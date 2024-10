Limp Bizkit poursuit Universal Music Group pour rupture de contrat

Le groupe de nu metal Limp Bizkit, nominé aux Grammy Awards, a intenté une action en justice contre Universal Music Group pour rupture de contrat, affirmant que la société dissimulait intentionnellement les redevances de ses artistes. Fred Durst et ses acolytes réclament au moins 20 millions de dollars de dommages et intérêts et affirment que le montant total dû pourrait « facilement dépasser » les 200 millions de dollars en annulation une fois la découverte terminée.

Le procès de 60 pages, déposé mardi dans le district central de Los Angeles, accuse Universal Music d’avoir créé un faux système de comptabilité pour éviter de payer des millions de redevances.

Il indique que même si Limp Bizkit a connu un énorme succès à la fin des années 90 et dans les années 2000, un récent rebond de sa popularité a abouti à « des millions d’utilisateurs de streaming par mois », à « vendre des arènes » et à « être en tête d’affiche de grands festivals » bien qu’il n’ait pas produit. « toute nouvelle musique. »

Alors que le groupe connaît une tendance à la hausse, Limp Bizkit estime qu’UMG ne s’est pas imposé comme une entreprise « d’artistes professionnels » en ce qui concerne le manque de redevances versées au fil des ans. La plainte indique également que même si UMG couvrait auparavant les finances du groupe pour travailler sur la nouvelle musique et les coûts d’enregistrement en studio, elle n’a jamais remboursé ses redevances au groupe de musique après qu’UMG ait récupéré son argent.

« Les plaignants ont découvert que, contrairement à ces allégations, non seulement UMG n’a jamais eu l’intention de payer les plaignants, mais elle a conçu et mis en œuvre des logiciels et des systèmes de redevances délibérément conçus pour dissimuler les redevances des artistes et garder ces bénéfices pour elle », peut-on lire dans le document. obtenu par TheWrap, lit-on.

« En effet, les plaignants allèguent que les montants dépasseront facilement les 200 millions de dollars », indique le procès. Les documents allèguent en outre qu’UMG a déclaré aux représentants de Durst qu’environ 43 millions de dollars devaient encore être payés pour que Durst puisse percevoir des redevances. Ainsi, ses représentants auraient été informés qu’aucune redevance ne pouvait être versée au groupe parce qu’UMG n’était pas « obligé de les fournir puisque son compte était si loin d’être récupéré ».

Cependant, le camp de Durst affirme avoir découvert que Flip Records, le label qui a signé à l’origine Limp Bizkit, a généré des millions grâce au partage des bénéfices avec Universal Music Group (le label du leader Flawless Records est également plaignant ici).

La plainte complète accuse UMG de résiliation, de violation d’un contrat d’enregistrement, de dissimulation frauduleuse, de manquement à une obligation fiduciaire, de fausse déclaration intentionnelle, de fausse déclaration par négligence et de violation du droit d’auteur. Un procès devant jury est demandé.

TheWrap a contacté Universal Music Group et Limp Bizkit pour commentaires.

Pamela Chelin a contribué à ce reportage.