Limite de charge de la batterie Google Pixel dans Android 15 : quand cela arrive

Les téléphones Google Pixel devraient bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de limiter la charge de la batterie à 80 %, mais cette fonctionnalité n’est jamais arrivée dans la première mise à jour Android 15 de cette semaine.

Les batteries de nos smartphones sont techniquement les plus efficaces lorsqu’elles ne sont pas chargées à leur potentiel maximum. 80 % est généralement le point où la charge ralentit et où le stockage de cette charge nuit le plus à la santé de votre batterie. C’est pourquoi de nombreux smartphones offrent la possibilité de limiter la charge à ce stade.

Google ajoute également cette fonctionnalité aux téléphones Pixel, mais elle n’est pas encore disponible.

Alors que Google a enfin commencé à déployer Android 15 sur les téléphones Pixel cette semaine, il y a eu une certaine confusion quant à la raison pour laquelle cette limite de charge de la batterie n’est pas disponible. Cela est en partie dû aux attentes à long terme, ainsi qu’à une certaine couverture des nouvelles fonctionnalités d’Android 15 mentionnant cette fonctionnalité comme si elle figurait dans la version Android 15 de cette semaine.

Mais la limite de charge de la batterie n’a jamais été appliquée aux appareils Pixel dans la première version d’Android 15.

Cette fonctionnalité a été la première repéré en juillet sous forme de chaînes de code dans la dernière mise à jour bêta d’Android 15. Il ne s’agissait pas d’une fonctionnalité pleinement fonctionnelle, mais simplement du fondement de ce qui allait arriver dans le futur. La fonctionnalité a été mise en ligne pour la première fois dans Android 15 QPR1 Beta 2 en septembre.

Lorsque les fonctionnalités seront mises en ligne en version bêta, c’est à cette version qu’elles seront généralement liées. Le code est rarement, voire jamais, un bon indicateur de quand une fonctionnalité deviendra disponible.

Alors, quand les téléphones Pixel bénéficieront-ils d’une limite de charge de la batterie ? Comme la fonctionnalité est liée à QPR1, la première version trimestrielle, son lancement est actuellement prévu pour décembre de cette année, mais il est tout à fait possible (bien que très improbable) qu’elle soit retardée.

Pour une analyse approfondie de toutes les nouveautés de ce version actuelle d’Android 15, allez voir La dernière vidéo de Damien Wilde sur le 9to5Google Chaîne YouTube.

