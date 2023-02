Limites de vitesse à 20 mph ? ! Pourquoi ne pas interdire les voitures et nous faire sauter partout

TOUTES les routes de la zone centrale de Londres ont une limite de vitesse de 20 mph et il y a maintenant des appels pour que cela devienne le maximum général dans chacune des villes et villages du pays.

L’un de ces appels est venu de mon collègue, James May, qui est passé à la radio cette semaine pour dire que 20, c’est beaucoup.

Toutes les routes de la zone centrale de Londres ont une limite de vitesse de 20 mph Crédit : Alan MacGregor Ewing – The Sun Glasgow

Bien sûr, vous pensez que James May dirait cela.

Il est connu sous le nom de Captain Slow et n’a jamais été plus rapide que 20 de toute sa vie.

Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas sur James.

Il vit pratiquement dans le cloaque socialiste qu’est Twitter, où il suit non seulement Sir Starmer mais aussi le maire dérangé de Londres, Sadiq Khan.

Il suit même cet homme de Cycling Mikey qui fait le tour de Londres sur le jouet de ses enfants, filmant toute personne dans une voiture qu’il pense être Tory.

James, alors, comme tous les passionnés de Twitter dans le monde, n’obtient pas une vision équilibrée sur laquelle se forger ses opinions.

Il écoute juste les gauchers rivaliser les uns avec les autres pour voir qui peut penser à la chose la plus à gauche.

Le fait est que, dans la plupart des villes, la vitesse moyenne du trafic sur la plupart des routes est déjà réduite à des chiffres.

À Oxford, à l’heure de pointe, les gens ne peuvent que rêver d’en faire 20.

La plupart ont été un bourrage depuis environ 1967.

Bien sûr, il y a des routes dans tous les centres-villes où les gens peuvent, et le font, dépasser la limite de 30 mph en filant à 40 ou même 50 mph.

Et pensez-vous qu’ils arrêteront de le faire si la limite est abaissée à 20 ?

Dans le monde socialiste idéaliste de Twitter, peut-être.

Mais dans le monde réel, là où je vis, cela ne fera aucune différence.

Certaines personnes roulent toujours trop vite parce qu’elles sont folles.

Ou, pour utiliser le mot poli, “motocyclistes”.

Il y a aussi un autre problème plus important.

Même si la route est calme, il est quasiment impossible de rouler à 20 mph.

Il y aura toujours une descente à un moment donné où vous atteindrez accidentellement 25.

Ce qui vous vaudra une lourde amende.

Vous atterrir avec une lourde amende

La seule façon d’éviter cela est de regarder constamment le compteur de vitesse et de ne pas être distrait par le bruit de toutes les poussettes et des scooters de mobilité que vous frappez parce que vous ne regardez pas où vous allez.

Bien sûr, les gens disent que 20 ans est plus sûr et plus respectueux de l’environnement.

Mais si ce sont les objectifs, alors ne fixez-vous pas la limite de cinq ? Ou une?

Ou pourquoi ne pas interdire complètement les voitures et nous forcer à sauter pour travailler à la place ?

C’est presque certainement ce que veut l’armée de Twitter.

Parce que dans leur monde électronique, où vous ne pouvez pas dire ceci, et vous ne pouvez pas penser cela, et où personne n’a de vrais amis, il est parfaitement logique de restreindre le désir d’une personne normale de voyager.

Ce qui me ramène à Oxford, où les résidents doivent désormais demander au gouvernement local l’autorisation de conduire pour voir leur mère si elle vit de l’autre côté de la ville.

Bienvenue en Allemagne de l’Est vers 1965.

Avouons-le – les femmes sont dans une situation difficile

C’est cette période de l’année où tous les fous du monde décident de la mode que les filles porteront en été.

Il y a deux semaines, ils ont montré une nouvelle robe qui avait ce qui semblait être une tête de lion mâle pleine grandeur attachée à l’avant.

Hailey Bieber troque son pantalon contre des nylons Crédit : Getty Images – Getty

Kylie Jenner portait un lion sur sa robe Crédit : Getty

Un cambrioleur utilise une paire de collants comme masque Crédit : Getty

Et maintenant, ils ont annoncé qu’en dessous de la ceinture, les filles porteront des collants. . . et rien d’autre.

Vraiment? Collants? N’ont-ils pas vu ce qu’ils font au visage d’un cambrioleur ?

La notion tient la route

IL y a eu des hurlements de rires moqueurs quand il est apparu que certaines des compagnies des eaux les plus critiquées du pays utilisaient encore des tiges de radiesthésie pour détecter les fuites.

