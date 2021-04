Vihaan Sen, un étudiant de niveau 4 à Bombay Scottish (Mumbai), s’est bien adapté à ses cours en ligne au cours de la dernière année. Sa mère, Triparna Banerjee Sen, comptable agréée de profession, a déclaré à News18.com: «Après la période difficile initiale, Vihaan s’est installé dans sa nouvelle routine, mais il manque de rencontrer et de jouer avec ses amis, en particulier pendant les heures de récréation, et ses trajets quotidiens en autobus scolaire.

«Des choses comme les fêtes d’anniversaire et les activités parascolaires sont également difficiles à reproduire dans un environnement virtuel», a ajouté Sen. Au cours de cette dernière année, les examens de Vihaan ont été organisés en ligne, et Sen a déclaré que son école avait fait un «travail phénoménal» pour faire la transition. lisse. Elle est préoccupée par le temps excessif que son fils passe en ligne ces jours-ci, mais elle est également consciente que c’est un privilège que peu d’enfants peuvent se permettre en Inde.

L’année dernière, lorsque la pandémie de COVID-19 a forcé les enfants à abandonner leurs terrains de jeux et leurs salles de classe et a fait leurs adieux à leurs campus universitaires, le fossé entre les privilégiés et les marginalisés a commencé à se creuser de façon exponentielle. Pour les étudiants, ce fossé croissant est devenu plus évident dans la façon dont ils ont accédé à leur éducation en ligne.

La fracture numérique

Selon une enquête menée par Learning Spiral (publiée plus tôt cette année), plus de 50% des étudiants indiens des zones rurales et urbaines n’ont pas accès à Internet.

«Le problème de l’accès est loin d’être résolu. La scolarité en ligne est en cours, mais elle n’est pas facilement accessible à tous les enfants. Il y a beaucoup d’enfants qui ont perdu au cours de la dernière année, en termes d’opportunités d’éducation parce que soit les familles n’avaient pas de ressources, soit ils ont dû utiliser un appareil partagé à la maison », a déclaré Chetna Duggal, professeure agrégée à l’école. d’écologie humaine à l’Institut Tata des sciences sociales.

Cependant, ce n’est pas le seul problème auquel les étudiants ont été confrontés pendant cette période. Selon une enquête menée conjointement par Child’s Rights and You (CRY) et Tata Institute of Social Sciences (TISS) sur 821 enfants âgés de 9 à 17 ans, dans 13 villes, il a été constaté qu’un enfant sur quatre citait des problèmes financiers comme étant l’un des facteurs de stress les plus importants au cours des mois de COVID-19.

Duggal, qui était également associé à l’enquête, a déclaré à News18.com: «Nous avons constaté dans l’étude que les étudiants provenant de ménages à faible revenu ont un niveau de traumatisme et de stress plus élevé, car mis à part les facteurs de stress évidents que la pandémie a introduits dans la vie des étudiants, ces enfants doivent également faire face à une grave incertitude financière.

L’incertitude sans fin

Le sommet et le creux de la pandémie n’ont fait qu’aggraver l’anxiété des étudiants au cours de la dernière année. Les écoles qui ont rouvert en janvier de cette année sont de nouveau revenues à l’enseignement en ligne dans plusieurs États en raison de l’augmentation des cas. De même, au cours des derniers mois, les collèges qui avaient permis aux étudiants de suivre des cours pratiques hésitent à les poursuivre, en particulier dans des États comme le Maharashtra.

Cependant, dans certains États, les écoles devraient ouvrir prochainement. Selon l’enquête de la Fondation SMILE publiée récemment, alors que les écoles prévoient de rouvrir, 39% des élèves ne sont pas au courant des directives de réouverture des écoles. Seema Kumar, responsable du programme à la Smile Foundation, a souligné que les 26860 étudiants qui avaient été interrogés par la fondation SMILE proviennent généralement de ménages à faible revenu, et même s’ils dépendent fortement des repas de midi, au cours de l’enquête, près de 52 pour cent d’entre eux ont déclaré qu’ils hésitaient à en consommer.

«L’enquête que nous avons menée concerne les écoles publiques et les centres éducatifs gérés par notre fondation, et c’est peut-être la première enquête du genre que les enfants eux-mêmes ont remplie. Dans cette enquête, le paradoxe de leur empressement et de leur hésitation à retourner à l’école est évident », a déclaré Kumar.

