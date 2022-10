Limone sul Garda, le village italien avec un « élixir » de santé

(CNN) — C’est un endroit de citronniers en terrasses, une brise de montagne paradoxalement chaude et un puissant gène anti-graisse porté par quelques résidents chanceux.

Limone sul Garda, un pittoresque village de pêcheurs situé sur les rives du lac de Garde dans la région nord de la Lombardie en Italie, est une destination insolite d’à peine 1 000 habitants.

C’est l’endroit le plus septentrional du monde entier où les citrons sont cultivés naturellement et bénéficie d’un climat exceptionnellement doux, compte tenu de sa situation au pied des Alpes.

C’est peut-être ce mélange de facteurs qui a conduit les villageois à revendiquer un “élixir” secret pour une vie longue et en bonne santé.

De nombreux habitants sont apparemment dotés de grandes capacités digestives qui leur permettent de se gaver de gâteaux fourrés à la crème et de charcuterie grasse sans se soucier de l’expansion de la taille ou des problèmes cardiaques.

Ces résidents ont ce qu’ils appellent le “gène Limone”, qui contient une protéine spéciale qui détruit les lipides et maintient le sang fluide.

Super humains

La famille Segala “super humaine” qui porte le gène. Giuliano Ségala

Depuis 40 ans, les habitants de Limone sul Garda sont sous observation scientifique, avec des villageois porteurs de gènes testés comme rats de laboratoire.

Sur les 1 000 habitants, la moitié sont nés et élevés à Limone ; et sur ces 500, 60 ont le gène.

“Le gène court dans ma famille”, explique le commerçant Gianni Segala, qui plaisante en disant que les villageois sont utilisés comme “poches de sang” pour les scientifiques.

“Mes frères et moi, ma mère – qui a 96 ans et qui est toujours très brillante – et tous mes enfants le portent.

“Depuis les années 1980, nous donnons notre sang pour des tests récurrents, nous avons presque été entièrement saignés”, ajoute-t-il avec ironie.

Il se souvient de la première fois où les médecins lui ont fait avaler une dose sucrée de crème fouettée toutes les deux heures pour surveiller son sang.

“Ils prenaient mon sang après chaque bouchée, c’était tellement sucré et gras que j’avais des nausées, mais même si j’en mangeais beaucoup, mon sang détruisait instantanément les graisses sans les assimiler. À la tombée de la nuit, j’ai failli m’évanouir [due to blood loss],” il dit.

Cependant, même si des gens comme Segala n’ont jamais à s’inquiéter des veines obstruées et des caillots sanguins, il dit qu’il mène une vie très normale et qu’il n’est “pas Superman”.

Cesare Sirtori, professeur de pharmacologie clinique à l’Università degli Studi di Milano, dirige l’équipe qui a identifié pour la première fois ce que les habitants de Limone appellent la protéine “élixir”, l’appelant A-1 Milano. Il dit que les habitants de Limone ont des taux de cholestérol HDL exceptionnellement bas (dans une fourchette de 7 à 15 alors qu’il devrait normalement être de 40 à 60), ce qui semble être le résultat d’une mutation génétique au sein de la protéine porteuse.

“Avoir un faible taux de cholestérol HDL – étant donné qu’il est classé comme “bon” cholestérol – est mauvais pour vous et entraîne des problèmes cardiaques tels que des accidents vasculaires cérébraux potentiels, mais dans ces locaux, il a un effet positif inverse”, dit-il.

“Et alors que 99% des mutations génétiques des protéines déclenchent des maladies et des pathologies, celle-ci a déterminé l’absence de maladies vasculaires chez les porteurs.” Sirtori étudie actuellement le gène Limone pour voir comment il pourrait faire avancer la lutte contre l’athérosclérose.

En 2000, lui et son équipe ont synthétisé en laboratoire la protéine Limone et l’ont injectée à des lapins. Les animaux ont vu une diminution significative des caillots sanguins dans leurs artères.

Il a découvert que chez Limone, il s’agit d’un gène dominant, présent dans l’ADN des enfants de cinq ans, des jeunes et des personnes âgées.

