Limogeage de Sean Dyche: le patron de Burnley, Michael Jackson, a déclaré que la décision avait laissé tout le monde à Turf Moor stupéfait | Nouvelles du football

Le départ de Turf Moor de Sean Dyche a été un choc complet pour les joueurs de Burnley, a révélé le patron intérimaire Michael Jackson.

Jackson a été mis en charge par intérim pour la visite de dimanche à West Ham, suite à la décision du conseil de limoger vendredi le patron de longue date Dyche. Burnley est 18e du classement de la Premier League, à quatre points de la sécurité.

Jackson a également déclaré qu’il n’avait reçu aucune indication sur qui sera en charge après le voyage de dimanche au stade de Londres, ajoutant qu’il espère que tout le monde au club adoptera une mentalité de siège alors que Burnley se bat pour rester en Premier League.

« Je suis venu le matin pour préparer le match des U23 et le président m’a appelé dans son bureau et on m’en a parlé. On m’a dit que c’était ce qui se passait », a déclaré Jackson.

« Cela a été un choc pour les joueurs, c’est la nature humaine.

« C’est un groupe expérimenté, ils se sont réunis et maintenant pour nous, il s’agit de tout le club qui se rassemble, de tous les fans, et de se concentrer et de se concentrer sur ce que nous devons faire. »

Jody Morris et Jonathan Morgan réagissent au limogeage de Dyche



Jackson a félicité Dyche pour sa contribution au succès de Burnley et a déclaré qu’il n’y aurait pas de gros changements d’équipe pour le match de dimanche à West Ham.

« Il [Dyche] a construit le club mais a construit une culture, une identité, et c’est parfois très difficile à faire dans le football », a déclaré Jackson.

« Le travail qu’il a fait, il suffit d’écouter certaines des interviews d’autres managers et de ses pairs, pour savoir ce qu’ils pensent de lui. C’est triste mais on devrait se souvenir d’eux pour ce qu’ils ont fait pour ce club. Je suis sûr que les fans s’en souviendront aussi.

« Quand je le regarde, il suffit de regarder en arrière il y a quelques matchs quand ils ont eu une série de trois matchs – Spurs, Brighton et Palace – lorsque le groupe a mis en place une course. Ensuite, il y a eu le retour contre Everton.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Norwich sur Burnley en Premier League



« Il y a beaucoup de bien ici et cela rappelle au groupe ce que nous sommes bons à faire, à propos de leur rappeler quelle est l’identité de Burnley.

« Je ne pense pas que vous puissiez aller jouer en toute liberté. Pour nous, il s’agit de préparer le match de dimanche et toute l’attention sera là-dessus. Nous n’allons pas changer le style de jeu dans un journée.

« La force est dans le groupe, un groupe expérimenté. Ils se serrent les coudes et ils savent jouer le jeu. Nous pourrions bricoler quelques détails mais il n’y aura pas de changement radical de style. Nous prendrons la moitié du football à un temps. »

Duff intéressé par le travail de Burnley

Michael Duff n’a pas caché son intérêt pour le poste de Burnley





L’ancien défenseur de Burnley, Michael Duff, admet qu’il est intéressé par le travail de Burnley, mais dit qu’il se concentre sur son travail actuel en tant que manager de Cheltenham.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé par le poste, Duff a répondu : « Oui, ce serait la réponse évidente parce que je pense que j’ai eu deux clubs de football en 27 ans, Cheltenham (et Burnley), ce sont les deux clubs les plus proches de mon cœur. donc c’est si, mais et peut-être. Je suis concentré sur le travail ici à la minute.

Duff dit qu’il n’a pas été approché ou contacté par Burnley.

Le manager de Middlesbrough, Chris Wilder, qui a également été lié au poste, a déclaré à Sky Sports qu’il n’était pas intéressé à remplacer Dyche à Turf Moor.

L’ancien joueur de West Ham, John Hartson, pense que Burnley a choisi un mauvais moment pour limoger Dyche



Analyse: Dyche part en tant que légende de Burnley

Nick Wright de Sky Sports :

Lorsque Sean Dyche a été nommé à Turf Moor en octobre 2012, il a hérité d’une équipe occupant la 14e place du classement du championnat ayant encaissé le plus de buts dans la division.

Au cours de la prochaine décennie, il superviserait une transformation totale du club, obtenant une promotion en Premier League en 2014 et à nouveau en 2016 après un bref retour au deuxième niveau.

Dyche était le troisième poste de direction de Burnley en deux ans après Brian Laws et Eddie Howe, mais tout ce bouleversement est rapidement devenu un lointain souvenir, le club devenant plutôt une image de stabilité.

