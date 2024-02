L’impact de l’étouffement contre la Floride à la Rupp Arena

La Nation est aussi bleue que grande après la défaite dévastatrice à domicile des Wildcats contre les Florida Gators mercredi soir. Floride a répondu à sa défaite du 6 janvier contre Kentucky à Gainesville en se rendant à Lexington pour lui rendre la pareille, gâchant tout le plaisir à la Rupp Arena avec une victoire en prolongation.

Le résultat 94-91 a été extrêmement dégonflant, compte tenu de l’enthousiasme et des attentes entourant cette équipe du Kentucky et du fait que le Kentucky avait déjà battu la Floride à l’O’Dome plus tôt ce mois-ci. Pour ajouter à l’embarras, le Kentucky a remporté le match en temps réglementaire, mais n’a pas effectué de lancer franc de clôture ni commis la faute à l’autre bout pour sceller la victoire. Toujours en avance de trois, une décision de routine de l’entraîneur aurait pu changer le résultat, mais les Wildcats ont autorisé Walter Clayton Jr. pour en drainer un autre de l’extérieur, égalisant le match et l’envoyant en OT, où les Gators ont finalement prévalu.

Pendant que nous attendons John CalipariSelon les commentaires de la scène, voici ce que la défaite signifie pour la course SEC, l’image du tournoi NCAA, la rivalité et la base de fans la plus passionnée du basket-ball universitaire.

Plus loin des conflits avec la SEC

Avec la défaite écrasante à domicile, le Kentucky a perdu un troisième match en championnat, tombant encore plus en lice pour le championnat de saison régulière de la SEC. Avec deux matchs contre le Tennessee, un contre l’Alabama, premier, et un voyage à Auburn encore à venir, nous pouvons probablement dire au revoir à ce trophée de la saison régulière et à la tête de série n°1 à Nashville. À moins d’un peu de magie en février, les Wildcats ne seront probablement pas au premier rang de la SEC pour une quatrième année consécutive.

En regardant le classement actuel de la SEC, le Kentucky est tombé à égalité avec les Gators et Ole Miss pour la cinquième place avant la mi-parcours du match de conférence.

CONFÉRENCE DANS L’ENSEMBLE Alabama 7-1 15-6 Caroline du Sud 6-2 18-3 Auburn 5-2 16-4 Tennessee 5-2 15-5 Ole Mademoiselle 5-3 18-3 Kentucky 5-3 15-5 Floride 5-3 15-6 Géorgie 4-4 14-7

Un autre succès dans le CV du tournoi de la NCAA

Le Kentucky est sorti du top 20 Classements nets avec la défaite de la semaine dernière en Caroline du Sud. Le classement n ° 23 va s’aggraver lorsque nous nous réveillerons avec la nouvelle mise à jour alors que les Wildcats ont perdu leur premier match Quad 2 de la saison, tombant à 3-1 dans de tels matchs. Le Kentucky compte désormais autant de défaites en Quad 2 et Quad 3 que de victoires en Quad 1. Le Kentucky a une fiche de 2-3 dans les matchs Quad 1.

La séquence en Floride interrompue

Jusqu’à leur défaite face aux Gators à la Rupp Arena, les Wildcats ont dominé les séries face-à-face ces dernières années, remportant tous les matchs sauf un (Senior Day 2021) depuis que la Floride a balayé la saison régulière 2017-18. Le Kentucky a connu une séquence de cinq victoires consécutives à chaque bout de cette défaite à domicile en 2021, remportant 10 des 11 derniers avant la débâcle de mercredi soir.

Moral des fans en baisse

Le Kentucky a toujours des favoris des fans Reed Sheppard et Rob Dillinghamun candidat All-American en Antonio Reeves, et plusieurs autres Wildcats adorables tout au long de la liste. Donc, personne dans la Big Blue Nation n’éteint la télévision pendant la saison à cause de cette funk de fin janvier. Les Wildcats sont toujours une équipe passionnante avec des attentes élevées pour la fin de l’année.

Cependant, le funk actuel a déçu une base de fans qui s’attendait à ce que la jeune équipe et l’offensive n°1 américaine fassent le plein de Camp Cal avec son effectif complet de joueurs. Les pertes sur la route sont une chose, même si elles se produisent deux fois. La SEC est une corvée. Mais on s’attend depuis longtemps à ce que le Kentucky perde rarement à la Rupp Arena, en particulier face à un adversaire de conférence du milieu du peloton avec une fiche de 0-6 dans les matchs Quad 1. C’était un match que le Kentucky ne devrait pas perdre, mais il a perdu. Maintenant, nous, le BBN, nous nous demandons quoi penser de l’équipe alors que le Tennessee, cinquième, arrive en ville, fraîchement sorti de sa surprenante défaite à domicile, présentant un défi plus important que celui que les Gators ont amené à Lexington. Le Kentucky devra également rebondir après un court redressement en raison du match de mercredi cette semaine. À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup de confiance pour aller de l’avant.