Une image au microscope électronique à transmission montre le SARS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19. | Image Point FR / NIH / BSIP / Universal Images Group via Getty Images

Il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui ont déjà été infectés par le coronavirus.

Pour les près de 100 millions de personnes dans le monde qui ont été infectées par le coronavirus, une nouvelle science offre un certain réconfort: les réinfections semblent être rares et vous pouvez être protégé contre Covid-19 pendant au moins cinq mois.

L’étude, la plus importante du genre, a suivi plus de 20 000 agents de santé au Royaume-Uni, les testant régulièrement pour détecter toute infection et anticorps. Entre juin et novembre, les chercheurs – de Public Health England (PHE) – ont trouvé 44 réinfections potentielles sur les 6614 participants qui avaient été testés positifs pour les anticorps ou avaient déjà eu une PCR ou un test d’anticorps positif lorsqu’ils ont rejoint l’étude. (Les résultats complets ne sont pas encore publiés, mais PHE a déclaré à Vox qu’une pré-impression serait bientôt partagée en ligne.) Pendant ce temps, sur les 14000 personnes et plus qui avaient été testées négatives pour le virus au début de l’étude, il y avait 409 nouvelles infections. .

Seules deux des 44 réinfections potentielles ont été désignées «probables» et les autres ont été considérées comme «possibles», «sur la base de la quantité de preuves de confirmation disponibles», indique le communiqué de presse de l’agence de santé. Selon le BMJ, 15 personnes – soit 34% – présentaient des symptômes.

Donc, si les 44 réinfections sont réelles, cela se traduit par un risque de réinfection inférieur de 83% par rapport aux agents de santé qui n’ont jamais eu le virus. Si seulement deux sont confirmés, ce taux de protection monte à 99%. Quoi qu’il en soit, cela signifie que l’immunité naturelle offre un niveau de protection similaire à celui des vaccins Covid-19 approuvés.

Comme pour les vaccins, on ne sait pas encore combien de temps dure l’immunité après une infection. Les anticorps peuvent s’estomper après cinq mois ou durer beaucoup plus longtemps, ce que les chercheurs à l’origine de l’étude en cours, qui durera au total 12 mois, prévoient d’étudier.

« Ce [new] L’étude apporte un certain réconfort que les anticorps naturellement acquis sont assez efficaces pour prévenir les réinfections », a déclaré Akiko Iwasaki, immunobiologiste à l’Université de Yale, à Vox. Les résultats concordent également avec un autre article sur les agents de santé, publié dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre en décembre: les chercheurs ont découvert que les personnes porteuses d’anticorps Covid-19 étaient mieux protégées du virus pendant six mois que les personnes qui n’en avaient pas.

Cela dit, Iwasaki a déclaré: «Vous pouvez également interpréter ces données comme signifiant que la protection contre la réinfection n’est pas complète – en particulier pour les personnes qui ont eu Covid au cours de la première vague, par exemple en mars-avril 2020.»

Les personnes qui avaient le virus peuvent toujours être en mesure de le transmettre si elles sont réinfectées

La bonne nouvelle pour les personnes qui ont eu Covid-19 s’accompagne également d’un avertissement sur le risque qu’elles peuvent encore présenter pour d’autres personnes. Alors que les anticorps pourraient protéger contre un deuxième cas de Covid-19 chez la plupart des gens, «les premières preuves de la prochaine étape de l’étude suggèrent que certaines de ces personnes portent des niveaux élevés de virus et pourraient continuer à transmettre le virus à d’autres», a averti PHE dans le communiqué de presse.

« Nous savons maintenant que la plupart de ceux qui ont eu le virus et développé des anticorps sont protégés contre la réinfection, mais ce n’est pas total », a déclaré Susan Hopkins, conseillère médicale principale chez PHE et responsable de l’étude, dans un communiqué: » et nous ne savons pas encore combien de temps dure la protection. »

En d’autres termes, même si vous avez eu Covid-19, alors qu’il est peu probable que vous soyez à nouveau vraiment malade de si tôt, vous devriez toujours vous considérer comme un risque potentiel de le transmettre à d’autres si vous attrapez à nouveau le virus et que vous pourriez être asymptomatique. . Cela signifie continuer à prendre des précautions – comme le port de masque et la distanciation sociale, a ajouté Iwasaki. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles les immunologistes ont déclaré que les personnes qui ont déjà été infectées par le virus devraient toujours planifier de se faire vacciner à leur tour.

Il y a aussi encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l’immunité après Covid-19: comment se compare-t-elle exactement à l’immunité après la vaccination? Comment les nouvelles variantes de coronavirus l’affecteront-elles?

Qui est le plus susceptible d’avoir une réponse immunitaire durable? Nous avons des preuves que différents individus développent des réponses anticorps différentes après des infections Covid-19. Et il est possible que des facteurs tels que le sexe et la gravité de la maladie influencent la force de la réponse immunitaire d’une personne.

Pour l’instant, cependant, la recherche suggère que les survivants du virus pourraient simplement nous aider à obtenir plus rapidement l’immunité collective – si leur immunité dure assez longtemps. Mais étant donné que le virus n’est connu des humains que depuis un peu plus d’un an, cela peut prendre un certain temps pour répondre avec autorité à la question.