À la fin de la campagne 2019/20, après la 10e place de Burnley et la relégation de Howe avec Bournemouth, Dyche est même devenu le manager le plus ancien de la Premier League.

Le point culminant de son mandat à Burnley reste leur extraordinaire septième place en 2017/18, mais c’est ce qu’il a fait pour le club dans son ensemble, établissant sa présence dans l’élite avec un budget bien inférieur à celui de ses rivaux et forgeant un identité unique sur et en dehors du terrain, que les supporters chériront le plus.

Les difficultés de l’équipe cette saison ont incité le club à agir, mais c’est un témoignage du travail exceptionnel de Dyche que même maintenant, avec la menace d’une relégation imminente, son limogeage est un choc majeur. C’est un pari que leurs propriétaires pourraient regretter.

Les managers louent le travail de Dyche à Burnley: « Ils devraient lui construire une statue »

Thomas Frank exprime son extrême surprise suite à l’annonce du limogeage de Dyche par Burnley



L’entraîneur de Brentford, Thomas Frank : « Je suis énormément surpris. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans les coulisses, mais en regardant de l’extérieur et en tant qu’entraîneur-chef de Brentford, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre d’un club comme Burnley.

« Ils ont été promus, relégués puis promus à nouveau et ils sont ici depuis six ou sept ans dans le PL. C’est remarquable ce qu’ils ont fait. Sean Dyche et son équipe d’entraîneurs et tout le monde au club ont fait un travail incroyable et de haut niveau.

« Je pense que Sean Dyche mérite beaucoup de crédit et ils devraient construire une statue de lui à l’extérieur de Turf Moor parce que ce qu’il a fait est incroyable – chaque saison, entrer en Premier League avec probablement les trois ou quatre derniers budgets et être toujours capable de concourir et pas seulement survivre, mais obtenir au moins deux des dix premières places est un travail fantastique et remarquable.

« En regardant de l’extérieur, je pense qu’ils auraient eu plus de chances de le garder pour survivre parce qu’il sait tout. Mais bien sûr, je ne sais pas tout.

L’entraîneur de West Ham, David Moyes : « Je suis choqué et un peu surpris aussi. Je pense que Sean a fait un si bon travail et a établi Burnley en Premier League pendant de nombreuses années. Ces derniers temps, Burnley a été une équipe très difficile à affronter et la plupart de cela a été fait par Sean. »

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta : « Je n’ai que des éloges parce que ce qu’il a fait au club au cours des 10 dernières années est phénoménal. Il a donné au club une identité très claire, il a réussi à garder l’équipe, avec l’un des plus petits budgets, de manière constante dans la ligue. Je lui souhaite bonne chance et comme toujours avec ses collègues, c’est triste quand on voit ces décisions. »

L’entraîneur de Brighton, Graham Potter : « Surpris. Je ressens pour un collègue, quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect. Ce n’est jamais agréable quand quelqu’un perd son emploi bien sûr, mais nous savons que ces choses se produisent dans le football. Je ne pense pas qu’il sera hors de travailler longtemps parce que le travail qu’il a fait à Burnley était fantastique.

« Je pense que cela fait partie de la vie. Sean est un grand gars, il sait ce que c’est. La réalité est qu’il y a plus de gens à plaindre que de managers de Premier League mais il y a une pression, une attente.

« Parfois, c’est juste, parfois c’est injuste – cela va avec le territoire. Nous savons que lorsque nous y allons. Nous savons que lorsque les résultats ne vont pas bien, vous êtes sous pression, vous avez un examen minutieux. Mais cela fait partie de la chose pour laquelle vous vous inscrivez et vous devez vous en occuper. »

L’entraîneur de Watford, Roy Hodgson : « De toutes les personnes de la ligue, il aurait été l’un de ceux que j’aurais pensé les plus susceptibles de survivre à quelque chose comme ça, donc je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé.

« Quelque chose a dû se passer parce que vous ne vous séparez pas d’un manager comme Sean Dyche après toutes les choses fantastiques qu’il a faites pour ce club au cours des 10 dernières années, il a construit le club.

« J’ai donc été surpris, choqué et déçu aussi parce que je connais assez bien Sean et que je l’admire en tant qu’entraîneur et manager. Je ne pensais pas que quelque chose comme ça lui arriverait. »

Les matches restants de Burnley

17 avril – West Ham (un)

21 avril – Southampton (h), en direct sur Sky Sports

24 avril – Loups (h)

30 avril – Watford (un)

7 mai – Villa Aston (h)

15 mai – Tottenham (a)

19 mai – Aston Villa (a)

22 mai – Newcastle (h)