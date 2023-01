L’immigration au Canada établit un nouveau record en 2022

Le Canada a accueilli un nombre record d’immigrants l’année dernière, atteignant son objectif de 431 645 nouveaux résidents permanents et dépassant les chiffres de 2021, a annoncé mardi Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Conformément aux plans du gouvernement visant à établir plus d’immigrants pour aider à combler les pénuries de main-d’œuvre dans divers secteurs, les objectifs augmenteront chaque année au cours des trois prochaines années, selon son Plan des niveaux d’immigration 2023-2025, déposé le 1er novembre 2022.

Les nouveaux objectifs sont d’attirer 465 000 nouveaux résidents permanents cette année, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025.

« Les nouveaux arrivants jouent un rôle essentiel pour combler les pénuries de main-d’œuvre, apporter de nouvelles perspectives et de nouveaux talents à nos communautés et enrichir notre société dans son ensemble », a écrit mardi le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser. “Je suis ravi de voir ce que l’avenir nous réserve et j’attends avec impatience une autre année historique en 2023 alors que nous continuons d’accueillir de nouveaux arrivants.”

Pendant ce temps, les retards dans le traitement des demandes d’immigration ont augmenté l’année dernière, avec environ 1,3 million de demandes prenant plus de temps à traiter que les normes de service du gouvernement, à la fin du mois de juillet. Fraser a déclaré à La Presse canadienne à l’époque où le système d’immigration canadien connaissait une demande sans précédent, et il a annoncé que son ministère embaucherait 1 250 nouveaux employés pour s’attaquer aux arriérés.

Selon le communiqué publié mardi, IRCC a traité environ 5,2 millions de demandes – y compris pour la résidence permanente, la résidence temporaire et la citoyenneté – en 2022, doublant le nombre par rapport à l’année précédente.



Avec des fichiers de La Presse canadienne