L’immigration a empêché une récession l’année dernière, mais les changements imminents pourraient freiner la croissance, selon des économistes

Réduire le nombre de nouvelles admissions dans le pays pourrait avoir des conséquences négatives sur l’économie et poser des défis au commerce, selon les défenseurs des affaires et les économistes.

Mesures économiques telles que le produit intérieur brut (PIB) ont évolué dans une direction positivedisent les économistes, en partie parce que la population du Canada a continué d’augmenter en raison de la hausse des niveaux d’immigration.

Statistique Canada a rapporté en mars que la population du pays avait augmenté d’environ 1,3 million d’habitants en 2023, et que 97,6 pour cent de cette croissance était le résultat de l’immigration.

Selon un plan gouvernemental publié en novembre dernier, le Canada devait admettre environ 500 000 personnes en 2025 et 2026. Mais jeudi, les libéraux fédéraux ont changé de cap, annonçant que le nombre prévu de nouveaux résidents permanents au Canada serait réduit de 485 000 cette année à 395 000 en 2025, 380 000 en 2026 et 365 000 en 2027.

Cette décision vise à réduire la pression sur le marché immobilier du pays et à stabiliser la croissance démographique, a déclaré le ministre de l’Immigration, Marc Miller.

La croissance démographique « a maintenu l’économie à flot »

Mais certains économistes notent qu’une immigration plus élevée présente des avantages économiques pour le Canada et qu’une réduction pourrait avoir des conséquences négatives.

« Sans la croissance démographique que nous avons connue l’année dernière, l’économie canadienne aurait été en récession à la fin de 2023 », a déclaré Charles St-Arnaud, économiste en chef du groupe de coopératives de crédit Alberta Central.

Avec davantage de personnes venant au Canada, plus d’argent est globalement dépensé, a-t-il déclaré, même si chaque individu dépense moins en ressentant les pressions d’une économie plus atone.

Charles St-Arnaud, économiste en chef du groupe de coopératives de crédit Alberta Central, affirme que sans l’immigration, l’économie canadienne aurait été en récession à la fin de l’année dernière. (Justin Pennell/CBC)

« Cela a maintenu l’économie à flot », a déclaré St-Arnaud, tout en reconnaissant qu’il était clair que les chiffres de l’immigration au Canada devaient être ajustés en raison des tensions sur le marché du logement et d’autres services publics.

Rebekah Young, économiste à la Banque Scotia, a déclaré que même une légère diminution du PIB due au ralentissement de la croissance démographique – ou à une diminution de la population – pourrait avoir un impact important sur l’économie.

« Peut-être parlons-nous d’une diminution du PIB d’un demi pour cent ou de trois quarts de pour cent, mais vous parlez toujours d’une diminution du PIB plutôt que d’une croissance du PIB », a-t-elle déclaré.

Rebekah Young, économiste à la Banque Scotia, affirme que le gouvernement fédéral est passé de « trop chaud » en matière d’immigration à « trop froid ». (Patrick Callaghan/CBC)

Young, qui a récemment co-écrit un rapport sur l’immigration canadienne quelques jours avant l’annonce du gouvernement fédéral, comparait la politique à un conte de fées Boucle d’or et les trois ours.

« Il faisait trop chaud l’année dernière… mais ce qu’ils ont annoncé aujourd’hui, s’ils le mettent réellement en œuvre, va directement dans le sens d’une croissance ‘trop froide’, essentiellement stagnante », a-t-elle déclaré.

« Ça va faire mal », déclare un groupe de pression des entreprises

Les entreprises préviennent qu’elles ressentiront les conséquences négatives du retrait de l’immigration au Canada.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a déclaré que ses membres ont du mal à trouver des personnes à embaucher pour combler les postes vacants dans de nombreuses régions du Canada.

« Vous savez, les gens ne font pas la queue pour un emploi de nuit dans un restaurant à service rapide », a déclaré le président de la FCEI, Dan Kelly, qui a qualifié les immigrants temporaires et permanents de « aubaine pour l’économie canadienne » et essentiels au fonctionnement. des entreprises à travers le pays.

Dan Kelly, président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, considère les immigrants comme « une aubaine pour l’économie canadienne » et essentiels au fonctionnement des entreprises. (CBC)

« Cela va faire mal », a-t-il déclaré, ajoutant que l’annonce de jeudi sur les chiffres de l’immigration et les récents changements apportés au programme des travailleurs étrangers temporaires représentent une « réduction spectaculaire ».

