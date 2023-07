L’impact climatique de la viande cultivée en laboratoire et les plans d’IA du Congrès

Bientôt, le menu de votre hamburger préféré pourrait inclure non seulement des options à base de viande, de champignons et de haricots noirs, mais également des galettes remplies de cellules animales cultivées en laboratoire. Non seulement les États-Unis viennent d’approuver pour la première fois la vente de viande cultivée, mais l’industrie est en train de lever des milliards de dollars pour amener ses produits dans les restaurants et les épiceries.

En théorie, cela devrait être une grande victoire pour le climat : les émissions de gaz à effet de serre provenant des animaux que nous mangeons représentent près de 15 % du total mondial. Mais la question de savoir si la viande cultivée est vraiment meilleure pour l’environnement n’est pas encore tout à fait claire. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Trois choses à savoir sur la façon dont le Congrès américain pourrait réglementer l’IA

Il y a deux semaines, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé sa grande stratégie pour l’élaboration des politiques en matière d’IA lors d’un discours à Washington, DC, inaugurant ce qui pourrait être une nouvelle ère pour la politique technologique américaine. Il a décrit certains principes clés de la réglementation de l’IA et a fait valoir que le Congrès devrait introduire rapidement de nouvelles lois.

Le plan de Schumer est l’aboutissement de nombreuses autres actions politiques plus petites et fait partie d’une récente vague d’activités liées à l’IA. Tate Ryan-Mosley, notre journaliste principal en matière de politique technologique, a identifié trois thèmes clés dans tout ce bavardage que vous devriez connaître pour vous aider à comprendre où pourrait aller la législation américaine sur l’IA. Lire l’histoire complète.

Cette histoire est tirée de The Technocrat, le bulletin hebdomadaire de politique technologique de Tate.