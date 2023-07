L’IMC est-il défectueux en tant que mesure de la santé globale ?

La seule valeur aberrante parmi les marqueurs de santé de Collard est son indice de masse corporelle (IMC), qui le place dans la catégorie des obèses. « Je suis un grand gars », dit-il à propos de sa taille de 6 pi 4 po et de son poids de 258 livres. « Mais je suis aussi en bonne santé, et l’IMC ne devrait pas être la mesure finale de la santé. »

6 juillet 2023 — Eric Collard a toujours été un athlète ; il a joué au football collégial, s’est lancé dans des triathlons à l’âge adulte et maintenant, à 44 ans, fait régulièrement du vélo, court, soulève des poids, joue au golf, etc. Le directeur d’un organisme sans but lucratif basé à Ottawa, Collard prend également sa nutrition au sérieux. Par presque toutes les mesures – tension artérielle, cholestérol, glycémie – Collard est en forme et en bonne santé.

Une nouvelle étude de l’Université Rutgers met en lumière la précision de l’IMC en tant que signe d’un risque accru de mortalité. Les résultats? Lorsqu’il est classé comme obèse par l’IMC seul, la mesure se trompe en grande partie.

« La littérature sur l’IMC était incohérente, et nous voulions donc aborder les limites des études antérieures », a déclaré le co-auteur de l’étude, Aayush Visaria, MD, médecin résident en médecine interne à la Rutgers New Jersey Medical School. « La composition de la population aux États-Unis a changé, il était donc temps de refaire la recherche sur la population d’aujourd’hui. »

Pour mener la recherche, Visaria et son équipe ont analysé les données de plus de 500 000 adultes américains de l’enquête nationale sur la santé de 1999-2018 et de l’indice national des décès des États-Unis de 2019. L’IMC dans ces cas a été calculé à partir de la taille et du poids autodéclarés. Ils comprenaient des données sur la démographie, les facteurs socio-comportementaux, les comorbidités et l’accès aux soins de santé. Ils ont divisé le groupe en neuf catégories d’IMC.

Le maquillage était en moyenne de 46 ans, 50% de femmes et 69% de blancs non hispaniques. Parmi ces personnes, 35 % avaient un IMC compris entre 25 et 30, défini comme étant en surpoids, et 27,2 % avaient un IMC supérieur ou égal à 30, ce qui les classe comme obèses. Visaria et son équipe ont ensuite suivi à une médiane de 9 ans, avec un maximum de 20 ans, ce qui a montré que 75 807 participants étaient décédés. Lors de la décomposition des données en catégories raciales, l’équipe a constaté un risque accru de mortalité chez les participants hispaniques en surpoids, mais pas chez les participants noirs ou blancs. En général, une fois qu’un IMC a atteint 30 et plus, cependant, la mortalité a augmenté.