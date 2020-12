La division des pouvoirs au Royaume-Uni s’est avérée assez compliquée, en particulier au coronavirus Confinement.

Une récente rapport du Royaume-Uni montre comment un couple dans une maison du Yorkshire de niveau 2 ne devrait pas rencontrer de personnes dans sa cour, car elle se trouve dans une zone de niveau 3.

Sheila Herbert, qui a 74 ans, vit avec son mari Philip à Riverside Park près d’Otley dans le Yorkshire et leur maison à Harrogate est au niveau 2, mais leur jardin est techniquement à Leeds, qui est en dessous du niveau 3.

Le couple n’est pas seul, un autre cas de ce type a été signalé dans les West Midlands, où un bar Old Hare and Hounds à Rednal appartient à un niveau 3 et ne peut donc pas être ouvert légalement. Mais un bar voisin, Joe Jims, est autorisé à servir les clients comme il se trouve dans une zone de niveau 2 comme il se trouve dans le Worcestershire.

Fait intéressant, la frontière de juridiction entre les deux comtés se trouve directement entre les deux pubs et le cul-de-sac tranquille dans le pittoresque bourg est divisé entre le West Yorkshire et le North Yorkshire.

Les limites confuses affectent également la collecte des impôts et les codes PIN pour les résidents. La plupart d’entre eux paient leurs impôts dans la rue au conseil d’arrondissement de Harrogate, tandis qu’un petit groupe de huit maisons au bout de Riverside Park relève de la compétence du conseil municipal de Leeds.

Ceux qui paient la taxe de séjour à Harrogate sont au niveau 2 et ceux qui paient la taxe à Leeds sont au niveau 3.

En fait, lorsque le code postal de Old Hare and Hounds est tapé sur le site Web de vérification du gouvernement, il indique que la zone doit être au niveau 2.

Herbert a dit que leur maison est à Harrogate et leur jardin à Leeds.

La plongeuse traverse son jardin qui continue juste sous l’angle de la véranda. Elle a poursuivi en disant que lorsqu’ils sont dans la véranda, ils sont à Harrogate, mais quand ils sont dans le jardin, ils sont à Leeds. C’est presque comme un orteil dans chaque comté quand ils sortent.