Kelly a déclaré que les membres de son organisation ont du mal à embaucher à partir du bassin de main-d’œuvre existant au Canada et se sentent obligés de chercher ailleurs pour pourvoir des milliers de postes.

Mais augmenter les salaires n’est pas toujours une solution, a-t-il déclaré, en particulier pour les entreprises opérant dans les secteurs de l’alimentation ou de la vente au détail.

« Dans une certaine mesure, les Canadiens ne sont pas disposés à payer le prix qui serait nécessaire pour augmenter les niveaux de salaires dans la mesure où cela pourrait être nécessaire. »

Dans une déclaration publique, la Chambre de commerce du Canada a exprimé des préoccupations similaires.

« L’immigration est un moteur clé de la croissance économique et notre seule source de croissance de la main-d’œuvre dans un avenir proche. Elle est plus impérative que jamais dans le contexte du vieillissement de notre population, des faibles taux de fécondité et de la vague actuelle de départs à la retraite », a écrit Diana Palmerin. -Velasco, directeur principal de Future of Work à la chambre.

La décision d’Ottawa pourrait améliorer les attitudes négatives, selon un chercheur

Une chercheuse qui examine les réactions des Canadiens à l’immigration et aux immigrants qualifie de positive la décision fédérale de réduire les chiffres, car elle pourrait atténuer ce qu’elle considère comme des attitudes négatives récentes.

« Une économie affaiblie signifie que les Canadiens deviennent plus nerveux à l’idée de rivaliser pour des emplois et des ressources avec des gens qui arrivent », a déclaré Victoria Esses, directrice du Réseau pour les tendances économiques et sociales à l’Université Western à London, en Ontario.

« Les niveaux d’immigration et la perception qu’ont les gens de ces niveaux d’immigration influencent leurs attitudes », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Ottawa annonce des changements aux objectifs d’immigration : Le gouvernement fédéral annonce des réductions des objectifs de résidence permanente Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré que le nouveau plan d’immigration du gouvernement devrait contribuer à soulager la pression sur le marché du logement. Le gouvernement fédéral réduit le nombre prévu de nouveaux résidents permanents de 485 000 cette année à 395 000 en 2025.

Esses a déclaré qu’elle considère comme un « mythe » le fait qu’un nombre élevé de nouveaux résidents permanents au Canada cause directement l’inabordabilité à travers le pays.

« Pourquoi est-ce que je pense que c’est un mythe ? Parce que bon nombre des personnes qui deviennent résidents permanents au Canada sont déjà des résidents temporaires. Ils vivent donc déjà ici. Ils sont déjà logés quelque part », a-t-elle déclaré.

Cependant, dans une entrevue avec CBC News Network, l’économiste principal de BMO, Robert Kavcic, a déclaré qu’un frein général à l’immigration pourrait changer ce que les Canadiens voient dans certaines parties du marché immobilier.

« La première chose que vous allez voir ici, c’est qu’une grande partie de la pression à laquelle nous sommes confrontés dans l’économie canadienne commence à s’atténuer… en particulier la pression sur les loyers, parce qu’un grand nombre de résidents non permanents affluent directement sur le marché locatif », a-t-il déclaré.

Les décisions sur les taux de la Banque du Canada pourraient être affectées

Les changements en matière d’immigration pourraient affecter les futures décisions de la Banque du Canada en matière de taux d’intérêt, a déclaré St-Arnaud, économiste en chef à Alberta Central.

En particulier, a-t-il ajouté, la banque centrale ne s’attend probablement pas à ce que la croissance démographique tombe à zéro dans ses récentes projections. Le nouveau plan d’immigration entraînera une baisse de la population de 0,2 pour cent au cours des deux prochaines années, selon un communiqué de presse du gouvernement.

« Cela signifie que la croissance potentielle de l’économie est également bien inférieure à ce qu’elle [the Bank of Canada] « , a déclaré St-Arnaud, ajoutant que cela pourrait signifier que la banque devra réduire ses taux plus que prévu à l’avenir.

« Je pense qu’il devient de plus en plus clair que la Banque du Canada pourrait devoir être un peu plus agressive dans ses mesures de relance pour s’assurer que l’économie soit suffisamment robuste pour s’adapter à cela », a-t-il déclaré.