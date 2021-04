Depuis près d’un an, les Américains attendent avec impatience l’immunité collective, quand suffisamment de personnes sont protégées par la vaccination ou une infection antérieure pour arrêter la propagation du COVID-19.

Une fois sur place, ont déclaré des responsables publics, les masques ne seront pas nécessaires et les étreintes et les poignées de main – sans parler des gymnases, des bars et des restaurants à l’intérieur – peuvent revenir.

Mais alors même que plus de la moitié des Américains adultes ont reçu au moins une dose de vaccin et que de nombreux autres sont protégés par des infections récentes, les experts de la santé s’éloignent de l’idée d’atteindre un certain nombre magique.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand médecin spécialiste des maladies infectieuses du pays, ne veut plus parler d’immunité collective.

« Plutôt que de se concentrer sur un nombre insaisissable, faisons vacciner autant de personnes que possible le plus rapidement possible », a-t-il déclaré lors d’un briefing de la Maison Blanche la semaine dernière, un sentiment qu’il a répété depuis.

Ce que Fauci n’indique pas explicitement, mais d’autres le font, c’est qu’avec environ un quart des Américains déclarant qu’ils pourrait ne pas veulent être vaccinés, l’immunité collective n’est tout simplement pas un objectif réalisable.

« C’est théoriquement possible, mais nous, en tant que société, avons rejeté cela », a déclaré le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic. « Il n’y a pas d’éradication à ce stade, c’est hors de la table. La seule chose dont nous pouvons parler c’est le contrôle. »

Après avoir initialement cherché le type de protection fournie par le vaccin contre la rougeole, les responsables se concentrent désormais sur un confinement similaire à la grippe: reconnaissant qu’il y aura des épidémies régulières mais espérant les limiter autant que possible.

Les Américains peuvent passer toute leur vie sans se soucier d’attraper la rougeole grâce à un vaccin efficace de longue durée administré à plus de 90% des enfants. Bien que de petites poches d’infection se produisent lorsque les taux de vaccination baissent, même les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner ou qui sont immunodéprimées restent généralement protégées.

Avec le COVID-19, où les vaccins sont efficaces mais ne dureront pas toute une vie, l’hésitation à la vaccination rend ce type de protection généralisée peu probable, selon les experts.

Cela signifie que les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner ou dont le système immunitaire est affaibli par des médicaments ou une maladie resteront vulnérables. Il y aura probablement toujours suffisamment de personnes non vaccinées pour permettre au COVID-19 de se propager une fois qu’il arrive dans une communauté. Et même les personnes vaccinées ne seront pas protégées à 100% face à une maladie aussi contagieuse.

Mais plus il y a de gens qui se font vacciner, mieux c’est.

«Nous devons faire pivoter la conversation pour éviter de considérer l’immunité collective comme une cible que nous atteignons ou non», a déclaré Lauren Ancel Meyers, professeur de statistique et de science des données et directrice du COVID-19 Modeling Consortium à l’Université. du Texas à Austin. « C’est simple – plus il y a d’immunité, mieux nous serons tous. »

La fracture immunitaire

L’immunité collective a été une cible mouvante alors que le monde en a appris davantage sur le virus SRAS-CoV-2 nouvellement apparu au cours de l’année écoulée.

L’été dernier, l’Organisation mondiale de la santé a fixé les seuils combinés d’infection et de vaccination nécessaires pour rompre la chaîne de transmission entre 60% et 70%. En décembre, Fauci a estimé le nombre pour les États-Unis entre 75% et 85%. Avec l’apparition de variantes hautement transmissibles, certains l’ont grimpé à 90%.

Cependant, la réticence de certains Américains à se faire vacciner a probablement mis le nombre hors de portée.

« Ce qui m’a le plus surpris, c’est le rejet incompréhensible de la science, même parmi des gens autrement intelligents », a déclaré la Pologne. « Je suis vraiment sidéré de regarder ça à grande échelle. »

La scission est devenue politique. Environ 79% des démocrates auto-identifiés disent avoir été vaccinés ou ont l’intention de le faire bientôt, contre 46% des républicains. Environ 3 républicains sur 10 disent qu’ils ne seront certainement pas vaccinés, selon un sondage de la Kaiser Family Foundation.

Cela signifie que l’Amérique pourrait finir par ressembler à une courtepointe en patchwork, avec des zones où les infections au COVID-19 sont faibles et d’autres où le virus continue de prospérer.

«Il y aura des endroits, dans l’Idaho rural, par exemple, où vous avez des personnes très indépendantes où la propagation peut continuer, car vous ne faites vacciner que 25% des personnes», a déclaré le Dr William Schaffner, professeur. et expert en maladies infectieuses à l’École de médecine de l’Université Vanderbilt à Nashville, Tennessee.

Au Tennessee, Schaffner voit déjà un clivage «frappant» entre la ville et la campagne. «Je suis vraiment inquiet que ce virus continue de couver dans les zones rurales», a-t-il déclaré.

Dans les zones à faible taux de vaccination, le COVID-19 se comportera comme il le fait aujourd’hui.

