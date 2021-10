« Limogé pour avoir parlé de racisme en Ukraine »: un responsable du hockey s’éloigne d’un joueur qui s’est moqué de la star noire avec un geste de banane

Dans un tweet publié jeudi, Evgeny Kolychev a affirmé que la Fédération ukrainienne de hockey l’avait licencié après avoir exprimé sa colère.

Le message de Kolychev disait : « J’ai parlé ouvertement du #racisme dans le hockey ukrainien et la Fédération ukrainienne de hockey m’a licencié en tant que directeur général de la #UHL aujourd’hui. Cela résoudra-t-il le problème ? Non. Est-ce que ça va me faire taire ? NON! »

j’en ai parlé ouvertement #racisme dans le hockey ukrainien et la Fédération ukrainienne de hockey m’a licencié en tant que directeur général de la #UHL aujourd’hui. Cela résoudra-t-il le problème ? Non. Est-ce que ça va me faire taire ? NON! — Eugène Kolychev (@EvgeniyKolychev) 30 septembre 2021

Le message fait suite à la punition infligée à l’attaquant de Krementchouk Andrei Deniskin à la suite d’un geste raciste qu’il a fait envers le joueur de hockey américain Jalen Smereck, où Deniskin a fait semblant de peler et de manger une banane devant Smereck.

Deniskin s’est vu infliger une suspension de trois matches, mais l’Ukrainien a le droit de payer une nouvelle suspension de 10 matchs, ce qui a mis en colère de nombreuses personnes qui pensaient que la punition infligée était trop douce.

L’une de ces personnes était Kolychev, qui n’était pas d’accord avec la punition infligée et dans un autre message sur Twitter a affirmé que son « la voix avait été ignorée ».

Ma voix a été ignorée dans la décision sur la sanction contre Andrei Deniskin, qui a fait un geste raciste envers @jalen_smereck Je lance un appel public au @IIHFHockey mener sa propre enquête sur l’incident et aider #endracisme. Jalen, nous vous soutenons ! — Eugène Kolychev (@EvgeniyKolychev) 30 septembre 2021

Dans le même message, il a également appelé la Fédération internationale de hockey sur glace à lancer sa propre enquête.

La star du Donbass Donetsk, Smereck, a réagi à la nouvelle du retrait de Kolychev sur Instagram avec un article sur ses histoires en disant : « Cela me rend malade, je ne peux vraiment pas y croire !!! »

Le populaire compte Twitter du hockey, World Hockey Report, a également répondu au message de Kolychev en disant : « Jusqu’à ce que le @IIHFHockey ait du courage et se dresse contre le @UHLua, rien ne changera… mais l’IIHF veillera-t-elle aux meilleurs intérêts de ses joueurs ? Ou quoi de mieux pour leur portefeuille ? Ce sera très révélateur.