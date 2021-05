L’immunité collective est-elle possible? Les nouveaux vairants Covid pourraient être un problème

Des passagers portant des masques faciaux à titre préventif contre la propagation de Covid-19 sont vus sur un escalator à l’aéroport international d’Orlando. Paul Hennessy | LightRocket | Getty Images

Lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à balayer le monde en 2020, un certain nombre de gouvernements et d’autorités sanitaires ont semblé placer leurs espoirs dans «l’immunité des troupeaux». Cette approche verrait le virus se propager dans la société et provoquer des infections, mais aussi provoquer une réponse immunitaire chez ceux qui se sont rétablis. Si suffisamment de personnes acquéraient ces anticorps – disons, environ 60 à 70% de la population – alors la transmission du virus diminuerait progressivement, et ceux qui n’avaient pas encore été infectés seraient protégés par l’opportunité de plus en plus restreinte que le virus avait de se propager. C’était la théorie. En réalité, Covid-19 a balayé l’Asie, l’Europe et les Amériques, provoquant des millions d’infections – dont des millions de personnes se sont rétablies – mais aussi des centaines de milliers d’hospitalisations et de décès. À ce jour, dans le monde, le virus a causé plus de 164 millions d’infections et 3,4 millions de décès. La stratégie de ciblage de l’immunité des troupeaux a été rapidement abandonnée par la plupart des pays – à quelques exceptions notables comme la Suède – et le verrouillage est devenu le principal moyen d’essayer de prévenir la propagation de Covid à mesure que les vaccins se développaient rapidement. Nous disposons désormais de vaccins très efficaces et les programmes de vaccination se poursuivent à un rythme soutenu dans le monde entier. Cela a suscité l’espoir qu’une fois qu’un nombre suffisant de personnes dans les populations ont été vaccinées, l’immunité collective pourrait être obtenue – c’est-à-dire qu’une fois suffisamment de personnes vaccinées, le virus n’aura nulle part où aller et s’éteindra. Mais encore une fois, Covid-19 s’avère imprévisible et nous ne savons toujours pas combien de temps dure la protection contre les vaccins ou l’immunité naturelle acquise par une infection antérieure. L’hésitation à la vaccination, le rôle des enfants dans la transmission (les jeunes enfants ne sont pas éligibles aux vaccins) et, surtout, l’émergence de nouvelles variantes de Covid dans le monde sont également des inconnues qui pourraient également empêcher l’immunité collective, préviennent les experts. La plupart d’entre eux pensent que Covid-19 deviendra endémique comme la grippe (ce qui signifie qu’il continuera à circuler dans certaines parties de la population, probablement en tant que menace saisonnière) tout en espérant qu’il deviendra moins dangereux avec le temps.

‘Nulle part près de l’immunité des troupeaux

L’épidémiologiste Lauren Ancel Meyers, directrice du Consortium de modélisation Covid-19 de l’Université du Texas, a décrit l’immunité collective comme «l’idée que si nous vaccinons suffisamment de personnes dans le monde, le virus n’aura nulle part où se propager et la pandémie disparaîtra complètement. » « Malheureusement, nous sommes très loin de cette réalité à l’échelle mondiale », a-t-elle déclaré à CNBC. « Le virus continue de se propager rapidement sur de nombreux continents, des variantes plus contagieuses qui peuvent éventuellement briser l’immunité émergent continuellement, et de nombreux pays sont loin derrière les États-Unis dans le déploiement des vaccins. »

Elle a noté que même dans les villes américaines, il existe des poches critiques de faible immunité: «Là où je vis à Austin, au Texas, nous estimons que la couverture vaccinale varie de moins de 40% à plus de 80% selon le quartier dans lequel vous vivez. Partout, les enfants de moins de l’âge de 12 ans ne peut pas encore se faire vacciner. Tant qu’il y aura des poches de faible immunité, ce virus furtif continuera à se propager et à produire de nouvelles variantes. « Néanmoins, Meyers a noté que même si nous n’atteignons pas l’immunité totale du troupeau, « les vaccins peuvent nous aider à arriver à un endroit où Covid-19 est une menace beaucoup moins mortelle. » Il y a eu beaucoup de désinformation et d’incompréhension sur le seuil d’immunité du troupeau, selon Meyers. « Pour parler simplement, le seuil d’immunité du troupeau est la fraction de la population qui doit être immunisée avant que le virus ne disparaisse. Mais dans le monde réel, c’est compliqué. » « Avec les variantes émergentes et les poches de faible couverture vaccinale, il n’y a aucune garantie que nous y arriverons », a-t-elle déclaré, soulignant qu’il est important que les gens se rendent compte: « Plus il y a de personnes vaccinées, plus la menace disparaîtra rapidement. » «Nous pourrions ne jamais atteindre l’immunité collective à l’échelle mondiale et éradiquer complètement le virus. Mais cela ne signifie pas que nous ne retrouverons pas bientôt un sentiment de normalité. Nous constatons déjà que le nombre de nouveaux cas et les hospitalisations commencent à baisser. », A ajouté Meyers.

Stratégie « difficile »

Au bout d’un an, le coronavirus a subi quelques des mutations importantes et un certain nombre de variantes sont devenues dominantes en raison de leur transmissibilité accrue – comme celles détectées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud l’année dernière. Désormais, une variante détectée pour la première fois en Inde en octobre 2020 se déchaîne à travers le pays et au-delà. Comme pour les mutations précédentes, les experts cherchent à savoir si elle est plus transmissible (les premières preuves le suggèrent), plus mortelle (les premières preuves suggèrent que non) et pourrait rendre les vaccins Covid moins efficaces (les premières preuves suggèrent que non). Le professeur Lawrence Young, virologue à la faculté de médecine de l’Université de Warwick au Royaume-Uni, a déclaré à CNBC que la poursuite de l’immunité collective était probablement irréalisable en ce qui concerne Covid-19. « Poursuivre l’immunité du troupeau en permettant aux gens d’être infectés puis de se rétablir n’est pas génial parce que, de toute évidence, avec le Sars-Cov-2, les gens tombent malades – mais aussi, le problème est de savoir quel est le seuil d’immunité du troupeau et quelle proportion de la population serait vous avez besoin d’être protégé? Et cela dépend tellement de la transmissibilité du virus », a noté Young. «Nous avons affaire à des variantes qui ont différentes capacités de se propager et je pense que c’est ce qui rend la réalisation de l’immunité du troupeau, ou même le fait de s’appuyer sur l’immunité du troupeau, assez difficile.