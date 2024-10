Limp Bizkit poursuit Universal Music pour 200 millions de dollars suite à un litige concernant les redevances

Le leader de Limp Bizkit, Fred Durst, a poursuivi Universal Music Group en justice, accusant la plus grande maison de disques du monde de retenir des millions de dollars de redevances dues au groupe.

Dans la poursuite, déposée mardi devant la Cour fédérale et obtenue par Pierre roulante, Durst et ses avocats affirment qu’UMG « a conçu et mis en œuvre des logiciels et des systèmes de redevances délibérément conçus pour dissimuler les redevances des artistes et garder ces bénéfices pour elle ». Ils affirment également qu’UMG « n’a jamais eu l’intention de payer » le groupe. Durst allègue qu’UMG doit à Limp Bizkit jusqu’à 200 millions de dollars, et la poursuite exige que Durst et le groupe reçoivent la propriété exclusive des droits d’auteur sur leur musique.

« La création d’un tel système par UMG, tout en se présentant comme une entreprise fière d’investir dans et de protéger ses artistes, rend la découverte par les plaignants du projet d’UMG d’autant plus épouvantable et troublante », indique le procès.

Dans le procès, Durst affirme que bien que Limp Bizkit ait vendu plus de 45 millions de disques et ait connu une récente résurgence – 450 millions de streams rien qu’en 2024 – il n’avait jamais reçu un dollar de royalties de la part du label. Plus tôt cette année, après qu’UMG ait contacté Durst au sujet des rééditions anniversaire de certaines de ses musiques, Durst et son équipe ont commencé à approfondir l’histoire des redevances du groupe.

Durst et ses managers ont découvert deux comptes totalisant environ 1 million de dollars payables au groupe dont UMG ne les avait jamais informés, selon la plainte. Ils allèguent également que, alors que les comptes étaient payables à partir de 2019, UMG les avait frauduleusement reclassés comme non récupérés afin que l’entreprise puisse éviter de les payer.

Après avoir consulté ces comptes, l’équipe de Durst est devenue plus méfiante, constatant qu’UMG n’aurait pas fourni à Limp Bizkit la comptabilité des redevances et des coûts non récupérés liés à plusieurs albums et vidéoclips du groupe datant de plusieurs décennies, au sommet de la renommée du groupe. Flawless Records de Durst, qui avait signé des artistes comme Puddle of Mudd et She Wants Revenge, n’avait jamais non plus perçu la part des bénéfices d’UMG sur ces sorties, selon la poursuite. (Un représentant d’UMG n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

Les choix de l’éditeur

La poursuite allègue en outre que dans plusieurs cas, UMG avait découvert certains comptes de Limp Bizkit afin que ceux-ci passent de l’état positif à l’état non récupéré. Par exemple, Durst cite un compte rendu d’un clip vidéo du quatrième album de Limp Bizkit qui montrait un solde payable à six chiffres au deuxième trimestre 2022. Mais deux trimestres plus tard, ce même compte indiquait qu’il était désormais à six chiffres dans le trou.

« D’où viennent ces 199 676,00 $ supplémentaires facturés sur le compte ? », indique la poursuite. « Il semble être sorti de nulle part de mettre en découvert le compte dû et payable de Limp Bizkit afin de frauder Limp Bizkit et de montrer un compte non récupéré. »

En juillet, les avocats de Durst ont envoyé à UMG une lettre affirmant que le label avait « largement sous-payé » le groupe et ne leur avait pas fourni de déclarations précises sur leurs redevances, demandant le paiement de leurs comptes et la restitution de leurs enregistrements principaux. Selon le procès, un dirigeant d’UMG s’est entretenu par téléphone avec les avocats, attribuant le problème de paiement à un problème technique lié au nouveau logiciel d’UMG.

Plus tard dans le mois, un autre dirigeant d’UMG avait répondu à la lettre et informé le groupe qu’UMG lui avait donné une importante avance de 43 millions de dollars depuis la signature, ce qui avait entraîné une attente plus longue avant de pouvoir enfin récupérer et commencer à percevoir des redevances. Dans le nombre limité de relevés de redevances auxquels ils ont accès, l’équipe de Durst a déclaré qu’elle n’avait pu trouver que des charges récupérables totalisant environ 13,1 millions de dollars. Son équipe a qualifié sa propre liste de documents d’« incomplète », mais a ajouté qu’UMG n’avait « pas réussi à justifier » l’accusation de 43 millions de dollars.

En août, UMG avait payé respectivement 1 038 321,87 $ et 2 348 060 $ à Limp Bizkit et Flawless Records, la première fois qu’ils recevaient des paiements conformément à la poursuite. Durst affirme qu’UMG n’a toujours pas fourni les déclarations de redevances manquantes demandées.

Tendance

Fin septembre, Durst et son équipe ont demandé la résiliation du contrat, affirmant dans le procès que le groupe devait plus de 200 millions de dollars. UMG n’a pas accepté, indique la plainte, ne laissant à Durst, au groupe et à Flawless « pas d’autre choix » que la poursuite.

Les causes d’action énumérées contre UMG dans la plainte comprennent, entre autres, la fraude, les fausses déclarations par négligence et la violation du droit d’auteur.