L’immigration se situe à un niveau «insoutenable», selon un haut responsable conservateur, avant la publication des chiffres pour 2022 – La politique britannique en direct

Le ralentissement de l’immigration et la hausse de l’émigration signifient que les niveaux de migration nette se sont stabilisés au cours des derniers trimestres ; on estime que 606 000 personnes de plus sont arrivées à long terme au Royaume-Uni qu’elles ne sont parties en décembre 2022, soit 118 000 de plus qu’un an auparavant, mais similaires aux niveaux de juin 2022.

Les personnes venant au Royaume-Uni de pays non membres de l’UE pour travailler, étudier et à des fins humanitaires, y compris des événements uniques tels que ceux qui arrivent d’Ukraine et de Hong Kong, ont contribué à des niveaux d’immigration relativement élevés au cours des 18 derniers mois ; cependant, la croissance a ralenti au cours des derniers trimestres, démontrant potentiellement la nature temporaire de ces impacts.

L’immigration totale à long terme était estimée à environ 1,2 million en 2022 et l’émigration était de 557 000, ce qui signifie que la migration continue d’augmenter la population avec une migration nette de 606 000; la plupart des personnes arrivées au Royaume-Uni en 2022 étaient des ressortissants de pays tiers (925 000), suivis de l’UE (151 000) et des Britanniques (88 000).

C’est bien en deçà des attentes – 700 000 ou plus était le consensus, certains rapports indiquant qu’il pourrait être proche de 1 million – mais c’est toujours environ trois fois plus élevé que le chiffre que les conservateurs promettaient dans leur manifeste de 2019.

Mais en fait, ce que nous voulons, c’est une économie de haute technologie et de haute compétence. Nous voulons, partout où nous le pouvons, passer à l’automatisation, à la modernisation, avoir une économie plus rationalisée, car c’est l’avenir. Nous n’allons pas concurrencer la Chine et d’autres pays, l’Inde, qui ont une forte dépendance à la main-d’œuvre.

Mais il y a un point plus important. Vous pouvez avoir une économie basée sur l’intensité de la main-d’œuvre, une économie à très forte intensité de main-d’œuvre, peu qualifiée, et espérer que cela stimulera d’une manière ou d’une autre la croissance dans son ensemble.

Vous avez donc raison de dire que nous devrions former les gens, offrir des opportunités… et l’immigration n’aide pas à cela. Il déplace ce genre de concentration.

Eh bien, c’est certainement que la facilité de payer des travailleurs étrangers déplace l’investissement dans les compétences nationales, y compris le perfectionnement de la main-d’œuvre existante. Mais cela déplace également l’investissement dans la modernisation de l’économie et dans de meilleures pratiques de travail. Et la conséquence ne peut qu’inhiber la productivité et nuire à la compétitivité.

Nous avons besoin d’une approche beaucoup plus équilibrée, en veillant à ce que nous ayons l’immigration dont nous avons besoin bien sûr, mais qu’il y ait beaucoup plus d’opportunités pour les compétences, la formation à la productivité, la planification de la main-d’œuvre pour relancer notre économie sur tous les cylindres.

[The figures] diront qu’ils ont perdu le contrôle du problème. Ils n’ont pas réussi à mettre en place une stratégie pour notre marché du travail local et, par conséquent, les employeurs sont obligés de rechercher l’immigration à l’étranger.

Bonjour. L’Office for National Statistics publiera dans l’heure les chiffres de la migration nette pour 2022, et ils devraient montrer un nombre record de personnes arrivant – environ 700 000 ou plus, selon les estimations. Parce que les conservateurs ont promis de réduire les niveaux d’immigration depuis 2010, parce que les gens au sommet du gouvernement ont défendu le Brexit, qui était censé permettre au Royaume-Uni de contrôler plus facilement les chiffres de l’immigration, et parce que le manifeste conservateur de 2019 impliquait que la migration nette annuelle serait inférieure à 226 000 au moment des prochaines élections, ces chiffres seront un gros problème pour Rishi Sunak.

Au programme Today ce matin Sir John Hayes, qui préside le groupe Common Sense de députés conservateurs de droite et qui est un allié de Suella Braverman, la ministre de l’Intérieur, a déclaré qu’une augmentation dans le sens attendu ne serait pas acceptable. Il a dit:

Vous ne pouvez pas augmenter votre population à 700 000 par an – où diable allez-vous loger ces gens ? Nous construisons environ 180 000 nouvelles maisons par an. Bien sûr, plus d’un million sont venus parce que c’est un chiffre net, s’il s’avère être 700 000. Vous ne pouvez tout simplement pas augmenter la population à ce rythme. La pression qu’elle exerce sur les services publics et le logement… L’ensemble du gouvernement doit travailler ensemble pour faire face à une croissance démographique sans précédent, qui n’est tout simplement pas durable.

Voici le programme de la journée.

9h30 : L’ONS publie les chiffres de la migration nette pour 2022. Parallèlement, le ministère de l’Intérieur publie également des chiffres sur les demandes d’asile et les traversées de la Manche en petits bateaux.

10h : Rishi Sunak donne une interview à This Morning d’ITV.

11h30 : Downing Street organise un briefing dans le hall.

12h : Humza Yousaf répond aux questions du premier ministre à Holyrood.

