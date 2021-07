L’impact de Branson sur la course spatiale commerciale sera énorme, selon un ancien astronaute de la NASA

L’astronaute à la retraite de la NASA, Nicole Stott, a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC que le premier vol d’essai réussi de Virgin Galactic dans l’espace suborbital dimanche aurait un impact important sur la course spatiale commerciale.

« Je pense que ça va être énorme », a déclaré Stott. « Nous sommes sur ce point, à droite, en train de dépasser le bord comme ils l’ont fait hier, et je pense que ça va juste s’accélérer à partir d’ici. »

Le vaisseau spatial de la société, VSS Unity, a été lancé dans le ciel au-dessus du Nouveau-Mexique, avec deux pilotes guidant le véhicule transportant le fondateur milliardaire Sir Richard Branson et trois employés de Virgin Galactic. Il s’agissait d’une étape majeure dans la course à l’espace commercial et d’un pas vers son objectif de service commercial en 2022.

L’animateur Shepard Smith a demandé à Stott ce qu’elle pensait des critiques qui disent que Branson n’est pas vraiment allé dans l’espace, car son voyage était suborbital. L’astronaute vétéran de la NASA, qui a passé 104 jours à vivre et à travailler dans l’espace, a noté que le l’agence considère l’espace à 50 milles au-dessus de la surface de la Terre. Elle a ajouté: « Je pense que nous avons de meilleures choses à discuter, n’est-ce pas? »