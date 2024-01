L’immeuble de bureaux TARA / Plan Associates

© Espace de travail W

Design conceptuel – THE TARA, (ธารา) l’immeuble de bureaux qui a été conçu comme « L’Esprit de l’Eau » – pour impliquer la convergence des cœurs des gens, s’intégrant à la nature et embrassant la diversité, les unit. Dans le but que ce nouveau grand immeuble de bureaux apporte beauté et modernité et reflète l’essence de la zone d’origine, nommée TARA PARK, nous avons choisi l’inspiration de « TARA » (Eau) comme source d’inspiration principale dans la conception de ce bâtiment. comme le cœur de cette zone. Il est abordé comme une « nouvelle source naturelle », émergeant vers le ciel et coulant vers les terres environnantes, créant une sensation d’ombre et de mouvement dynamique pour ceux qui visitent ou passent par là.

Plan – 1er étage

Les vides et la hachees du bâtiment – Avec l’intention que le nouveau bâtiment serve de pièce maîtresse du projet, sa disposition architecturale accorde une importance primordiale aux vides environnants pour créer des espaces ouverts distinctifs, permettant aux expressions architecturales de beauté de se transmettre dans toutes les directions. Plus précisément, la conception intègre un espace vert autour du bâtiment, façonnant une zone boisée luxuriante pour améliorer l’ambiance des occupants et de l’environnement environnant. De plus, l’axe du bâtiment pivote de 45 degrés par rapport à l’orientation extérieure du projet, créant ainsi une identité visuelle distinctive et forte par rapport au voisinage. Il facilite également l’intégration avec la Plaza à grande échelle et l’espace avant de la zone du projet.

La forme du bâtiment – Motivé par le désir du propriétaire du projet d’une structure d’une hauteur de bâtiment appropriée, ainsi que par des considérations visant à maximiser l’efficacité de l’espace interne et à créer une identité unique et significative. Nous avons donc décidé de concevoir une forme rectangulaire rappelant la forme effilée d’une pyramide vers le ciel. Cette forme incarne la simplicité et la pureté, reflétant l’élément pur de l’eau pour servir de conception d’image visuelle principale. De plus, nous avons conçu l’étang réfléchissant à sa base, complété par un environnement pour accentuer le récit de l’eau, favorisant sa tranquillité et sa magnificence.

Façade du bâtiment – Pour représenter l’élément « Eau », symbolisant la sérénité, notre conception a prévu une approche économe en énergie sur toutes les surfaces du bâtiment. Nous avons opté pour un verre très efficace pour réguler l’apport de chaleur dans le bâtiment tout en enveloppant la structure d’une couche supplémentaire de pare-soleil en aluminium. Cette augmentation augmente considérablement la protection thermique jusqu’à 20,99 %. Pour refléter la beauté abstraite liée au concept initial, les pare-soleil en aluminium sont fabriqués dans un ton naturel, présentant un motif torsadé et sans direction semblable au mouvement fluide de l’eau. Lorsque la lumière du soleil frappe ces parasols en aluminium, ils génèrent des teintes variées le long de leurs trajectoires sinueuses, en réponse aux changements d’heure de la journée. Au fur et à mesure que l’on se déplace dans le bâtiment et observe sa façade sous différents angles, les subtils changements de ces lignes sinueuses rappelant l’eau évoluent lentement, créant une expérience visuelle en constante évolution.

Espaces d’utilisation du bâtiment – Le sous-sol est stratégiquement conçu comme un espace central pour le centre de conférence, à la fois interne et externe de l’organisation. L’aménagement comprend de vastes escaliers à l’intérieur et à l’extérieur, conçus à des fins flexibles, reliant de manière transparente la zone de réception du premier étage aux passerelles extérieures, assurant ainsi une liaison pratique et cohérente. De plus, des lucarnes sont incorporées pour introduire la lumière naturelle dans tout le sous-sol, complétant ainsi les zones environnantes. Les murs en pierre naturelle sont élégamment choisis comme surfaces principales pour capter et diffuser la lumière naturelle entrante, favorisant ainsi une ambiance de tranquillité et de chaleur pour les occupants.

Section 3D

Le 1St Au rez-de-chaussée, nous avons conçu un hall de réception avec une entrée haute et vitrée transparente pour accueillir un grand nombre d’occupants. Vue depuis l’intérieur – sur la vue sur les jardins et parcs environnants qui entourent le bâtiment. Le 3rd et 4ème étages, l’espace de coworking est aménagé avec des meubles décloisonnés pour créer une atmosphère diversifiée, favorisant un environnement de travail détendu et collaboratif. Le 5ème – 21St les étages sont des espaces de bureaux conçus avec des dimensions conformes aux normes de bureau de catégorie A en termes de largeur et de hauteur, offrant une adaptabilité aux changements futurs de fonctionnalité et d’agencement. Le 22sd L’étage est conçu comme un grand espace de réunion destiné à accueillir des banquets et des conférences annuelles. Il comprend un grand atrium en verre et un espace extérieur entouré de hautes parois vitrées, servant de couche de filtration de la lumière et offrant une excellente ventilation.

Conception de façade 03

Outre la conception basée sur le concept de l’eau, nous avons également intégré l’environnement environnant dans le récit architectural, comme les passages couverts à l’extérieur du bâtiment. Nous nous sommes inspirés de la voie navigable pour rassembler l’histoire et la communauté environnante, en utilisant le concept de ligne organique pour créer des parcours fluides entourant le bâtiment – ​​à travers la nature. Nous utilisons des matériaux naturels comme le béton apparent comme éléments principaux de cette conception, dans le but de plonger les passants dans le récit de cet environnement naturel.