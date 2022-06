L’impact de la perte d’apprentissage pandémique pour les étudiants est réel – et plus important qu’on ne l’imaginait

En mars 2020, les écoles de tout le pays sont passées à l’apprentissage à distance en raison de la pandémie. Mais ils ne sont pas tous revenus à l’apprentissage en personne en même temps. Maintenant, nous commençons à avoir une image plus claire de l’impact de ces décisions sur les étudiants.

Thomas Kane, directeur de la faculté du Center for Education Policy Research de l’Université de Harvard, fait partie d’une équipe qui a récemment publié la plus vaste analyse de la perte d’apprentissage en cas de pandémie à ce jour. Ils ont analysé les données de plus de 2 millions d’élèves dans 10 000 écoles élémentaires et intermédiaires.

L’une de leurs plus grandes découvertes : la vitesse à laquelle les écoles sont revenues à l’apprentissage en personne était le facteur clé du retard des élèves. «Dans les écoles qui sont restées en personne tout au long de 2021, les élèves ont perdu du terrain, mais ils ont perdu environ sept à 10 semaines d’enseignement. Dans les districts scolaires qui ont été éloignés pendant plus de la moitié de 2021, les élèves des écoles très pauvres de ces districts ont perdu l’équivalent de 22 semaines d’enseignement, soit plus de six mois », a déclaré Kane. Aujourd’hui, expliqué hôte Sean Rameswaram dans cet épisode.

Pour comprendre l’impact de la pandémie sur les enfants américains, Aujourd’hui, expliqué – Le podcast explicatif quotidien de Vox – a rendu compte de l’école élémentaire Cramer Hill à Camden, New Jersey, tout au long de l’année scolaire écoulée. En octobre 2021, l’émission a couvert à quel point il était difficile pour le personnel de l’école d’équilibrer la perte d’apprentissage et la sécurité des enfants. En décembre 2021, ils ont exploré les défis de la vaccination des enfants. Et en juin 2022, le spectacle est revenu une dernière fois pour la remise des diplômes de la classe de huitième année. Ce fut le couronnement triomphant d’une année définie par la lutte des étudiants pour combler les déficits académiques et sociaux créés par la pandémie.

Vous pouvez écouter le dernier épisode dans Aujourd’hui, Expliqué série sur Cramer Hill Elementary ci-dessous – ou partout où vous trouvez des podcasts. Une transcription partielle de la conversation de Sean Rameswaram avec Thomas Kane, éditée pour plus de longueur et de clarté, est ci-dessous.

Sean Ramesvaram

Quels ont été vos plats à emporter?

Thomas Kane

Nous avons constaté que même dans les régions du pays où les écoles ne fermaient pas, les élèves perdaient du terrain. Rappelez-vous, tout le monde est allé à distance au printemps 2020. Et nous voyons que cette réalisation a ralenti même dans les endroits qui sont revenus assez rapidement en personne. Cependant, dans les endroits où les écoles sont restées éloignées pendant plus de la moitié de 2021, les pertes ont été beaucoup plus importantes, en particulier pour les élèves fréquentant des écoles très pauvres.

Dans les zones où les étudiants sont restés en personne pour 2021, les étudiants ont perdu du terrain. Mais il n’y a pas eu d’élargissement des écarts entre les étudiants noirs et blancs, entre les écoles très pauvres et les écoles peu pauvres. Tout le monde a perdu à peu près le même montant. Mais dans les régions éloignées pendant plus de la moitié de 2021, les écarts de réussite se sont creusés de façon assez spectaculaire entre les écoles à forte et à faible pauvreté, entre les Noirs et les Blancs, entre les Blancs et les Hispaniques.

Sean Ramesvaram

Comment mesurez-vous cela exactement?

Thomas Kane

Lorsque nous disons que les étudiants ont perdu du terrain, je ne dis pas littéralement que les gens ont oublié comment faire de l’algèbre ou ont oublié comment lire. C’est qu’ils n’ont pas autant progressé en algèbre ou en mathématiques, et qu’ils n’ont pas autant progressé en lecture que nous nous attendions à ce qu’ils grandissent. Ainsi, les élèves apprennent tout le temps. C’est juste qu’ils apprennent beaucoup plus vite quand l’école est en personne.

Sean Ramesvaram

Ainsi, même si les écoles étaient éloignées pendant des périodes de temps comparables, les familles à faible revenu s’en sortaient moins bien. Est-ce correct?

Thomas Kane

Les enfants des écoles très pauvres perdaient l’équivalent d’environ 22 semaines d’enseignement si leurs écoles étaient éloignées pendant la moitié de l’année ou plus. Et les étudiants des écoles à faible pauvreté, ou les étudiants à revenu plus élevé, ont également perdu du terrain. Mais au lieu de 22 semaines, ils ont perdu environ 13 semaines… C’était presque comme si nous actionnions un interrupteur sur une partie essentielle de notre infrastructure sociale. Là où les écoles sont restées ouvertes, les écarts ne se sont pas creusés ; là où les écoles ont fermé, les écarts se sont considérablement creusés. Horace Mann avait l’habitude de dire que les écoles sont le balancier de la machinerie sociale. Je pense que nous avons eu la chance de voir ça.

Sean Ramesvaram

Que peuvent faire les écoles maintenant pour rattraper ce qui a été perdu ?

Thomas Kane

Eh bien, je sais que tout le monde a hâte de revenir à la normale, mais j’espère que les gens reconnaissent que la normalité ne suffira pas. Sur la base de nos calculs, pratiquement tous les élèves des écoles très pauvres qui ont été éloignées pendant la moitié de l’année 2021 auraient besoin d’un tuteur pour rattraper leur retard. L’option la moins difficile sur le plan logistique, mais qui est politiquement la moins populaire, serait de prolonger l’année scolaire au cours des deux prochaines années, puis de payer les enseignants, vous savez, à temps et demi, ou [adding to] les chauffeurs d’autobus scolaires et les autres membres du personnel scolaire paient. Faites en sorte que cela vaille la peine pour les gens d’enseigner le temps supplémentaire. Les districts scolaires ont l’argent grâce à cette aide fédérale qu’ils ont reçue au cours des deux dernières années. Et nous devons juste penser à l’ampleur des efforts qui seront nécessaires pour aider les étudiants à rattraper leur retard.

Sean Ramesvaram

Combien de temps les écoles ont-elles pour résoudre ce problème ?

Thomas Kane

Au cours de la pandémie, les écoles ont reçu environ 190 milliards de dollars d’aide fédérale, et une grande partie de cet argent n’est actuellement pas dépensée. Les districts scolaires ont jusqu’à la fin de 2024 pour dépenser ces dollars… Nous devons commencer à planifier des interventions bien au-delà de l’échelle que la plupart des districts envisagent actuellement. … Nous devrions parler maintenant de choses comme la prolongation de l’année scolaire à la fin de l’année prochaine. Pas dans les prochaines semaines, mais à la fin de l’année prochaine. Si nous donnions suffisamment de temps aux enseignants et aux parents pour planifier à l’avance, c’est un défi que nous pourrions tous relever. Mon sentiment — ma crainte — cependant, c’est que les gens sous-estiment l’ampleur de l’effort qui sera nécessaire pour aider les étudiants à rattraper leur retard.

