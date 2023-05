L’immigration de masse n’a pas rendu le Royaume-Uni plus productif, admet le meilleur expert du gouvernement

L’immigration massive n’a pas rendu la Grande-Bretagne plus productive, a admis hier le principal expert du gouvernement.

Le président du Comité consultatif sur la migration, le professeur Brian Bell, a averti : « Avoir plus d’immigrants rend l’économie plus grande – cela ne nous rend pas nécessairement plus productifs. »

L’immigration massive n’a pas rendu la Grande-Bretagne plus productive, a admis un expert gouvernemental Crédit : Geoff Robinson

Le professeur Brian Bell a déclaré: « Inévitablement si la migration nette est positive et que nous ajoutons à la taille de la population qui exerce une pression sur le logement »

Ses commentaires précèdent les statistiques officielles qui doivent être publiées jeudi et qui montreront un nombre record d’arrivées au Royaume-Uni.

Il a déclaré qu’il était « sans ambiguïté vrai » que des dizaines de milliers d’étudiants étrangers étaient « extrêmement positifs » et avaient un « avantage économique », mais a mis en garde contre les inconvénients.

Il a déclaré à la BBC: « Inévitablement si la migration nette est positive et que nous ajoutons à la taille de la population, cela exerce une pression sur le logement. »

Et il a dit que les avantages d’une importante main-d’œuvre étrangère étaient plus complexes que de voir la mesure de la production nationale, le produit intérieur brut (PIB), augmenter.

Il a déclaré : « Ce qui devrait nous intéresser, c’est le PIB par habitant. . . la conclusion générale des 20 à 30 dernières années est que cela n’a pas un effet énorme.

« Les bons ou les mauvais immigrants sont comme nous, tout aussi productifs ou improductifs que nous. »

Le Comité consultatif sur la migration fixe les niveaux de visa pour les travailleurs étrangers dans les secteurs qui ont besoin de l’aide de la main-d’œuvre étrangère.