L’immigration a entraîné la croissance de la population blanche et asiatique aux États-Unis l’année dernière

Sans immigration, la population blanche aux États-Unis aurait diminué l’année dernière.

L’immigration a également propulsé l’expansion de la population asiatique, qui était la race ou le groupe ethnique à la croissance la plus rapide l’année dernière aux États-Unis, tandis que les naissances dépassant les décès ont contribué à propulser la croissance des populations hispaniques, noires, tribales et hawaïennes.

Les estimations de la population publiées jeudi par le US Census Bureau montrent ce qui a entraîné des changements dans différents groupes raciaux, ethniques et d’âge l’année dernière, ainsi que depuis le début de la propagation du COVID-19 aux États-Unis en avril 2020. Le pays était passé à 333,2 millions d’habitants. au milieu de l’année dernière, une augmentation de 0,4 % par rapport à l’année précédente, selon les estimations de la population de 2022.

Pour les résidents blancs aux États-Unis, l’immigration a été le moteur de l’expansion. Sans cela, la population blanche, y compris ceux qui s’identifient à plus d’une race, aurait chuté l’an dernier de plus de 85 000 personnes au lieu de croître légèrement de plus de 388 000 habitants, soit 0,1 %.

Lorsque l’accent est mis sur les Blancs qui ne sont pas hispaniques et ne s’identifient qu’à une seule race, il y a eu une baisse de plus de 668 000 personnes dans la population blanche, car le nombre d’immigrants n’a pas pu surmonter la forte baisse de la diminution naturelle qui est venu de décès plus nombreux que les naissances l’année dernière.

La croissance démographique est propulsée de deux manières : par l’immigration et l’accroissement naturel, lorsque les naissances dépassent les décès. Les données publiées jeudi témoignent de la complexité des schémas démographiques en constante évolution du pays et renforcent un niveau de nuance qui n’est pas toujours reflété dans le débat politique sur l’immigration.

« Les communautés d’immigrants et de réfugiés apportent le talent, la culture et un ensemble de compétences nécessaires dans notre communauté », a déclaré Arrey Obenson, président et chef de la direction de l’Institut international de Saint-Louis, qui aide les nouveaux arrivants à s’adapter à la vie aux États-Unis.

Depuis le début de la pandémie en avril 2020, la population blanche a augmenté de 391 000 personnes, le tout tiré par l’immigration.

Hamdullah Hamdard a immigré à Saint-Louis en septembre 2021 depuis l’Afghanistan, où il dirigeait une société de production médiatique, après que les menaces des talibans et la détérioration des conditions l’aient rendu dangereux pour sa femme, son fils, ses frères et ses parents. Il a lancé une société de production à Saint-Louis, dirige un média pour la communauté afghane locale et est responsable des communications pour l’Institut international de Saint-Louis.

« Je pourrais à nouveau démarrer ma propre entreprise et poursuivre les rêves que j’avais en Afghanistan », a déclaré mercredi Hamdard, 31 ans.

L’année dernière, les États-Unis comptaient 260,5 millions de personnes qui se sont identifiées comme blanches, y compris celles qui s’identifient à plus d’une race. Le comté de Maricopa, qui abrite Phoenix, a connu la plus forte augmentation de la population blanche de tous les comtés, gagnant plus de 35 000 nouveaux résidents blancs l’année dernière. Le plus grand comté de l’Arizona a également enregistré la plus forte augmentation de la population globale de tous les comtés américains, avec un bond en 2022 de près de 57 000 nouveaux résidents en raison de la migration intérieure.

L’immigration a également stimulé la croissance asiatique l’année dernière, représentant les deux tiers de l’augmentation de 577 000 personnes qui s’identifient comme asiatiques, y compris celles qui s’identifient à plus d’une race. Cette augmentation de 2,4% était la plus importante de toutes les races ou groupes ethniques, et il y avait 24,6 millions d’Asiatiques aux États-Unis l’année dernière.

King County, Washington – qui abrite Seattle – a ajouté près de 21 500 résidents asiatiques, la plupart de tous les comtés américains l’année dernière.

La population hispanique aux États-Unis a augmenté de plus d’un million de personnes l’année dernière, le plus grand bond en nombre pur de toutes les races ou groupes ethniques. Les deux tiers de cette expansion ont été tirés par l’accroissement naturel, ou les naissances dépassant les décès. Plus de 63,3 millions de personnes se sont identifiées comme hispaniques l’année dernière, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à l’année précédente.

La plus forte croissance hispanique en nombre pur s’est produite dans le comté de Harris, au Texas, où se trouve Houston, qui a ajouté près de 35 000 Latinos l’année dernière.

L’accroissement naturel a également été à l’origine de près des deux tiers du bond de 436 000 personnes dans la population noire l’an dernier, soit une augmentation de 0,9 % par rapport à l’année précédente. La population noire s’élevait à 50 millions d’habitants en 2022. Le comté de Harris, au Texas, a enregistré le plus grand gain numérique de résidents noirs de tous les comtés américains, avec près de 23 000 habitants.

La population amérindienne et autochtone de l’Alaska s’élevait à 7,2 millions d’habitants l’an dernier, soit une augmentation de plus de 93 000 personnes, ou 1,3 %. Le comté de Maricopa, en Arizona, a enregistré le gain numérique le plus important, avec plus de 3 100 nouveaux résidents.

Il y avait plus de 1,7 million d’Hawaïens autochtones et d’autres insulaires du Pacifique aux États-Unis l’année dernière, soit une augmentation de 1,2% par rapport à l’année précédente. Le comté de Clark, au Nevada, qui abrite Las Vegas, a connu la plus forte augmentation, avec près de 1 500 nouveaux résidents.

L’âge médian aux États-Unis l’année dernière a augmenté de 0,2 an pour atteindre 38,9 ans entre 2021 et 2022, alimenté par le vieillissement des baby-boomers et le vieillissement de la génération Y. Le comté de Sumter, en Floride, qui abrite une grande communauté de retraités, avait l’âge médian le plus élevé aux États-Unis à 68,1 ans.

« Sans une population jeune en croissance rapide, l’âge médian américain poursuivra probablement sa hausse lente mais régulière », a déclaré Kristie Wilder, démographe au Census Bureau.

Mike Schneider, l’Associated Press