L’immigration au centre des préoccupations alors que Biden s’entretient virtuellement avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador

WASHINGTON – Les efforts du président Joe Biden pour tracer une voie différente sur la politique d’immigration se poursuivent lundi grâce à une réunion virtuelle avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador alors que la nouvelle administration aborde cette épineuse question politique.

Biden a commencé à dénouer plusieurs des politiques d’immigration radicales de l’ancien président Donald Trump, et il a promis de meilleures relations avec le Mexique.

Dans une nouvelle rupture avec l’ancienne administration, le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a décrit lundi la situation frontalière comme un «défi» qui est géré, et non comme une crise.

Et il a dit que l’administration étudie des moyens pour les familles qui ont été séparées de leurs enfants sous la dernière administration de vivre, une fois réunies, aux États-Unis si elles le souhaitent.

« Nous espérons être en mesure de leur donner l’élection », a déclaré Mayorkas.

Mais Biden fait face à la pression de la gauche et de la droite.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a critiqué la semaine dernière la réouverture d’un refuge pour héberger des adolescents non accompagnés traversant la frontière mexicaine.

« Ce n’est pas bien, ça n’a jamais été bien, ça ne sera jamais bien – peu importe l’administration ou le parti, » elle tweeté.

Dans des remarques lors d’un rassemblement d’activistes conservateurs dimanche, Trump a exhorté les républicains à bloquer la vaste législation sur l’immigration de Biden, qui comprend un chemin vers la citoyenneté pour environ 11 millions de migrants vivant sans statut juridique aux États-Unis.

«La sécurité aux frontières n’est que l’une des nombreuses questions sur lesquelles la nouvelle administration a déjà trahi le peuple américain», a déclaré Trump lors de la Conférence d’action politique conservatrice.

Donald Trump à CPAC:L’ex-président déchire Biden et ses critiques républicains; ravive le mensonge électoral truqué

Projet de loi sur l’immigration de Biden:Les démocrates dévoilent une législation qui comprend un parcours de huit ans vers la citoyenneté

López Obrador a sa propre proposition. Il devrait parler à Biden d’un programme de travail de type «Bracero» qui permettrait aux Mexicains de vivre temporairement aux États-Unis. Il soutiendra que l’économie américaine a besoin des jeunes et forts travailleurs mexicains pour stimuler sa main-d’œuvre vieillissante.

Lorsqu’on lui a demandé lundi si Biden était réceptif à cette idée, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refusé de le dire, tout en notant qu’un tel plan devrait probablement être approuvé par le Congrès.

Outre les questions d’immigration, les deux dirigeants devraient également discuter du changement climatique et de la pandémie.

Toute demande de López Obrador demandant aux États-Unis de partager les vaccins COVID-19 avec le Mexique sera refusée tandis que Biden se concentre sur la vaccination des citoyens américains, a déclaré Psaki.

Lors de sa prise de fonction, Biden a interrompu la construction du mur le long de la frontière américano-mexicaine initiée par Trump, affirmant à tort que le Mexique paierait pour cela.

Biden a également créé un groupe de travail pour réunifier les enfants séparés de leurs parents ou tuteurs à la frontière dans le cadre de la politique de «tolérance zéro» de Trump et a mis un terme de 100 jours à la plupart des expulsions, non pas à la frontière américaine mais à l’intérieur du pays. Un juge fédéral du Texas a temporairement annulé le moratoire sur l’expulsion de Biden, permettant aux expulsions de se poursuivre.

Mais alors que l’administration adopte une «nouvelle approche» de la migration régionale, plusieurs responsables de la Maison Blanche ont exhorté ceux qui cherchent à traverser la frontière à faire preuve de patience.

« Nous ne disons pas de ne pas venir », a déclaré Mayorkas lundi. « Nous disons de ne pas venir maintenant, car nous serons en mesure de leur fournir un processus sûr et ordonné le plus rapidement possible. »

Il a accusé l’administration Trump d’avoir « démantelé le système d’immigration de notre pays dans son intégralité » et a déclaré qu’il faudrait du temps pour le reconstruire « hors des profondeurs de la cruauté ».

L’administration continue de refuser la plupart des migrants à la frontière en raison des préoccupations concernant le coronavirus, maintenant essentiellement en place une politique de Trump qui a rapidement refoulé presque tous les demandeurs d’asile.

L’administration a également défendu la réouverture d’un établissement au Texas pour accueillir des adolescents migrants non accompagnés. Les critiques ont demandé comment ce logement cadrait avec l’accusation précédente de Biden selon laquelle Trump mettait «les enfants dans des cages».

Psaki a déclaré que l’installation était nécessaire pour répondre aux exigences de distanciation sociale du COVID et qu’il était préférable de loger les adolescents plutôt que de les renvoyer à la frontière ou de les mettre en relation avec des sponsors américains avant que les sponsors ne puissent être approuvés.

« C’est un choix difficile, mais c’est celui qui nous a semblé être le bon, le plus humain », a déclaré Psaki à « Fox News Sunday ».

Lorsque Biden s’est entretenu par téléphone avec López Obrador quelques jours après son entrée en fonction, il a décrit les changements qu’il prévoyait d’apporter, notamment en s’attaquant aux causes profondes de la migration.

Lors d’une visite virtuelle de la frontière entre le Texas et le Mexique vendredi, le secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis travailleraient avec les pays d’Amérique centrale «pour s’attaquer aux raisons déchirantes pour lesquelles les gens risquent leur vie et leur sécurité pour se rendre aux États-Unis à tout prix.

«C’est dangereux pour eux», a-t-il dit, «et cela va à l’encontre de nos lois.»

Contributeur: Associated Press.