L’imagerie de Pelé brille avant le match à élimination directe du Brésil contre la Corée du Sud

L’image d’un jeune Pelé célébrant des buts et soulevant des trophées avec l’équipe nationale du Brésil est apparue avec éclat sur les maillots, les drapeaux et les banderoles des supporters brésiliens rassemblés avant le match de Coupe du monde de la Seleçao contre la Corée du Sud lundi.

Pelé, 82 ans, est resté dans un hôpital de Sao Paulo, se remettant d’une infection respiratoire aggravée par le COVID-19. Les nouvelles en provenance du Brésil lundi matin étaient bonnes, car deux filles et un petit-fils du grand footballeur ont déclaré qu’il n’était pas en danger imminent de mort.

C’était un motif de célébration pour les nombreux Brésiliens qui ont encouragé la Selecao et montré leur soutien à Pelé au Qatar.

“Nous sommes tous heureux d’apprendre qu’il va mieux”, a déclaré Raphael Bissonho, un fan brésilien de 35 ans. “C’est le roi du football, notre plus grand symbole dans le football. Il représente le Brésil mieux que quiconque. Espérons qu’il soit bientôt sorti de l’hôpital et qu’il nous montre une photo de lui regardant l’équipe nationale à la télévision.

Pelé s’est fait enlever une tumeur du côlon l’année dernière, mais ni sa famille ni l’hôpital n’ont dit si elle s’était propagée.

Quelques milliers de personnes étaient au point de rassemblement des supporters brésiliens à Doha lundi pour encourager l’équipe lors du match contre la Corée du Sud en huitièmes de finale. Beaucoup se rendraient au stade 974 pour regarder le match.

“Tout le monde pense et parle de lui”, a déclaré Alexandre Carola, 44 ans, un fan de Santos qui a voyagé depuis Sao Paulo pour voir jouer le Brésil. “Nous sommes ici, priant et espérant qu’il puisse récupérer le plus tôt possible. Et je suis sûr que lorsqu’il regardera le match à la télé et qu’il verra ce mouvement pour lui souhaiter bonne chance, pour lui envoyer cette énergie, je suis sûr que cela lui donnera plus de force pour aller mieux et bientôt rentrer chez lui auprès de sa famille et copains.”

Les fans ont prévu une salve d’applaudissements pour Pelé juste avant le match et devaient ouvrir une grande banderole avec son image derrière l’un des buts à la 10e minute des deux mi-temps au stade 974. Ce serait une référence au maillot n°10. qu’il avait l’habitude de porter. Dans l’image sur la bannière, Pelé sera représenté avec le maillot blanc n ° 10 qu’il portait lorsqu’il jouait pour le club brésilien Santos.

Il y a également eu une manifestation de soutien avant le match contre le Cameroun la semaine dernière, après l’annonce de l’hospitalisation de Pelé.

Les organisateurs du tournoi au Qatar ont également rendu hommage à Pelé, notamment des messages de soutien affichés sur les façades des bâtiments. Lors d’un spectacle de drones dans la baie de Doha, un grand drapeau brésilien portant le n° 10 a été affiché, ainsi que le message « Guérissez-vous bientôt, Pelé ».

Pelé a remporté trois Coupes du monde avec le Brésil, en 1958, 1962 et 1970. La Selecao a également remporté le titre en 1994 et 2002.

Pelé détient le record de buts dans les matches officiels avec le Brésil avec 77, deux de plus que Neymar, qui devrait revenir d’une blessure à la cheville droite lors du match de l’équipe contre la Corée du Sud.

