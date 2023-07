L’imagerie satellite montre ce que pourrait être le futur camp de Wagner en Biélorussie

Une image satellite capturée vendredi fournit la première image claire de la construction rapide d’un camp pour héberger des milliers de personnes dans une base abandonnée en Biélorussie. Les reportages des médias locaux et les analyses d’experts sur le moment de la construction soudaine suggèrent que le camp aurait pu être construit pour les forces entrantes de Wagner après leur mutinerie et leur retrait ultérieur de Russie. Le Washington Post n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports, et d’autres ont mis en garde contre les conclusions hâtives sur le but du camp.