C’est aussi la première fois que notre système éducatif est confronté à une pandémie, il n’y a donc pas de modèle pour y faire face. Des décisions sont prises en fonction de la propagation des cas de COVID-19 dans différentes villes et États. Cependant, entre-temps, les étudiants ont du mal à s’adapter à cette phase transitoire lorsque les examens sont reportés et que le processus d’admission est au point mort.

Rafiya Shaikh, étudiante de niveau 12 au Raheja College Mumbai, a enfin les dates de ses prochains examens HSC, le 23 avril. Dans une interview accordée à News18, Shaikh a déclaré qu’elle était inquiète non seulement de ses prochains examens, mais aussi de ses admissions à l’université.

«Quand nous avions des écoles hors ligne régulières, si je ne comprenais pas quelque chose, je pouvais toujours demander à mes amis, et ils m’expliquaient. De plus, dans les cours hors ligne, les enseignants comprennent instantanément si vous n’obtenez pas quelque chose, alors ils viennent à vous pour vous expliquer, mais en mode en ligne, cela ne fonctionne pas comme ça », a déclaré Shaikh.

«J’ai constamment l’impression de ne pas être suffisamment préparée, et il m’a été difficile de me motiver et d’étudier seule», a-t-elle ajouté. Après avoir passé l’école, Shaikh veut étudier les ordinateurs et a fait des recherches sur les collèges et les cours, mais elle a déclaré que compte tenu de l’incertitude supplémentaire due au COVID-19, elle craint que son processus d’admission soit également truffé de stress.

Indépendance limitée et cours (non) pratiques

Ceux qui sont déjà à l’université sont confrontés à des défis différents. Lakshmi S Bhaskar, étudiant au Centre pour l’égalité et la justice pour les enfants du TISS, a déclaré que cette dernière année avait déjà été une période de liberté réduite et un sentiment d’isolement.

«Bien que ce soit formidable d’être de retour avec sa famille, après avoir obtenu son diplôme loin de chez soi, et avoir vécu à ses propres conditions pendant des années, lorsque vous devez soudainement rentrer chez vous pendant une si longue période et que vous devez constamment rester à l’intérieur , cela a évidemment un impact sur votre santé mentale », a déclaré Bhaskar.

«Cela devient parfois frustrant, et des problèmes ou des problèmes qui, autrement, n’auraient pas fait surface, deviennent également une pomme de discorde. Mais je dois passer du temps avec mon frère avec qui je suis très proche, c’est donc l’avantage », a-t-elle ajouté.

Bhaskar a déclaré que le problème n’est pas seulement le changement soudain de la vie sur le campus aux cours en ligne, mais le fardeau des devoirs et de la charge de cours qu’elle doit affronter seule à la maison. «J’ai environ 7 à 8 sujets, travail de terrain, collecte de données de recherche, donc; c’est mouvementé. J’ai été constamment enfermé dans ma chambre. Je n’ai pas besoin d’un verrouillage; J’ai suffisamment de travail pour me garder enfermée », a-t-elle déclaré.

Bien que les cours en ligne soient devenus une norme maintenant pour de nombreux étudiants, les examens en ligne, en particulier les examens du conseil d’administration, ont encore besoin d’être peaufinés de toute urgence. Une autre chose qui doit encore être réglée sont ces cours pratiques, ou formation industrielle, qui sont impossibles à faire en ligne.

Sagnik Majumder, étudiant en génie chimique à l’Université des études pétrolières et énergétiques, à Dehradun explique comment il utilise un logiciel de simulation pour effectuer des travaux de laboratoire. «Si nous avions fait le travail en laboratoire dans un vrai laboratoire, cela aurait évidemment été plus pratique pour nous car nous aurions pu voir les résultats, nous aurions connu les erreurs que nous commettons et nous aurions mieux appris. Bien sûr, cela aurait été plus agréable aussi, mais pour le moment, comme nous n’avons pas cette option, nous nous sommes tournés vers un logiciel de simulation.

«C’est ma quatrième année, et notre classe n’a pas fréquenté l’université pendant toute la période, et il est difficile pour beaucoup d’étudier à domicile pendant une année entière, même lorsqu’ils ont toutes les ressources. Mais, compte tenu de la situation actuelle du marché, en particulier du secteur pétrolier et gazier, ce qui m’inquiète le plus, c’est la route difficile à parcourir », a-t-il ajouté.

