Dans un schéma qui suggère un élargissement de la fracture socio-économique, les acheteurs aisés ont continué à s’emparer d’appartements coûteux, selon les rapports de plusieurs maisons de courtage, tandis que les acheteurs d’entrée de gamme, qui sont plus susceptibles d’être au chômage à cause de Covid-19, étaient pratiquement absents.

Il y a eu 7048 ventes de coopératives et de condos à Manhattan en 2020, contre 10048 en 2019, soit une baisse de près de 30%, selon le courtier Douglas Elliman. Les ventes de coopératives et de copropriétés ont diminué à peu près également.

L’effet de la pandémie sur le marché immobilier 2020 a été mis en lumière. Et à Manhattan, l’année des ventes de maisons a été, comme on pouvait s’y attendre, sombre, même s’il y a eu de récents signes d’amélioration, selon de nouvelles statistiques du secteur.

Dans le même ordre d’idées, la tranche haut de gamme – les maisons cotées entre 5 et 20 millions de dollars – a été la seule à bénéficier d’une augmentation de la valeur l’an dernier, et une forte augmentation de plus de 20%.

«Les prix n’augmentent pas vraiment», a déclaré Jonathan Miller, évaluateur et auteur d’un rapport de fin d’année pour Douglas Elliman qui a été publié mardi. « Il y avait juste moins d’activité en bas et plus d’activité en haut. »