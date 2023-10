Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées ou celles immunodéprimées, a-t-il déclaré. Aux États-Unis, les vaccins sont approuvés pour tous les groupes d’âge de 6 mois et plus. “Cela renforcera notre système immunitaire, y compris l’immunité cellulaire, pour renforcer la protection”, a-t-il déclaré.

Et si vous n’avez pas encore reçu de vaccin mis à jour, ce serait un très bonne idée aller de l’avant, a déclaré Eric Topol, MD, vice-président exécutif de Scripps Research et rédacteur en chef de Medscape.

“Mais ces mutations apparaissent rapidement”, a déclaré Rajnarayanan. “Et il est logique de les surveiller de près. C’est également le bon moment pour ajouter davantage de tests de dépistage du COVID et pour signaler les résultats positifs et négatifs”, a-t-il déclaré.

Et dans la bataille entre notre corps et le coronavirus, nous avons déjà parcouru un long chemin depuis le début de la pandémie. Il y a tellement de gens qui ont un certain niveau d’immunité contre une infection antérieure, des vaccins ou les deux, que les scientifiques surveillance des eaux usées Nous ne constatons pas actuellement d’augmentation des infections ou des hospitalisations liées au COVID aux États-Unis.

Et bien sûr, prévenir les infections par des mesures de santé publique aidera à lutter contre toutes les souches du coronavirus et d’autres virus respiratoires qui circulent actuellement, y compris la grippe et le VRS.

“Je pense que nous assistons maintenant à une transition du virus”, a déclaré Andrew Pekosz, PhD, virologue à l’Université Johns Hopkins de Baltimore. “J’espère que nous verrons ce virus devenir saisonnier.”

Un changement, a déclaré Pekosz, qui pourrait faciliter la mise à jour annuelle des vaccins contre la COVID, de la même manière que nous mettons à jour les vaccins contre la grippe chaque année pour cibler les souches en circulation.

Prochaines étapes

Cette année, les gens reçoivent le vaccin COVID ciblé contre le XBB, et le vaccin mis à jour l’année prochaine pourrait se concentrer sur une autre variante, comme le JN.1 que nous constatons actuellement, par exemple.

Topol a déclaré que le coronavirus continuera à trouver de nouveaux moyens d’échapper à notre réponse immunitaire et de devenir plus transmissible pour continuer à nous infecter encore et encore. C’est pourquoi il aimerait voir de nouveaux vaccins nous protéger de ce qu’il appelle « l’évolution incessante du virus ».

Il réclame des vaccins nasaux qui bloqueraient l’entrée des voies respiratoires supérieures, ce qui pourrait arrêter les infections d’une manière que nous n’avons pas pu faire jusqu’à présent. Et un nouveau vaccin pan-coronavirus pourrait cibler toutes les variantes à la fois, offrant ainsi plus de protection. “Si nous avions un vaccin – nasal ou même injectable – totalement résistant aux variantes, nous n’aurions alors pas à nous soucier de tout cela”, a-t-il déclaré.