«Les personnes non vaccinées courront autant de risques d’être infectées qu’elles ne l’ont jamais été», a déclaré William Hanage, épidémiologiste à la Harvard Chan School of Public Health.

Le pouvoir de la vaccination

Les dangers de contracter le COVID-19 sont considérables. Parmi les personnes non vaccinées qui ont été testées positives pour le COVID-19, environ 20% se retrouveront avec une maladie grave, 5% se retrouveront en soins intensifs et entre 1% et 2% mourront, selon les données des CDC.

Les non vaccinés resteront sensibles à l’infection. Mais il en sera de même pour les personnes déjà vulnérables – celles de plus de 65 ans, qui sont immunodéprimées ou qui ont d’autres problèmes de santé. Même s’ils sont vaccinés, pour rester en sécurité, ils devront respecter indéfiniment des précautions telles que le port de masque et la distanciation sociale ou risquer une maladie grave.

Pour cette raison, les experts en santé publique et en maladies infectieuses affirment de plus en plus que l’immunité collective ne devrait pas être au centre des préoccupations. Une large vaccination elle-même peut transformer le COVID-19 d’un tueur en quelque chose de beaucoup plus bénin, du moins pour les personnes immunisées.

Israël, qui à 62% a le taux de vaccination le plus élevé au monde à ce jour, donne un aperçu de ce qui peut arriver.

«Dès que les taux de vaccination ont atteint 50%, vous avez vu des cas et des décès commencer à chuter», a déclaré Christina Ramirez, professeur de biostatistique à l’UCLA.

Les données d’Israël montrent que non seulement les vaccinés sont beaucoup moins susceptibles de tomber gravement malades ou de mourir, mais s’ils contractent le COVID-19, c’est presque toujours un cas bénin.

«Cela n’a presque pas d’importance si le virus est transmis dans la population s’il ne cause pas de problèmes graves», a déclaré le Dr Timothy Brewer, professeur d’épidémiologie à l’Université de Californie à Los Angeles.

L’espoir est finalement que les taux de vaccination augmentent suffisamment pour que les poches de vulnérabilité se réduisent et qu’il y ait moins de virus en circulation dans l’ensemble.

Davantage de personnes pourraient encore décider de se faire vacciner car il devient clair combien de protection cela fournit, a déclaré Ajay Sethi, professeur d’études sur la santé de la population à l’Université du Wisconsin-Madison.

«J’essaie d’être optimiste», a-t-il déclaré. « Je ne veux pas radier les zones rurales en disant qu’elles seront toujours les communautés refusant la vaccination. Avec le temps, cela changera. »

L’avenir américain du COVID-19

Les variantes du SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, constituent un autre joker potentiel.

Pour l’instant, les données d’Israël sont rassurantes. Même là-bas, où 80% du virus en circulation provenait du variant B.1.1.7 le plus contagieux détecté pour la première fois au Royaume-Uni, le vaccin Pfizer était très efficace. Les vaccins Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson se sont tous avérés offrir une certaine protection contre les variantes.

Cela pourrait changer à mesure que de nouvelles variantes émergent, surtout si le reste du monde n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment de vaccins. Les sociétés pharmaceutiques travaillent déjà sur de nouveaux vaccins et rappels. Pfizer et Moderna ont déclaré la semaine dernière que les gens auront probablement besoin de doses de rappel annuelles du vaccin COVID-19.

Cela dit, des experts comme le Dr Monica Gandhi, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, indiquent que le COVID-19 ne surpasse pas les vaccins.

« Je suis un peu surpris par le pessimisme exprimé dans la presse ces derniers temps au sujet des variantes et de l’hésitation à ne pas permettre aux vaccins de nous faire traverser la pandémie. Je pense qu’ils sont la solution », a déclaré Gandhi.

Avec le virus toujours en circulation, cependant, les choses ne seront pas réinitialisées en novembre 2019, avant que le virus ne balaye le monde, a déclaré Brewer de l’UCLA.

«Les barrières de plexiglas dans les supermarchés ne disparaîtront jamais», a-t-il déclaré. « Mais je pense que nous arriverons là où il n’y aura pas de port de masque universel. »

Pour de nombreuses personnes, le COVID-19 peut devenir une maladie de fond comme la grippe, augmentant en hiver et diminuant en été, nécessitant un rappel annuel ou tous les deux ans.

«Il est tout à fait possible que dans quelques années, les personnes vaccinées aient un peu de tabac à priser et c’est en fait le SRAS-CoV-2, mais elles ne le savent jamais», a déclaré Hanage.

L’avenir du COVID-19 aux États-Unis dépendra en fin de compte de la volonté des Américains d’adopter les vaccins, selon les experts.

«Nous allons lutter contre des poches de faible taux de vaccination pendant longtemps», a déclaré Meyers, de l’Université du Texas. « COVID-19 est un virus tellement furtif – il se propage rapidement et silencieusement – il ne commencera pas à disparaître tant que la grande majorité des gens ne seront pas immunisés. »

