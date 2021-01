Le monde «ne reviendra pas à la normale rapidement» en adoptant simplement une stratégie d’immunité collective après le déploiement des programmes de vaccination contre Covid-19, a averti le Dr Dale Fisher de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les remarques ont été faites lors de la conférence Reuters Next, au cours de laquelle des experts de la santé ont débattu de ce qui réussirait le mieux à contenir le virus à court terme: le déploiement du vaccin contre le coronavirus ou le maintien de mesures de distanciation sociale.

« Nous savons que nous devons parvenir à l’immunité collective, et nous en avons besoin dans une majorité de pays, nous n’allons donc pas voir cela en 2021.», A averti le Dr Fisher, président du Réseau mondial d’alerte et d’intervention en cas d’épidémie. Il a ajouté que, si certaines nations pourraient y parvenir, le monde « ne reviendra pas à la normale rapidement. »

Fisher a également exprimé des inquiétudes quant au potentiel de mutation du virus, ce qui aurait un impact négatif sur l’efficacité des vaccins et retarderait la lutte contre la maladie. Il a souligné l’importance d’avoir une approche multidimensionnelle de la lutte contre Covid-19.

L’épidémiologiste de l’Université d’Indonésie Pandu Riono a exhorté les gouvernements à proposer un ensemble de mesures Covid-19, y compris des tests de masse, l’éducation du public et des restrictions de distanciation sociale, comme « le vaccin lui-même a besoin de temps pour couvrir la plupart des personnes qui en ont besoin»Avant de pouvoir revenir à un scénario prépandémique.

Il y a eu près de 90 millions d’infections confirmées et environ deux millions de décès dans le monde dus au virus depuis le début de la pandémie il y a plus d’un an, selon les données recueillies par l’OMS. Des pays du monde entier ont commencé le déploiement d’un certain nombre de vaccins pour lutter contre la maladie, notamment le Spoutnik V de Russie et ceux produits par AstraZeneca / Université d’Oxford, Moderna, Pfizer / BioNTech et Sinovac.

