Limp Bizkit reporte sa tournée au Royaume-Uni et en Europe en raison des problèmes de santé inattendus de Fred Durst

Limp Bizkit a annoncé avoir reporté l’étape britannique et européenne de sa tournée en raison de problèmes de santé imprévus pour son leader Fred Durst.

Le groupe n’a pas révélé de quelle condition souffrait Durst ni quelles étaient les préoccupations, mais ils ont présenté leurs excuses à leurs fans pour l’annulation soudaine et les inconvénients qu’ils leur ont causés.

“Pour des problèmes de santé personnels et sur la base des conseils médicaux donnés par mon médecin personnel pour faire une pause immédiate dans la tournée, Limp Bizkit devra malheureusement reporter sa tournée britannique et européenne de 2022”, ont-ils déclaré dans un communiqué sur Instagram. “Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cela pourrait causer à nos fidèles fans, promoteurs et personnel d’assistance. Restez à l’écoute pour d’autres nouvelles. Sincèrement, Fred & Limp Bizkit”

En plus de la déclaration Instagram, Durst a publié une vidéo de lui-même informant personnellement les fans de l’annulation. Il n’a fourni aucun détail concernant son état, mais il s’est excusé auprès des fans et a promis qu’il était déjà en train de planifier des émissions pour remplacer celles qui ont été reportées.

Il a expliqué qu’avant le début de la tournée du groupe au Royaume-Uni et dans toute l’Europe, il voulait se faire examiner par un médecin afin de s’assurer qu’il était en meilleure santé possible, et a été choqué lorsque son médecin lui a fait savoir que n’était pas le cas.

“A ma grande surprise, mon médecin a décidé de m’envoyer une lettre me disant qu’il n’aimerait pas que je parte en tournée pour le moment et que je reste à proximité pour faire plus de tests”, a expliqué Durst. “Cela étant dit, c’était une nouvelle très inattendue, et je suis vraiment désolé, et j’ai hâte de me rattraper dès que possible, et je ne peux que vous remercier beaucoup pour votre soutien et je suis vraiment reconnaissant pour tout le monde.”

Durst voulait s’assurer que les fans sachent qu’il n’allait pas les oublier et qu’il “travaille déjà sur quelque chose pour se rattraper auprès de tout le monde au Royaume-Uni et dans toute l’Europe”.

C’est la deuxième fois que la tournée “Still Sucks” est reportée. Il devait initialement commencer après la sortie du sixième album du groupe du même nom. Cependant, ils ont été contraints de reporter en raison de préoccupations concernant COVID-19.

La tournée a commencé en avril aux États-Unis. Elle a ensuite voyagé partout aux États-Unis en avril et en mai, se produisant même au Lollapalooza à Chicago. Ils étaient censés continuer la tournée au Royaume-Uni et en Europe lorsque Durst a appris la nouvelle de son médecin.