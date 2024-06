L’IMC a ses défauts. L’indice de rondeur corporelle est-il meilleur ?

De nouvelles recherches suggèrent une meilleure façon de mesurer l’obésité que l’indice de masse corporelle.

L’indice de masse corporelle a été développé pour la première fois en 1832 et constitue la méthode standard pour estimer la graisse corporelle d’une personne depuis les années 1980. Ce calcul a cependant fait l’objet d’une attention croissante ces dernières années.

L’une des critiques majeures de l’IMC est qu’il ne tient pas compte de la part de graisse dans le poids d’une personne ni de l’endroit où la graisse est répartie dans le corps. Il ne prend pas non plus en compte les autres éléments qui composent la composition corporelle d’une personne au-delà de la graisse, notamment les muscles, les os, l’eau et les organes.

« La répartition des graisses et la composition corporelle peuvent varier considérablement selon les personnes ayant le même IMC », a écrit Wenquan Niu, professeur à l’Institut capital de pédiatrie de Pékin, dans un courrier électronique.

Parce que le muscle est beaucoup plus dense que la graisse, l’IMC est plus élevé chez les personnes très musclées mais qui ont moins de graisse corporelle, comme les athlètes, a déclaré Niu. À l’autre extrémité du spectre, l’IMC peut être sous-estimé chez les personnes âgées ayant beaucoup moins de masse musculaire et plus de graisse corporelle.

Dans un étude publié la semaine dernière dans JAMA Network Open, Niu et ses collègues ont montré qu’une mesure différente, appelée indice de rondeur corporelle, constitue un moyen plus précis d’estimer l’obésité.

Alors que l’IMC estime la graisse corporelle d’une personne en utilisant seulement deux mesures, la taille et le poids, le BRI intègre également les circonférences des hanches et de la taille pour estimer la quantité de graisse totale et de graisse viscérale dont dispose une personne. La graisse viscérale est un type de graisse abdominale profonde qui entoure les organes et peut être plus nocive pour la santé.

L’IMC « ne différencie pas non plus la composition corporelle, la part de votre poids constituée d’eau par rapport à la graisse par rapport à la masse musculaire ou osseuse », a déclaré le Dr Aayush Visaria, résident en médecine interne à la faculté de médecine Rutgers Robert Wood Johnson, qui n’a pas participé à l’étude. l’étude.

Là où le BRI fait une grande différence, c’est en permettant plus de variations, ce qui permet de mieux déterminer la quantité de graisse corporelle d’une personne.

La nouvelle étude a utilisé les données de l’enquête nationale sur la santé et la nutrition, recueillies auprès d’environ 33 000 Américains sur près de 20 ans. Les chercheurs ont calculé le risque de décès d’une personne, quelle qu’en soit la cause – qui est généralement plus élevé si une personne souffre d’insuffisance pondérale, de surpoids ou d’obésité – en fonction de son IMC et de son IRC.

Ils ont constaté que BRI faisait un meilleur travail pour calculer la composition corporelle d’une personne et donc la catégorie de poids dans laquelle elle appartenait.

Lorsqu’ils ont représenté graphiquement leurs données, les points BRI ont créé une courbe en cloche, avec un risque de décès plus élevé – un indicateur de mauvaise santé – à chaque extrémité. Lorsqu’il est représenté graphiquement de la même manière, l’IMC montre également ces deux extrêmes, mais crée une partie médiane plus plate et non arrondie. Cette partie plate masque la variation, qui constitue une grande partie du problème.

Recommandé

« La variation fait partie de la vie », a déclaré Diana Thomas, professeur de mathématiques à l’Académie militaire américaine de West Point, qui a développé le calcul du BRI alors qu’elle était directrice du Centre de recherche quantitative sur l’obésité de l’Université d’État de Montclair dans le New Jersey.

Là où cette variation importe le plus, c’est chez les personnes qui se situent autour des seuils de chaque catégorie. L’IMC place les gens dans des catégories, avec des seuils stricts, par exemple un IMC inférieur à 25 étant le seuil d’un poids santé.

« Lorsque vous tracez ces lignes dures et rapides, vous ne tenez pas compte des variations. Certaines personnes qui ont dépassé la limite pourraient en fait avoir besoin de rester en dessous de la limite », a déclaré Thomas.

Comment fonctionne la BRI ?

Les deux mesures sont ancrées dans la géométrie, a déclaré Thomas, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. L’IMC considère le corps comme un cylindre.

« Je me suis regardée dans le miroir et j’ai dit : ‘Je ne ressemble pas à un cylindre, je ressemble plus à un œuf' », a-t-elle déclaré.

Pour tenir compte de plus de variations dans les types de corps, y compris les corps en forme d’œuf, Thomas a comparé le tour de taille ou de hanche d’une personne à sa taille, mais n’a pas inclus le poids dans ses calculs. Centrant sa théorie sur le fait que le corps a une forme ovale plutôt que cylindrique, elle a utilisé un concept mathématique appelé excentricité pour développer la BRI.

Essentiellement, plus une personne est proche de la forme d’un cercle, plus son BRI sera proche de zéro. Plus leur forme est proche d’une ligne droite, plus leur BRI sera proche de 1.

« Cela permet toutes les variations de formes du corps », a déclaré Thomas.

Le BRI n’est pas une mesure parfaite. Il n’est toujours pas capable de calculer la masse musculaire d’une personne, qui joue un rôle important dans la santé, « mais je pense vraiment que nous allons dans la bonne direction », a déclaré Visaria. « BRI est l’une des méthodes qui ont été mises au point pour tenter de mesurer la composition corporelle d’une manière accessible au plus grand nombre. »

C’est essentiel, car les balances spécialisées qui mesurent la composition corporelle d’une personne ne sont pas accessibles à tout le monde – et ne sont pas toujours précises – et il n’est pas non plus réaliste d’utiliser d’autres méthodes telles que les scans pour le faire.

« L’objectif est d’avoir quelque chose qui puisse être utilisé par le plus grand nombre de sites », a déclaré Thomas. « Vous n’avez pas besoin d’un scanner ou d’une balance spéciale. La BRI ne nécessite qu’un ruban à mesurer.