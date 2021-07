L’impact de COVID-19 fait baisser les revenus du football de 3,7 milliards d’euros dans toute l’Europe

La saison 2019-20 s’est terminée sans fans dans les stades en raison de COVID-19. Photo de Laurence Griffiths/Getty Images

L’effet de la pandémie de coronavirus commence à impacter le football européen, avec des revenus globaux en baisse de 3,7 milliards d’euros au cours de la saison 2019-20, selon Deloitte.

Dans le cadre de la première réduction collective des revenus depuis 2008-09, les cinq grandes ligues européennes ont enregistré une baisse de 11% par rapport à la saison précédente, avant que COVID-19 ne frappe.

La Premier League a été particulièrement touchée, avec des revenus en baisse de 13%, la première baisse de l’histoire de la ligue. Plus de la moitié des clubs de Premier League ont signalé une perte, mais la division était toujours 60% plus grande que son concurrent le plus proche en termes de revenus.

« Il faudra plusieurs années avant que le plein impact financier de la pandémie de COVID-19 sur le football européen soit connu », a déclaré Dan Jones, partenaire et responsable du Sports Business Group chez Deloitte. « Mais nous commençons maintenant à voir l’ampleur de l’impact financier que la pandémie a eu sur les clubs européens.

Les supporters devraient revenir pour la campagne 2021-22 afin d’augmenter les revenus. Laurence Griffiths/Getty Images

Il a ajouté que seuls les trois premiers mois de la pandémie étaient pris en compte dans le rapport de Deloitte et que « certains éléments de revenus et de coûts liés à la saison 2019-2020 ont été comptabilisés au cours de l’exercice se terminant en 2021, et donc dans l’édition de l’année prochaine de la revue annuelle de Deloitte. des Finances du Football. »

On s’attend à ce que les clubs de Premier League se rétablissent dans une certaine mesure dans le prochain rapport en raison du report de certains revenus. Si les fans reviennent sur le terrain en 2021-2022, les chiffres des projets de Deloitte pourraient atteindre un nouveau record.

« Malgré les incertitudes de l’année dernière, le football – et l’intérêt du public pour lui – a fait preuve d’une grande résilience », a déclaré Jones. « Nous espérons que la saison 2021-22 sera un pas vers la normalité, entraînant une forte reprise des revenus au cours des saisons à venir. »

La Bundesliga, qui a terminé sa saison avant la fin de l’exercice, a enregistré la plus faible baisse, à seulement 4%. Cela leur a permis de dépasser la Liga pour devenir la deuxième ligue européenne en termes de revenus. Cependant, la Liga devrait récupérer la deuxième place dans le prochain rapport.