Ouais. Nous vivons dans un monde où nous pouvons repérer les traces d’un gaz exotique dans une galaxie lointaine, mais votre compagnie des eaux locale demande toujours à son personnel de rechercher les fuites avec deux cintres tordus.

Les compagnies des eaux utilisent toujours des baguettes de radiesthésie pour détecter les fuites dans les canalisations Crédit : Getty

“Ils ne fonctionnent même pas”, a crié tout le monde lorsque l’histoire est apparue pour la première fois.

Et c’est vrai. Il n’y a aucune raison scientifique pour laquelle deux tiges peuvent détecter la présence d’eau profondément sous le sol.

Mais voici la chose. Ils peuvent.

Je les utilise tout le temps à la ferme et ils pointent vraiment vers les sources d’eau.

Si c’est à gauche, ils se balancent à gauche. Si c’est à droite, ils tournent à droite, et si vous vous tenez au-dessus d’un ruisseau souterrain, ils se croisent.

C’est bizarre, et aussi juste un peu fantastique que, dans le monde moderne, nous ayons encore des choses qui ne peuvent pas être expliquées.

Faire un virage

LE gouvernement a décidé que tout le monde dans le pays devrait vivre à moins de 15 minutes à pied d’un espace vert ou d’un plan d’eau.

Ça sonne bien, mais attendez. Presque toutes les villes du pays sont construites sur une rivière, donc la plupart d’entre nous vivent de toute façon près de l’eau.

Le seul auquel je ne pense pas est Milton Keynes.

Mais ce n’est pas grave car tout le monde vit à moins de 15 minutes d’un rond-point, qui est une sorte d’espace vert.

Une blague? « N’ayez pas peur. Parce que quand le gouvernement dit « espace vert », on pense qu’il parle d’une lande ou d’une lande.

Ils ne sont pas.

Ils définissent une voie ferrée désaffectée comme un espace vert. Et un lotissement. Et un terrain de jeu.

A ce titre, tout le monde habite déjà à moins de 15 minutes d’un espace vert ou d’un plan d’eau.

Ce qui signifie que le gouvernement a lancé une politique qui ne nécessite aucune action.

Doigt capricieux du destin

PAUL BURRELL, l’ancien majordome royal, a annoncé cette semaine qu’un examen médical qu’il a été contraint de subir avant de s’inscrire pour participer à une émission de télévision a révélé qu’il avait un cancer de la prostate.

Hmmm. Je suis obligé d’entreprendre ces examens médicaux à la télévision environ toutes les 20 minutes, donc je sais comment ça se passe.

Paul Burrell a révélé qu’il avait un cancer de la prostate Crédit : Getty

Médecin : « Ça va ? »

Moi : “Oui, merci.”

Médecin : « D’accord. À la prochaine.”

À aucun moment, aucun d’entre eux n’a mis un doigt dans mes fesses.

La plupart ne prennent même pas la peine de prendre ma tension artérielle.

Alors, comment pourraient-ils détecter le cancer de la prostate ? Je doute qu’ils remarquent même si ma tête était tombée.

Point de dégel

A BOFFIN a récemment créé un nouveau type de glace qui ne coule ni ne flotte.

Il est très excité à ce sujet et explique comment il a utilisé des températures aussi basses que moins 200C et des roulements à billes dans un « broyeur à boulets ».

Un boffin a créé un nouveau type de glace qui ne coule ni ne flotte Crédit : Getty

Mais il admet que si vous mettez sa nouvelle glace dans un gin tonic, elle fondra à peu près instantanément.

Ce qui soulève plutôt la question : quel est le problème avec la glace normale, laquelle n’en a pas ?

Les écologistes ont été déçus lorsqu’un aigle de mer rare qu’ils avaient élevé sur l’île de Wight s’est enfui presque immédiatement en Suède.

Ils avaient espéré réintroduire l’espèce en Angleterre, mais un traqueur par satellite a révélé qu’il avait effectué un vol rapide autour des Cornouailles et d’East Anglia avant de traverser la Manche et de se diriger vers Stockholm.

Un aigle de mer rare élevé sur l’île de Wight est allé en Suède Crédit : Alamy

Seulement maintenant, deux ans plus tard, il est revenu.

Pourquoi? Eh bien, cela peut avoir quelque chose à voir avec le fait qu’il y a eu une fusillade ou un attentat à la bombe en Suède tous les jours depuis Noël.

Et cela pourrait aussi expliquer pourquoi il lui manque une jambe.