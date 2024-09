L’IMC en début de grossesse est lié à la fausse couche et au délai de grossesse | Crédit image : © rocketclips – © rocketclips – stock.adobe.com.

Il existe un lien entre le moment de la grossesse et la fausse couche avec un indice de masse corporelle (IMC) en dehors de la catégorie normale chez les femmes et les hommes pendant les périodes de préconception ou de début de grossesse, selon une étude récente publiée dans Réseau JAMA ouvert.1

L’obésité demeure un problème de santé publique majeur chez les femmes en âge de procréer, les risques d’hypertension gestationnelle, d’issues défavorables de la grossesse et de troubles cardiovasculaires étant accrus en raison de l’obésité pendant la grossesse. De plus, de plus en plus de données indiquent que l’IMC chez les hommes et les femmes peut être associé à des issues précoces de la grossesse.2

Actuellement, la compréhension des associations séparées et combinées entre l’IMC chez les femmes et les hommes et les résultats de la grossesse reste insuffisante.1 Les chercheurs ont donc mené une étude pour évaluer ces associations.

Les données ont été obtenues auprès de la génération R Suivant Étude de cohorte prospective basée sur la population visant à identifier les déterminants de la préconception et de la grossesse précoce de certains résultats de grossesse. Les participants comprenaient des femmes et leurs partenaires âgés d’au moins 18 ans résidant à Rotterdam et essayant de concevoir ou actuellement enceintes.

Parmi les participantes, 33,2 % étaient en préconception et 52,8 % en étaient au premier trimestre. Les critères d’exclusion comprenaient l’absence de données sur l’IMC, l’absence de données sur le délai avant la grossesse et l’absence de grossesse à la fin de la phase d’étude.

L’IMC a été déterminé à partir de mesures de la taille et du poids sans chaussures ni vêtements lourds. Pour les femmes, les mesures ont été effectuées lors de l’inscription et des visites ultérieures avant la conception ou au début de la grossesse. Pour les hommes, les mesures ont été effectuées lors de la visite du premier trimestre.

Les catégories d’IMC comprenaient l’insuffisance pondérale pour moins de 18,5, le poids normal pour 18,5 à 24,9, le surpoids pour 25 à 29,9 et l’obésité pour 30 ou plus. Des questionnaires ont été utilisés avant et au début de la grossesse pour déterminer le délai avant la grossesse et le mode de conception.

La date de début de la recherche active d’une grossesse et le premier jour des dernières règles ont été utilisés pour calculer le délai avant la grossesse. Un délai avant la grossesse de 12 mois ou moins a été considéré comme fertile, tandis que l’absence de conception pendant cette période ou l’utilisation de techniques de procréation assistée a été considérée comme infertile.

Les enquêteurs ont défini la fausse couche comme une « perte de grossesse avant 22 semaines de gestation », et les soignants obstétricaux ont été consultés pour obtenir des données sur les fausses couches. Les covariables comprenaient l’âge, l’origine ethnique et le niveau d’éducation le plus élevé.

Les analyses du délai avant la grossesse ont porté sur 3 033 épisodes chez les femmes. L’âge médian des femmes était de 36,1 ans et leur IMC était de 23,5. En comparaison, 2 288 épisodes ont été inclus chez les hommes âgés de 33,4 ans en moyenne et ayant un IMC médian de 24,9.

Pour les analyses de fausses couches, on a recensé 2 770 épisodes de grossesse chez des femmes dont l’âge médian était de 31,5 ans et dont l’IMC médian était de 23,5. On a également recensé 2 189 épisodes chez des hommes dont l’âge médian était de 33,5 ans et dont l’IMC médian était de 25.

La durée médiane de grossesse était de 3,7 mois, 17,8 % des épisodes chez les femmes étant infertiles et 11,3 % conduisant à une fausse couche. Le taux de fécondabilité (TF) chez les femmes était de 0,98 contre 0,99 chez les hommes.

Lors de la détermination du FR en fonction du poids, la fécondabilité était réduite chez les femmes en surpoids et obèses par rapport à celles ayant un poids normal. Les risques de sous-fertilité étaient également accrus chez les patients ayant un IMC élevé, avec un rapport de cotes (RC) de 1,04 pour les femmes et de 1,03 pour les hommes.

Les OR pour la sous-fertilité chez les femmes en sous-poids, en surpoids et obèses par rapport à celles ayant un poids normal étaient respectivement de 1,88, 1,35 et 1,67. De plus, le surpoids était associé à une augmentation des risques de fausse couche, avec un rapport de risque de 1,43. Le petit nombre de femmes en sous-poids ou obèses dans la population étudiée peut expliquer ces données.

Ces résultats ont montré une fécondabilité réduite, une sous-fertilité et un risque accru de fausse couche en raison d’un IMC en dehors de la catégorie normale chez les femmes et les hommes. Les chercheurs ont conclu que l’optimisation de l’IMC dès la préconception pourrait être essentielle pour améliorer les résultats de la grossesse.

Références