l’immeuble de bureaux d’Evr-architecten enveloppe un patio vert vitré en Belgique

evr-architecten construit un immeuble de bureaux de quatre étages à Gand

Le nouveau immeuble de bureaux pour De Watergroep by evr-architecten est situé dans la Koning Boudewijnstraat, près de la gare Saint-Pierre à Gand, Belgique. Le projet se compose d’un bâtiment principal de quatre étages et d’un centre de réunion séparé, situé derrière la structure principale. Située au sommet d’un parking souterrain partagé avec le restaurant voisin De Gouden Klok, la conception maximise la densité urbaine dans le cadre des contraintes du plan local d’implantation spatiale (RUP) tout en conservant une présence architecturale raffinée. La conception de la façade s’appuie sur une analyse détaillée du paysage de rue environnant. Il répond aux éléments horizontaux et verticaux des bâtiments résidentiels voisins. Les lignes horizontales se retrouvent dans le socle et la maçonnerie du bâtiment, tandis que la verticalité est soulignée par une façade centrale verte. Cette intégration de la végétation introduit un élément naturel dans un environnement autrement urbain. Contrairement à l’ancien immeuble de bureaux, la nouvelle conception abaisse le niveau du rez-de-chaussée, ouvrant ainsi des vues sur la cour et créant un lien visuel plus fort avec le quartier.

Le volume donnant sur la rue est conçu comme une unité de bureau flexible, permettant diverses configurations à chaque étage. La structure donnant sur le jardin comprend des salles de réunion, une cafétéria, un local à vélos et des sanitaires. Ces deux volumes sont reliés par un couloir central vitré et un patio, qui forment un espace vert tranquille au cœur du complexe. Cet espace comprend une terrasse spacieuse reliée au centre de réunion, offrant un espace extérieur calme en milieu urbain. Les accès piétons, cyclistes et véhicules sont regroupés dans un grand passage couvert, qui offre une vue imprenable sur la cour intérieure verdoyante, paysagée par Denis Dujardin.



toutes les images par Stijn Bollaert

Plantes grimpantes et toits verts enveloppent les façades du bâtiment

La durabilité était une priorité clé dans la conception. Le bâtiment a obtenu la note BREEAM Excellent, reflétant l’importance accordée à la performance environnementale. L’amélioration de la biodiversité était également au cœur de l’équipe d’architecteL’approche de, visant à transformer le site d’une surface pavée et imperméable en un espace vert qui profite à la fois aux utilisateurs du bâtiment et à la communauté environnante. Les toits verts sont présents sur toutes les surfaces de toit, y compris un véritable jardin sur le toit avec une couche de substrat pouvant atteindre un mètre d’épaisseur au sommet du parking. Des plantes grimpantes ont été introduites sur les façades et les façades des rues, avec une préférence pour les espèces à fleurs qui attirent les insectes, qui à leur tour soutiennent les populations d’oiseaux locales. Des nichoirs pour martinets et rougequeues noirs ont été intégrés à l’architecture pour favoriser davantage la biodiversité.

Le projet intègre également un jardin sur le toit conçu pour minimiser le transport de la biomasse, réduisant ainsi le besoin d’entretien comme l’élagage ou la taille. Dans un geste unique, un tronc de chêne a été déposé sur l’une des toitures plates pour se décomposer naturellement au fil du temps, contribuant ainsi à la biodiversité du site. La conception réussit ainsi à transformer un espace de bureau désuet en un développement moderne et durable qui non seulement améliore le tissu urbain, mais favorise également un environnement écologique plus riche.



L’immeuble de bureaux De Watergroep de quatre étages est situé près de la gare Saint-Pierre à Gand



le projet comprend un bâtiment principal et un centre de réunion, reliés par un couloir vitré et un patio



le niveau abaissé du rez-de-chaussée ouvre sur la cour, reliant le bureau au quartier



la conception répond au paysage de rue, incorporant une maçonnerie horizontale et une façade verte verticale



un espace vert paysager se trouve au centre du complexe, créant une oasis urbaine sereine