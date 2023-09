L’impact de la tarification du carbone sur l’inflation est « assez faible », selon le gouverneur de la BdC

Le prix du carbone imposé au Canada ne contribue qu’à hauteur de 0,15 point de pourcentage à l’inflation, a réitéré jeudi le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem.

Macklem a cité ce chiffre pour la première fois devant le Comité permanent des finances en février, mais l’a répété lors d’un discours devant la Chambre de commerce de Calgary le 7 septembre, alors que les conservateurs prétendaient que le plan fédéral de tarification du carbone était un facteur important derrière le taux d’inflation élevé au Canada. .

« La taxe carbone augmente périodiquement et lorsque nous prévoyons l’inflation, nous savons ce que la taxe carbone va faire, alors oui, nous intégrons cela dans nos prévisions, tout comme nous le faisons dans d’autres décisions budgétaires », a déclaré Macklem jeudi.

« La contribution à l’inflation d’une année sur l’autre est relativement faible. Si vous voulez que je vous donne un chiffre, elle est de l’ordre de 0,15 pour cent, donc assez faible. »

Le prix fédéral du carbone a augmenté le 1er avril de 15 dollars la tonne, pour atteindre 65 dollars : la plus récente sur une période de 12 ans visant à porter le prix à 170 dollars d’ici 2030.

La tarification du carbone repose sur l’idée selon laquelle des coûts de carburant plus élevés entraîneront une moindre utilisation et une diminution globale des émissions. Pour contrebalancer l’impact de ces coûts plus élevés, le gouvernement fédéral accorde des rabais aux Canadiens sous la forme d’un paiement incitatif à l’action climatique.

Selon un rapport de 2022 du directeur parlementaire du budget Yves Giroux, augmenter le prix du carbone à 170 $ la tonne d’ici 2030 éliminera 96 ​​millions de tonnes d’émissions supplémentaires – l’équivalent des émissions de 21 millions de voitures particulières – par rapport au taux actuel de 50 $ par tonne. tonne.

Cette quantité représenterait plus de 40 pour cent des émissions que le Canada cherche à éliminer d’ici 2030 pour atteindre ses objectifs de réduction.

Cependant, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre et d’autres membres de l’opposition officielle ont critiqué à plusieurs reprises le prix du carbone, car il rend le carburant, l’épicerie et d’autres biens sensiblement plus chers pour les Canadiens.

« Les augmentations de la taxe sur le carbone accroissent l’inflation et augmentent le coût des produits de première nécessité », a déclaré Tracy Gray, députée conservatrice de Kelowna—Lake Country, à la Chambre des communes le 21 juin.

« Après huit ans, les libéraux refusent de voir la lumière sur la façon dont leur taxe inflationniste sur le carbone a rendu la vie inabordable pour de nombreuses familles tout en ne faisant rien pour l’environnement. »

Poilievre a répété cette affirmation lors d’arrêts de campagne à travers le pays, dont un dans une épicerie de Vancouver le 14 juillet.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé de citer des preuves selon lesquelles le prix du carbone augmenterait le coût de la vie, Poilievre a souligné les données de la Banque du Canada – sans mentionner le chiffre lui-même de 0,15 pour cent.

« Nous savons très simplement que lorsque vous augmentez le prix de l’essence et du diesel que nos agriculteurs utilisent pour produire la nourriture et que nos camionneurs utilisent pour expédier la nourriture, vous augmentez le prix de la nourriture elle-même. Quelqu’un doit payer ce prix. » il a dit. « C’est une pensée magique de suggérer que l’on peut augmenter les prix de l’énergie pour les entreprises, les agriculteurs et les travailleurs sans augmenter l’inflation. »

Selon Jim Stanford, économiste et directeur du Center for Future Work, il n’y a pas de magie. Dans un rapport initialement publié par le groupe de réflexion dans le magazine Canadian Dimension le 8 mai, Stanford a exposé des arguments qui, selon lui, prouvent qu’il n’y a pas de corrélation significative entre le prix du carbone et la hausse de l’inflation.

Stanford a souligné que le prix mondial du pétrole a triplé entre le début de 2021 et le printemps 2022, passant de 40 à 120 dollars américains le baril – ce qui équivaut à une hypothétique augmentation du prix du carbone à 300 dollars canadiens la tonne.

« D’après cette mesure, la hausse du prix du pétrole – provoquée par une combinaison de facteurs géopolitiques et de spéculations sur les marchés mondiaux à terme du pétrole – a fait augmenter les prix des combustibles fossiles 30 fois plus que l’augmentation de 10 dollars du prix du carbone au cours de la même période », a-t-il déclaré. .

Il a déclaré que presque tous les pays industrialisés ont connu une poussée d’inflation depuis le début de la pandémie, qu’ils aient ou non une tarification du carbone. Par exemple, les États-Unis, l’Australie, la Turquie et d’autres pays de l’OCDE sans système de tarification du carbone ont tous connu une inflation élevée, tandis que le Japon et la Corée – qui ont tous deux des prix du carbone – ont connu des taux d’inflation inférieurs à ceux du Canada.

Il a également mis en balance le coût de la tarification du carbone pour les Canadiens et le coût des catastrophes climatiques.

« Le changement climatique a déjà de nombreux impacts négatifs sur l’économie, notamment sur l’inflation », écrit-il. « L’impact des catastrophes climatiques – sécheresses, inondations, etc. – sur les prix alimentaires est largement reconnu. »

Et bien que Poilievre ait cité l’aveu même de Macklem selon lequel le prix du carbone fait augmenter l’inflation de 0,15 point de pourcentage, il n’a pas mentionné autre chose que le gouverneur de la banque centrale a déclaré lors de la même réunion du Comité permanent des finances où il a partagé ce chiffre en février.

« Je pense que la poussée initiale de l’inflation était principalement due à des facteurs mondiaux », a déclaré Macklem au comité. « Les prix de l’énergie étaient beaucoup plus élevés… les chaînes d’approvisionnement mondiales étaient vraiment encrassées et nous avons assisté à une forte augmentation de la demande mondiale de biens. Tout cela a fait grimper très rapidement l’inflation des prix des biens. »

Et puis il y a eu l’omicron, et la dernière grande vague d’infections à la COVID-19 au Canada.

« L’année dernière, à la même époque, nous sortions tout juste de l’omicron et l’économie n’a jamais vraiment regardé en arrière », a-t-il déclaré. « Personne ne pouvait nous dire combien de vagues il y aurait. Heureusement, c’était la dernière grande vague. L’économie a rouvert. Les entreprises n’ont pas été en mesure de suivre la demande et les prix intérieurs ont augmenté assez rapidement. »

– Avec des fichiers de La Presse Canadienne