôle de plus en plus important dans nos vies. Des entreprises de tous les secteurs, de la santé au marketing, apprennent à s’adapter à cette nouvelle technologie.

Schmidt – qui a co-écrit le livre “The Age of AI: And Our Human Future” en 2021 – est un pionnier des technologies de pointe comme l’IA depuis des années. Sous sa direction. Alphabet, la société mère de Google, a lancé une série de projets liés à réalité virtuelle et voitures autonomes.

En 2017, Schmidt a fondé Schmidt Futures, une fondation qui soutient ceux qui ouvrent la voie à la découverte scientifique et technologique. Il a présidé la Commission nationale de sécurité sur l’intelligence artificielle de 2019 à 2021.

Schmidt concentre maintenant ses efforts sur l’introduction de la technologie de l’IA dans l’armée américaine. Il fait partie d’un groupe d’investisseurs qui a levé 13 millions de dollars en financement de démarrage pour Istari, une startup qui lancé en mai 2022 et utilise l’apprentissage automatique pour construire et tester numériquement des armes militaires.

Des technologies comme Istari peuvent être utilisées pour construire une armée américaine plus forte qui peut surpasser les forces dans des pays comme la Chine, a déclaré Schmidt à Wired.

“Cela ouvre la possibilité d’une agilité de type logiciel pour les futurs systèmes physiques”, a-t-il déclaré dans l’interview de Wired. “C’est très excitant.”

Schmidt a déclaré à Wired que le Pentagone devrait se tourner vers la réponse militaire de l’Ukraine à l’invasion de la Russie – de la conversion de drones commerciaux en armes à l’impression 3D de composants d’armes – comme source d’inspiration pour utiliser une meilleure technologie.

“Imaginons que nous allons construire un meilleur système de combat”, a déclaré Schmidt. “Nous créerions simplement une entreprise de technologie.”

Schmidt a déjà exprimé sa frustration quant au rythme auquel le Pentagone adapte les nouvelles technologies, en particulier l’IA.

En 2016, il aurait dit général des forces spéciales de l’armée américaine que “vous êtes absolument nul en apprentissage automatique”.

Et dans un éditorial de 2020 du New York Times, Schmidt a écrit que le gouvernement américain « doit se remettre sérieusement dans le jeu » pour que le pays remporte la course technologique contre la Chine. Il a ajouté que l’intelligence artificielle devrait être une priorité pour le pays.

Mais des experts en technologie comme Jack Poulson, directeur exécutif de Tech Inquiry, une organisation à but non lucratif, ont déclaré à Wired que Schmidt avait le pouvoir de changer cela.

“Il est difficile de désigner un autre PDG ayant le même niveau d’influence dans le secteur des technologies de sécurité nationale”, a déclaré Poulson.

Un représentant de Schmidt a refusé de commenter cette histoire.

