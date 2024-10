L’impact cardiaque à long terme du COVID-19

Le COVID-19 n’est pas seulement une maladie respiratoire ; c’est un risque cardiaque à long terme. Cette étude révèle que l’impact du virus sur votre cœur persiste, exposant les survivants à un risque élevé d’événements cardiaques potentiellement mortels pendant des années.

Étude: Le COVID-19 est un équivalent au risque de maladie coronarienne et présente une interaction génétique avec le groupe sanguin ABO. Crédit d’image : lumière cristalline / Shutterstock.com

Une étude récente publiée dans Artériosclérose, thrombose et biologie vasculaire explore le risque de maladie coronarienne (MAC) due à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

COVID-19 et MACE

Le COVID-19 est associé à de nombreuses complications aiguës et chroniques, notamment des événements cardiaques indésirables majeurs (MACE), dont certains incluent l’infarctus du myocarde (IM), les accidents vasculaires cérébraux et la mort, quelle qu’en soit la cause. L’incidence du MACE est particulièrement élevée au cours des 30 premiers jours suivant l’infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), le virus responsable du COVID-19, le risque de MACE restant élevé jusqu’à deux ans. .

« L’équivalence des risques de coronaropathie a toujours été utilisée comme référence pour l’intensification des efforts mondiaux de prévention des maladies cardiovasculaires..»

Plusieurs loci génétiques ont été associés à une susceptibilité accrue au COVID-19 et à la gravité de la maladie. Il a par exemple été démontré que le locus ABO qui détermine le groupe sanguin modifie le risque de rupture de la plaque athéroscléreuse et d’IM.

À propos de l’étude

Les données de la présente étude ont été obtenues auprès de la biobanque du Royaume-Uni sur des patients atteints de COVID-19 entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Au total, 8 062 diagnostics de COVID-19 ont été confirmés par des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR), tandis que 1 943 les personnes ont reçu des diagnostics en milieu hospitalier. Les données pour la cohorte témoin de 217 730 personnes de la même période ont également été obtenues auprès de la biobanque britannique.

Les chercheurs de la présente étude ont examiné le risque de MACE avec COVID-19 en association avec le locus ABO.

Le COVID-19 augmente le MACE

Les patients atteints de COVID-19 étaient plus susceptibles d’être des hommes et de souffrir d’une maladie cardiométabolique comorbide par rapport aux témoins. La cause de décès la plus fréquente chez les patients atteints du COVID-19 et chez les patients témoins était les maladies cardiovasculaires (MCV) et d’autres troubles du système circulatoire.

Le risque de MACE était doublé chez les patients atteints de COVID-19, quelle que soit la gravité de la maladie liée à l’infection. Cependant, le risque de MACE était le plus élevé, près de quatre fois supérieur, parmi les personnes hospitalisées pour COVID-19. Cette tendance a persisté lorsque le risque MACE dans les cas de COVID-19 hospitalisés a été comparé à celui des patients témoins hospitalisés pour d’autres causes.

Le risque MACE est resté plus élevé pendant trois ans après le COVID-19, quelle que soit sa gravité ; cependant, ce risque était plus élevé chez les patients hospitalisés. Le risque accru de MACE était indépendant des autres facteurs de risque de MCV.

Les hommes, les personnes plus jeunes, ainsi que les patients obèses ou diabétiques présentaient des différences en termes de risque de MACE. L’hospitalisation pour COVID-19 était également associée à un risque accru de mortalité par maladie cardiovasculaire.

COVID-19 comme équivalent du risque CAD

Les patients sans antécédents de MCV qui ont été hospitalisés pour COVID-19 présentaient un risque sept fois plus élevé de MAE par rapport aux témoins non hospitalisés sans facteurs de risque de MCV. Si des antécédents de MCV étaient présents, le risque de MACE était multiplié par 12.

Parmi les témoins, le risque de MACE était respectivement multiplié par deux et cinq chez les personnes atteintes de diabète et de maladie artérielle périphérique ou de maladie cardiovasculaire. L’hospitalisation pour COVID-19 sans antécédents de MCV a augmenté le risque de MACE de 20 % par rapport aux patients atteints de MCV sans COVID.

Parmi les patients à qui aucun médicament antiplaquettaire n’a été prescrit lors de leur inscription à la biobanque britannique, le risque de thrombose était plus élevé chez ceux hospitalisés pour le COVID-19 malgré l’absence de maladie cardiovasculaire antérieure. À l’inverse, ni le risque d’IM ni le risque d’accident vasculaire cérébral n’ont augmenté chez les patients COVID-19 sans maladie cardiovasculaire à qui on avait prescrit des médicaments antiplaquettaires.

Risque ABO et COVID-19

Le locus ABO a médié les différences dans le risque d’hospitalisation pour COVID-19. Les groupes sanguins autres que O étaient plus susceptibles d’être testés positifs au COVID-19 mais de ne pas être hospitalisés pour cette infection.

Hormis le groupe sanguin O, tous les autres groupes sanguins étaient associés à un risque accru de 65 % d’événements thrombotiques, y compris l’IM et l’accident vasculaire cérébral, en cas d’hospitalisation pour COVID-19 par rapport aux témoins.

Conclusions

L’étude actuelle a identifié un risque accru à long terme de MACE après le COVID-19, quelle que soit la gravité de la maladie. Ce risque est resté élevé trois ans après le début de la maladie, indiquant ainsi un risque accru significatif et persistant associé au COVID-19.

Le COVID-19 sévère, défini comme un COVID-19 nécessitant une hospitalisation, est un risque équivalent de coronaropathie associé à un risque accru de thrombose. Par conséquent, des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si cette population de survivants du COVID-19 doit être ciblée pour une prévention primaire agressive utilisant des interventions hypocholestérolémiantes et des agents antiplaquettaires. Cette observation suggère également un mécanisme potentiel impliqué dans les complications associées aux maladies cardiovasculaires dans les formes graves de COVID-19.