Pas d’adieu, les placements sont malheureux

L’année dernière, en mars, un avis est venu de l’UGC indiquant que les collèges doivent être fermés en raison de la pandémie de COVID-19 et, en quelques heures, la vie universitaire de Kartik Kamalsaikia a pris fin brusquement. À l’époque, la plupart des étudiants de dernière année du TISS (Mumbai) en étaient à la dernière phase de la rédaction de leur mémoire, et quelques-uns d’entre eux étaient, en fait, encore en train de collecter des données quand on leur a demandé de partir.

«Je n’oublierai jamais la nuit où nous avons quitté notre auberge. J’avais l’impression d’attendre à un carrefour de chemin de fer ou à un arrêt de bus. Les taxis sont venus les uns après les autres toute la nuit, et nous avons continué à dire au revoir précipitamment à des amis que nous ne verrons peut-être pas pendant très longtemps », a-t-il ajouté.

Kamalsaikia, comme tous les élèves qui ont terminé leurs études l’année dernière, n’a pas obtenu de «vraie» convocation. «Je n’ai jamais eu le sentiment de fermer. Je n’ai toujours pas l’impression que la fin officielle de la vie étudiante s’est jamais produite. Au moment de notre départ, nous n’avions aucune idée de l’ampleur de la pandémie, nous sommes donc rentrés chez nous avec l’espoir de revenir bientôt sur le campus, même si c’est pour une dernière fois. Mais, évidemment, cette pandémie avait d’autres plans pour nous », a déploré Kamalsaikia.

Les étudiants indiens (âgés de 4 à 25 ans) constituent le groupe le moins vulnérable au COVID-19. Mais, ils ont déjà payé un lourd tribut pour cette pandémie, et cela a changé leur avenir à bien des égards. Alors qu’une poignée d’IIM, d’IIT et de collèges de premier plan ont pu conserver leurs dossiers de placement, un rapport des médias suggère que la plupart des collèges indiens, en particulier les collèges gouvernementaux, ont connu une saison de placement lamentable. De nombreuses entreprises qui avaient auparavant offert des postes à temps plein à des évanouissements universitaires se sont tournées vers le recrutement d’étudiants pour des stages non rémunérés pendant cette pandémie. Il y a un gel de l’embauche dans les entreprises, ce qui fait qu’il est très difficile pour les étudiants de trouver un emploi.

Kamalsaikia a déclaré que bien que son collège, TISS, ait réussi à placer un bon nombre d’étudiants, la pandémie de COVID-19 leur a présenté plusieurs situations sans précédent.

«En général, les entreprises et les firmes qui viennent pour un placement avec cinq postes vacants n’en ont eu qu’un ou pas du tout cette année», a-t-il déclaré. «Si vous voyez les fiches de placement, vous verrez que les packages proposés cette année ont été réduits. Malgré le fait de décrocher un emploi, beaucoup ont dû attendre des mois pour recevoir leur lettre d’offre, ce qui était également un exercice très stressant », a-t-il souligné.

«Cependant, le plus malheureux était que peu d’entre eux ont finalement dû abandonner les emplois qu’ils avaient obtenus pendant le stage parce qu’ils ne pouvaient pas se déplacer d’un endroit à un autre en raison des restrictions de voyage», a-t-il expliqué.

Sahana Kanungo, étudiante de dernière année en génie électronique et de la communication à Techno Main Saltlake, Kolkata, a déclaré à news18.com que le processus de placement sur le campus pour beaucoup était également délicat sur le plan logistique.

«Comme tout le reste, cette année, le processus de placement est également virtuel. Cela signifie que les étudiants doivent se présenter pour leurs entrevues, se joindre à la discussion de groupe et assister à des cours simulés en ligne. Ainsi, quiconque ne vient pas de milieux privilégiés ou ne vit pas dans des endroits avec une bonne connectivité Internet est automatiquement mis en position de désavantage », a déclaré Kanungo.

«C’est le cas depuis le début de la pandémie. Comme je suis basé à Kolkata, je ne suis confronté à aucun problème de réseau, mais il y a des étudiants qui viennent de régions éloignées pour étudier dans notre université. Depuis un an, ils sont aux prises avec des problèmes de connectivité. Beaucoup de ces étudiants accèdent à leur Internet mobile via un hotspot et, de toute évidence, l’utilisation des données est limitée par jour. Pour ces étudiants, donner un examen le jour même où ils ont des cours à suivre est un défi », a-t-elle souligné.