“Libre de manger ce que je veux”

Limone est un petit village de pêcheurs sur le lac de Garde. Jorg Greuel/Stone RF/Getty Images

Le gène a été identifié pour la première fois dans le sang d’un conducteur de train Limone, un ancêtre de Segala, qui avait été impliqué dans un accident à Milan (d’où le nom de la protéine A-1 Milano) et a été transporté à l’hôpital. Les médecins qui l’ont guéri ont été déconcertés par ses résultats sanguins étonnants et ont lancé une campagne de dépistage massive dans le village.

“Je n’étais qu’un enfant lorsque mon sang a été testé pour la première fois, et les médecins viennent régulièrement surveiller le comportement de notre gène”, explique Giuliano Segala, le fils de Gianni.

“Le fait que je porte [the gene] me donne une sorte d’assurance-vie – je me sens plus protégé sur le plan de la santé et confiant que je n’aurai pas les artères obstruées ou que je ne mourrai pas d’une crise cardiaque quand je serai vieux.”

Même s’il se sent parfois comme un cobaye, Giuliano, qui est mince et en forme, admet se livrer avec plaisir à des charcuteries grasses, notamment de la mortadelle, du salami et même du saindoux, tout comme sa grand-mère, qui s’occupe d’elle-même et cuisine pour toute la famille. . Le jeune Segalas a hérité du gène d’elle.

“Je n’ai jamais mal au ventre et je mange ce que j’ai envie. J’adore cotolette (escalopes de veau panées et frites), fritures, salamis, et j’aime aussi boire. Je dors comme un bébé “, dit Giuliano. Mais ce n’est pas parce qu’il est porteur de ce superbe gène qu’il mange toujours trop. Il fait également de l’exercice régulièrement, faisant de la randonnée avec son père sur les sommets des montagnes pour profiter des vues spectaculaires sur le lac voisin. Garde.

Sirtori espère toujours analyser ce qui se passe si deux porteurs conçoivent un enfant. Jusqu’à présent, c’est soit le père, soit la mère d’un porteur qui a transmis le gène.

Un puissant mélange de facteurs

L’emplacement luxuriant de Limone attire les touristes depuis des siècles. Jimmy Gérardi

Sirtori dit que cette mutation génétique et ses avantages pour la santé associés sont uniques à Limone – et ne peuvent même pas être trouvés dans les villages voisins. Cependant, il n’est pas intéressé à creuser pourquoi.

Mais d’autres l’ont fait. Antonio Girardi, un hôtelier local qui a retracé tout l’arbre généalogique de la transmission du gène Limone au XVIIIe siècle, estime que l’environnement, le climat et les produits naturels jouent un rôle clé.

“Cela peut être ce climat chaud toute l’année – nous n’avons jamais de neige ni de glace, c’est aussi pourquoi les citrons poussent dans cette région du nord ici depuis des siècles”, dit-il.

“Ou peut-être est-ce grâce à l’extraordinaire huile d’olive extra vierge dont nous sommes tous sevrés et au poisson frais du lac que nous mangeons.”

Depuis la Renaissance, les familles aisées affluent sur les rives de Limone pour les vacances, respirant l’air doux des Alpes mêlé aux parfums d’agrumes et profitant du climat.

Girardi tient un annuaire téléphonique avec les contacts de tous les porteurs de gènes dans la soixantaine. Les autres résidents sont répartis entre ceux qui sont nés à Limone et ceux des villes voisines ou de l’étranger, attirés par le cadre paradisiaque et l’ambiance endormie du dédale de ruelles pavées de Limone, de passages et d’habitations blanches.

Dans le passé, les villageois étaient soit des pêcheurs, soit des bûcherons de montagne qui transportaient des grumes à dos d’âne pour les revendre aux navires au port. Aujourd’hui, ils travaillent tous dans le secteur du tourisme qui rapporte beaucoup d’argent.

Les familles se promènent le long du port pittoresque et les touristes visitent le musée de la pêche. Les plages confortables attirent les baigneurs et les amateurs de voile en été tandis que les randonneurs explorent les hautes falaises déchiquetées qui dominent le lac.

“Ces montagnes agissent comme des boucliers naturels nous protégeant des vents froids et capturant le soleil, gardant des températures constamment chaudes”, explique Girardi.

“Nous devons remercier ce micro-climat très agréable et extraordinaire qui a doté notre peuple d’un élixir si naturel.”