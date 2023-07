Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les pilotes Ferrari Carlos Sainz et Charles Leclerc pensent qu’ils sont encore trop loin de rattraper le duo Red Bull Max Verstappen et Sergio Perez

Carlos Sainz dit que la Formule 1 ne peut pas tarder à trouver une solution au fiasco des limites de piste qui a gâché le GP d’Autriche.

Plus de 1 200 infractions aux limites de piste auraient eu lieu lors de la course de dimanche dernier, le classement final n’ayant été confirmé que cinq heures après le drapeau à damier, huit pilotes ayant reçu des pénalités après la course.

Sainz faisait partie de ceux qui ont reçu une pénalité de 10 secondes après la course, après avoir également reçu une pénalité de cinq secondes au cours des 71 tours, ce qui a fait passer l’Espagnol de la quatrième place au drapeau à la sixième place du classement final.

Les commissaires ont suggéré au Red Bull Ring d’installer un bac à gravier dans les virages 9 et 10 gênants pour essayer d’éviter une répétition à l’avenir, et Sainz dit qu’il est maintenant temps pour la FIA et la Formule 1 d’agir.

« J’étais en train de décoller, j’ai reçu un e-mail et j’étais déjà assez contrarié par toute la journée – tu pars, tu vas rester une heure sans ton téléphone et la dernière chose que tu lis est un 10- deuxième pénalité et je suis P6. Vous pouvez imaginer ce que ça fait! » Sainz a déclaré avant le GP britannique de ce week-end, qui est en direct sur Sky Sports F1 et Sky Showcase.

« En Australie [Sainz was penalised five seconds for contact with Fernando Alonso on the late red flag restart] J’étais vraiment en colère, cette fois je ne sais pas si je m’y attendais, mais tout le week-end a été un tel gâchis qu’on pouvait s’attendre à l’inattendu et c’est arrivé.

« Je m’en remets et je m’assure que cette fois j’essaie d’aider autant que possible la F1, la FIA à trouver des solutions. Nous devons le faire parce que je pense que le sport ne peut pas se permettre un autre week-end comme celui-là car il n’a vraiment pas l’air bien. » et ce n’est pas bon comme pilote, pas bon comme équipe, pas bon comme sport.

« Il y a eu tellement de solutions proposées et pour une raison quelconque, nous continuons à reporter – comme une alarme, reporter, reporter – au lieu d’agir et de trouver des solutions pour ce type de circuits.

« Il est temps d’agir, quoi qu’ils veuillent faire. Je serais même heureux si vous laissiez la même règle et que vous mettiez un [detection] boucle. Au moins, la boucle me dit immédiatement si j’ai franchi les limites de piste et je sais que je peux corriger le problème. »

Hamilton : la politique actuelle prend le plaisir de conduire

Les limites de piste ont toujours été un sujet discutable en F1 avec une certaine flexibilité entre les circuits, mais depuis que Niels Wittich est devenu directeur de course de F1 au début de l’année dernière, les commissaires ont été stricts sur les lignes blanches définissant la zone de course à chaque Grand Prix.

Lewis Hamilton a également reçu une pénalité après la course, ce qui l’a rétrogradé d’une place à la huitième place, et avait régulièrement exprimé sa frustration à la radio de l’équipe à propos d’autres pilotes qui, selon lui, sortaient des lignes après avoir reçu une pénalité en course.

Le septuple champion du monde a déclaré que les règles actuelles enlèvent le plaisir de conduire une F1.

« Avant, nous n’utilisions pas les limites de piste en Autriche et ce n’était pas un problème », a déclaré Hamilton.

« Mais les dernières courses depuis qu’ils ont introduit cette règle ont été tout simplement folles – les gens se voient infliger toutes ces pénalités de temps et ces limites de piste, et cela enlève simplement la joie de ce que nous faisons.

« Nous ne le faisons pas délibérément, nous roulons à des vitesses folles. Vous essayez d’être parfait au millimètre près, mais c’est… en fin de compte, nous devons abandonner la situation des limites de piste parce que ça n’avait tout simplement pas l’air bien. »

« Nous devons examiner quelles autres solutions il pourrait y avoir. Les excuses sont toujours que parce que le Moto GP veut des zones de dégagement, ils ne veulent pas de gravier, nous devons donc nous adapter à plus d’une série.

« Mais vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas avoir ça. Je ne peux pas imaginer comment c’était pour les gens qui regardaient, mais pour moi, c’était frustrant dans la voiture.

« Mais, si les bandes rugueuses étaient plus dangereuses et endommageaient la voiture, personne n’irait là-bas. Il doit évidemment y avoir plus d’un prix à payer, pas en pénalités, mais en termes de comment cela vous affecte en termes de vitesse. » «

Verstappen : utilisez un bac à gravier ou des lignes plus larges

Lors de l’installation d’un bac à gravier ou d’herbe aux abords des travaux du Red Bull Ring pour la F1, c’est compliqué par le circuit accueillant d’autres catégories de course qui auraient des soucis de sécurité quant à leur installation.

Le leader du championnat Max Verstappen, qui a vu des tours supprimés lors des deux premières parties des qualifications en Autriche, pense qu’avoir des lignes blanches plus larges qui donneraient un peu plus de marge aux pilotes serait une solution possible.

« Cela ne semble pas bon pour nous avec la solution que nous avons pour le moment, et aussi que le résultat de la course soit à nouveau modifié à cause de nouvelles preuves avec les bords – c’est un peu ridicule », a déclaré le pilote Red Bull.

« Il y a eu une réponse. J’ai parlé à Niels [Wittich] de plus – ils allaient peindre les lignes blanches un peu plus larges mais ils ne pouvaient pas à cause de la pluie, donc ce n’était pas de chance à cause du temps.

« Je pense qu’avec les nouvelles directives que nous avons, ils veulent vraiment s’en tenir à la règle de la ligne blanche, ce qui est bien, mais nous avons certainement besoin, sur certaines pistes, d’une meilleure solution pour courir large.

« Pour nous, c’est bien d’y mettre du gravier, mais pour le circuit qui doit aussi accueillir d’autres types de courses, c’est beaucoup d’argent.

« [Painting the lines wider] comme ils l’ont fait à Barcelone, tournez 12 à la sortie – doublez la largeur en gros, ce qui aurait aidé. Pour moi, en regardant les gens qui s’en allaient, cela aurait aidé probablement 75% des cas. »

