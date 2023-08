L’immigration clandestine en Italie a plus que doublé sous Meloni

Le Premier ministre italien s’est présenté sur une plate-forme populiste qui comprenait une répression de la migration

L’immigration illégale vers l’Italie par bateau a plus que doublé depuis l’année dernière malgré une prétendue répression de la part du Premier ministre Giorgia Meloni, selon des chiffres publiés mardi par le ministère de l’Intérieur.

Depuis le début de l’année, 89 158 migrants illégaux ont traversé la mer Méditerranée pour arriver en Italie, soit une augmentation de 115 % par rapport aux 41 435 qui ont effectué la traversée au cours de la même période l’année dernière, a rapporté le ministère.

Alors que les expulsions ont légèrement augmenté – il y en a eu 2 561 cette année contre 2 000 l’année dernière – cette hausse a été éclipsée par l’augmentation de 70,59 % des demandes d’asile, qui ont vu 72 460 faire la demande.

Meloni a été élu l’année dernière sur une plate-forme populiste qui comprenait la fermeture du flux constant de bateaux illégaux. Un programme complet d’immigration adopté par son gouvernement en avril a établi des sanctions plus sévères pour les passeurs, y compris une nouvelle infraction – le trafic de personnes entraînant la mort de migrants – passible d’une peine de 30 ans de prison, et a créé des centres de migrants pour héberger les demandeurs d’asile pendant leurs demandes. sont traités.

Cependant, les durs discours de campagne du politicien de droite sur les blocus navals ont cédé la place à des accords financiers avec certains des pays utilisés comme points de départ par les migrants.

Négociant pour l’UE, Meloni a accepté le mois dernier de verser 150 millions d’euros au gouvernement tunisien pour réprimer les gangs de passeurs, un accord qu’elle a qualifié de « modèle » pour d’autres pays d’Afrique du Nord. La Tunisie a remplacé la Libye comme premier lieu de départ des bateaux illégaux vers l’Italie cette année.

L’Italie a déclaré l’état d’urgence en avril en raison de l’augmentation presque sans précédent de la migration illégale après que les quatre premiers mois de l’année aient vu quatre fois plus de clandestins arriver par bateau qu’au cours de la même période des deux années précédentes.

En juillet, le journal local Il Giornale a prédit que 2023 battrait le record de 2016 de 181 000 arrivées illégales par bateau si les tendances actuelles se poursuivaient.

Le flot de nouveaux arrivants a submergé le principal centre de traitement des migrants d’Italie sur l’île de Lampedusa, où une installation construite pour accueillir un maximum de 450 personnes abriterait désormais plus de 2 000 personnes.

En plus de surcharger le système d’asile italien et les refuges pour migrants, le flux incessant de bateaux branlants a souvent des conséquences désastreuses pour les migrants eux-mêmes. La semaine dernière, deux Tunisiens sont morts lorsqu’un bateau transportant 20 personnes a chaviré en Méditerranée. En juin, environ 500 migrants potentiels se sont noyés lorsque leur bateau a échoué après avoir décollé de Libye, et quelque 22 000 personnes sont mortes ou ont disparu en essayant de faire la traversée depuis 2014, selon l’Organisation internationale pour les migrations.