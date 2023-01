L’impact de l’arbitre NFL Ron Torbert sur les over/under dans le match de championnat de l’AFC

Les marges sont plus serrées que jamais le week-end du championnat avec chaque match aligné dans un but sur le terrain, alors les officiels du jeu peuvent-ils aider à se tailler un avantage pour l’un ou l’autre côté ou pour le total ?

L’arbitre en chef du match pour le titre de l’AFC entre les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City est Ron Torbert. Comment arbitre-t-il généralement les matchs et quel en est l’impact sur le jeu ? Tout d’abord, voici les cotes pour le match du dimanche soir :

Statistiques d’arbitre de Ron Torbert

Il n’y avait pas beaucoup de différence entre les pénalités de l’équipe à domicile contre l’équipe à l’extérieur cette saison lorsque Torbert officiait des matchs. L’équipe à domicile a été appelée pour un peu plus de 51% des drapeaux sur le terrain en 16 matchs, ce qui peut être une répartition presque égale, mais c’est plus de 4% de plus que la moyenne de tous les matchs de cette saison. En règle générale, les équipes à domicile obtiennent un meilleur coup de sifflet, mais pas avec Tolbert.

Cependant, les équipes à domicile ont remporté plus de 62% des matchs avec Torbert sur le terrain, ce qui correspond exactement à la moyenne de la ligue.

Il n’y a pas de grande tendance à suivre avec Torbert, mais voici le nombre de pénalités infligées aux équipes locales par rapport à la moyenne de la ligue au cours des cinq dernières années.

2022 : +4,58 %

2021 : -2,15 %

2020 : +.12%

2019 : -1,67 %

2018 : +3,76 %

Pour moi, ce qui est intéressant avec les tendances de Tobert, c’est le nombre de pénalités que son équipage appelle par rapport à la ligue.

2022 : -0,34

2021 : -1,94

2020 : -0,05

2019 : +.03

2018 : -1,06

Avec moins d’impact de la part des officiels, nous verrons peut-être plus de jeu physique sur le terrain, ce qui peut être une aide à la défense contre deux des équipes les plus explosives du football. Si les arbitres vont “les laisser jouer”, alors nous pourrions voir des appels plus serrés en ce qui concerne le maintien de la défense lors des jeux de passes.

La marge est serrée dans ce match car les Chiefs et les Bengals ont échangé leur position de favoris depuis l’ouverture de la ligne dimanche, mais le total a diminué d’un point. L’avantage peut être trouvé dans la décision des arbitres de lancer ou non un drapeau, et sur la base des tendances historiques, l’équipage de Tolbert est un peu plus timide.

–

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.