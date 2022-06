L’impact de la WIFI-6E sur les jeux en réalité Virtuelle

Parlant du passage à la version 6E du Wifi, Kevin Robinson, directeur marketing de la Wi-Fi Alliance, a déclaré : « c’est la décision la plus monumentale de son histoire concernant le spectre Wi-Fi, en 20 ans ». En effet, l’espace disponible pour profiter du WiFi va être multiplié par 2. Cela signifie :

Une amélioration de la latence pour les services comme la réalité virtuelle, augmentée ou le eSport.

Des canaux élargis qui fluidifient les applications les plus énergivores en bande-passante

Plus d’espace libre produit moins de congestion et d’interférence.

Alors que le débit maximum est de 7 Gb/s avec le Wi-Fi 5, il est de 11 Gb/s avec le Wi-Fi 6E.

L’Arabie Saoudite pionnière

L’Arabie Saoudite, aspirant à sa transformation rapide, dans le cadre de la Vision 2030 du Prince héritier Mohammed Bin Salman, a adopté, en février 2022, cette nouvelle version de la WIFI, réputée 5 fois plus rapide que les précédentes.

Le royaume entend se placer parmi les leaders mondiaux des technologies numériques, de façon à engranger des bénéfices substantiels tirés des technologies sans fil.

C’est un coup de pouce extraordinaire pour les jeux vidéos, les casinos en ligne, surtout ceux qui offrent des services de casino en direct, en réalité augmentée ou virtuelle.

La longueur d’onde qu’attendait le Casino en direct

L’expérience de jeu de l’utilisateur promet d’être démultipliée, en matière de réalisme, grâce à l’ajout d’une troisième bande de fréquence WiFi, portant la transmission à 6 GHz.

La WIFI-6E est aussi très intéressante pour les applications de cloud gaming, qui permettent aux casinos en ligne d’externaliser leurs applications et fonctions sur des serveurs distants.

Ces connexions ultra-rapides et la précision de cette retransmission seront telles qu’elles vont grandement amplifier les sensations de se trouver réellement dans un casino terrestre, dès qu’on se pare du casque de réalité virtuelle.

De fait, tout le monde arabe couvert par ces réseaux pourrait prendre plaisir à découvrir ces ambiances recréées par port du casque interposé.

Quand cette technologie pourrait-elle se généraliser ?

En France, la WIFI-6e est mise en service en décembre 2021, mais elle n’est malheureusement pas encore diffusée par les fournisseurs d’accès à Internet. De plus, la plupart des équipements disponibles ne sont pas encore prévus pour être compatibles.

On doit encore harmoniser les différents dispositifs utilisant la bande 6 GHZ : c’est le cas des faisceaux hertziens, du service fixe par satellite et de la radioastronomie.

La WIFI 6-E est susceptible de perturber les systèmes de transport routier et de signalisation ferroviaire. Une meilleure répartition des créneaux se met en place, pour permettre la synchronisation, sans heurts, entre tous ces dispositifs.

Comment marche le WIFI-6E ?

Le WiFi 6 (E signifiant Extended) repose sur quatre protocoles.

L’OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) est utilisé pour procéder à une division du canal lors d’une communication simultanée avec plusieurs appareils. Ce procédé évite l’encombrement des bandes.

En parallèle, le Mu-MIMO (Multi-Utilisateur Multiple-Input Multiple-Output) a bénéficié d’améliorations substantielles : tous les appareils peuvent à présent être connectés au réseau WiFi et communiquer avec le routeur simultanément.

L’OBBS (Overlapping Basic Service Sets) offre une identification du réseau de manière unique ;

Beamforming permet la transmission d’un flux de données plus localisé en direction du périphérique…

L’OFDMA et l’OBBS offriront une meilleure connexion, même quand l’environnement Wi-Fi est encombré (dans un immeuble). Le Beamforming n’est pas nouveau, mais le standard 802.11ax, dont l’objectif est d’améliorer le début par zones, lui fait réaliser un bond en avant.

Grâce au TWT (Target Wake Time), la WIFI 6 transmet l’ordre aux appareils quand ils doivent se mettre en veille ou se mettre en marche, procédé largement moins énergivore que s’il doit fonctionner en permanence. Nos batteries de smartphones, tablettes ou PC portables feront des économies d’énergie.

La compatibilité des appareils

Parmi les téléphones portables, citons par exemple le tout nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra, compatible avec la WIFI 6E depuis 2022. En France, Orange, Bouygues et Free viennent d’adapter leur box à cette nouvelle technologie.

Depuis quelques mois, on constate que de plus en plus d’appareils sont compatibles : smartphone, ordinateur portable, carte réseau. Apple adoptera la nouvelle norme Wi-Fi 6E à la fois dans sa prochaine gamme d’iPhone 14 ainsi que dans son casque de réalité mixte « Apple VR » qui reste à découvrir.

Ces technologies sont rétrocompatibles avec les versions antérieures, même si certains opérateurs et constructeurs pourraient faire l’impasse sur le WiFi 6E et attendre le WiFi 7, annoncé à partir de 2024.