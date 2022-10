L’imitation de l’artiste mimétiste des acteurs de Bollywood interprétant Garba est parfaite

Le festival Navratri de neuf jours a commencé le 26 septembre et se poursuivra jusqu’au 5 octobre. Les formes de danse traditionnelles Garba et Dandiya, qui sont exécutées dans de grands rassemblements, sont l’une des principales attractions des célébrations Navratri du pays. Les créateurs de contenu numérique ont produit du contenu intéressant autour du festival Navratri sous la forme de bobines mettant en valeur l’engouement de Garba et de dandiya parmi les masses. Cependant, une vidéo réalisée par un mimétiste dans laquelle il imite divers acteurs de Bollywood dansant le Garba et le dandiya a retenu l’attention d’Internet.

Sumedh Shinde, connu pour ses imitations de voix de célébrités de Bollywood telles que Aamir Khan, John Abraham, Ranveer Singh et Hrithik Roshan, entre autres, a partagé la vidéo populaire sur Twitter. Il tente d’incorporer le langage corporel, les expressions faciales et les pas de danse bien connus de célébrités comme Hrithik Roshan, Ajay Devgn, Aamir Khan, Pankaj Tripathi, Anil Kapoor, Akshaye Khanna, Emraan Hashmi, Abhishek Bachchan et Shah Rukh Khan dans Garba. et dandiya étapes dans la vidéo de 2 minutes 20 secondes.

«Découvrez comment nos acteurs de Bollywood montrent leur style unique à Garba / Dandia. Ne manquez pas la fin », a-t-il écrit dans la légende de la vidéo.

La vidéo a déjà dépassé 2,95 lakh vues, 10 000 likes et plus de 1 000 retweets. La vidéo a été bien accueillie par les utilisateurs en ligne, qui ont également applaudi son mimétisme sans faille dans la section des commentaires du tweet.

“Tu es tellement bon!! Je n’ai jamais su comment les moindres mouvements du corps peuvent créer des personnalités aussi différentes », a commenté un utilisateur.

“Génial. Chapeau bas pour votre créativité !” le troisième a commenté avec un emoji de feu.

Dans une autre vidéo récente, Shinde a imité les voix de plusieurs acteurs de Bollywood alors qu’ils exprimaient leurs réactions au film Brahmastra. Sur Twitter, Shinde, qui est également dentiste, compte plus de 19 000 abonnés.

Il a même imité les réactions des acteurs de Bollywood à la séance photo nue de Ranveer Singh dans une vidéo précédente publiée sur Instagram.

