L’imagerie satellite montre l’arriéré de conteneurs au port de Yantian

« Les opérations portuaires s’améliorent et sont supposées être plus proches de 50% à 60% de productivité », a déclaré Akhil Nair, vice-président de la gestion mondiale des transporteurs et de la stratégie océanique chez SEKO Logistics-Hong Kong, a expliqué dans un e-mail. « Cependant, il y a une longue liste d’attente de navires qui doivent effectuer à la fois des opérations de déchargement et de chargement. Cela prendra un certain temps. Si tous les conteneurs supplémentaires mesurent 40 pieds de long, vous regardez environ 160 000 conteneurs physiques qui doivent être exportés . »

Le terminal portuaire de Chine du Sud dessert 100 navires chaque semaine et est un lieu d’exportation essentiel pour les États-Unis et l’Europe. En 2020, le port de Yantian a traité 13,3 millions de conteneurs autrement appelés EVP. Mais les opérations étaient toujours au point mort la semaine dernière avec peu de navires vus amarrer au port sur des photos satellite fourni à CNBC par Planet Labs .

Certains experts de l’industrie préviennent déjà que ce retard pourrait avoir un impact sur les expéditions de Noël, a déclaré Woitzik.

« C’est vraiment ce qui préoccupe tout le monde », a déclaré Woitzik. « Les transporteurs annulent la plupart des escales vers Yantian au moins jusqu’à la mi-juillet. » Cela signifie que de nombreuses exportations ne quitteront pas le port chinois avant cette date, a-t-il déclaré.

Alors que certains exportateurs peuvent déplacer leurs marchandises vers d’autres ports, tous ne suivront pas, a déclaré Woitzik. La haute saison des expéditions de vacances commence en août, a-t-il déclaré.

« C’est à ce moment-là que les entreprises commencent à expédier leurs produits pour les mettre en rayon à temps pour les vacances », a-t-il déclaré. « Ce carnet de commandes ne fait qu’ajouter aux volumes de conteneurs en attente d’être transportés. »

Les retards à Yantian retarderaient probablement les exportations de biens de consommation électroniques, de machines électriques, d’appareils ménagers, d’équipements médicaux, de pièces automobiles et de meubles, a déclaré Woitzik.

« Ces produits ont des marges plus minces et sont susceptibles d’être retardés », a déclaré Woitzik. « Walmart et Home Depot peuvent être touchés et connaître des pénuries car ils ont des bases logistiques autour de ce port. Fondamentalement, les compagnies maritimes prennent les expéditeurs les plus offrants. Habituellement, ces soumissionnaires sont les biens de consommation électroniques de grande valeur. »

Plus tôt cette semaine, le président et chef de l’exploitation de Home Depot, Ted Decker, a déclaré à CNBC que la société avait affrété son propre navire pour commencer à transporter des produits à la mi-juillet afin d’éviter la congestion maritime qui pourrait retarder les marchandises à temps pour les vacances.

La côte ouest des États-Unis et les ports chinois ont enregistré des volumes de conteneurs records pendant la pandémie. Le dernier ralentissement à Yantian et le détournement de navires vers les ports de Hong Kong, Shekou et Nansha ont créé un tsunami de congestion. Des infections ont également été signalées au terminal portuaire de Guangzhou à Nansha et au port de Shenzhen. La combinaison de la résurgence des épidémies de Covid et des afflux supplémentaires de conteneurs ralentit le mouvement des conteneurs au port de Nansha.