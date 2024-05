L’imagerie cérébrale montre que les parents ont des réponses neuronales accrues à la non-conformité de genre de leurs fils

Des recherches récentes publiées dans Neurosciences Sociales Cognitives et Affectives a découvert que les parents affichent des réponses neuronales plus fortes lorsque leurs propres enfants, plutôt que des enfants inconnus, violent les stéréotypes de genre. Cet effet est particulièrement prononcé lorsque l’enfant au genre non conforme est un garçon et chez les parents qui considèrent de telles violations comme moins appropriées. Cette étude met en évidence à quel point les facteurs personnels et situationnels façonnent les réactions des parents face au comportement des enfants qui défie les rôles traditionnels de genre.

Les stéréotypes sur les rôles de genre rationalisent les interactions sociales en fixant des attentes en matière de comportement. Cependant, lorsque ces stéréotypes sont violés, les réactions peuvent être extrêmement négatives. Des études antérieures ont montré que les parents réagissent généralement plus défavorablement lorsque leurs enfants se livrent à des activités contraires à ces normes de genre, comme un garçon jouant avec des poupées.

La nouvelle étude a été lancée pour explorer les fondements neuronaux de ces réactions, en particulier pour comprendre comment les parents traitent et réagissent aux comportements non conformes au genre de leurs propres enfants par rapport à ceux des autres enfants. Comprendre cela pourrait faire la lumière sur les impacts émotionnels et cognitifs des normes de genre au sein des familles.

« Les gens reçoivent quotidiennement une multitude d’informations sociales qu’ils catégorisent inconsciemment. Ceci est adaptatif car il facilite le traitement rapide et efficace des informations sociales », ont expliqué les auteurs de l’étude Christel Portengen, chercheuse postdoctorale à l’Université du Michigan et Joyce Endendijk, professeur adjoint à l’Université d’Utrecht.

« Malheureusement, ce traitement n’est pas sans réserves ; Les parents qui s’appuient davantage sur des préjugés heuristiques concernant le genre sont plus susceptibles de réagir négativement lorsque leurs enfants ne respectent pas les attentes sexistes. La plupart des études qui ont examiné la manière dont le cerveau des parents traite les informations sexistes ont utilisé les réponses cérébrales à des enfants inconnus.

« Pourtant, les parents ont probablement des attentes et des normes de genre différentes à l’égard de leurs propres fils et filles par rapport aux enfants inconnus. Dans notre étude, nous avons donc voulu examiner si ces processus cérébraux différaient lorsque les propres enfants des parents violaient les attentes sexistes, par exemple un garçon qui aime jouer à la poupée. L’utilisation de mesures neuroscientifiques était essentielle pour cette étude, car ces méthodes peuvent fournir des informations sur le traitement des informations sociales qui se produisent en grande partie en dehors de notre conscience.

L’étude a porté sur 74 familles néerlandaises, chacune comptant au moins un fils et une fille âgés de 3 à 6 ans. La recherche a été conçue pour mesurer les réponses neuronales à l’aide de potentiels liés aux événements (ERP), un type d’activité cérébrale mesurée par électroencéphalographie ( EEG).

Au cours de la phase expérimentale, les parents ont vu des photographies d’enfants, les leurs et ceux qu’ils ne connaissaient pas. Chaque photographie était associée à des mots qui correspondaient ou violaient les stéréotypes de genre traditionnels, tels que « poupées » pour les filles ou « tracteurs » pour les garçons.

Les stimuli ont été divisés en deux blocs : un pour les jouets et un autre pour les comportements, ce qui a permis d’examiner différents aspects des stéréotypes de genre. Les parents regardaient ces images pendant que leur activité cérébrale était enregistrée, et ils étaient chargés de former des impressions basées sur les informations combinées de l’image et du mot.

Les chercheurs ont découvert que les parents présentaient des réponses neuronales plus fortes aux comportements non conformes au genre de leurs propres enfants par rapport à ceux d’enfants inconnus. Cette réponse accrue indique que les violations des normes de genre par ses propres enfants sont perçues comme plus significatives et plus marquantes sur le plan émotionnel que celles commises par des enfants avec lesquels les parents n’ont pas de lien personnel.

« Même si nous avons trouvé des preuves selon lesquelles les parents traitaient les violations de stéréotypes de genre de leurs propres enfants différemment de celles d’enfants inconnus, nous n’avons trouvé cela que pour les comportements problématiques et non pour les préférences en matière de jouets », ont noté Portengen et Endendijk. « Cela est surprenant, car les plus grandes différences entre les garçons et les filles au cours des années préscolaires concernent généralement les préférences en matière de jouets. »

Les chercheurs ont également constaté une différenciation des réponses en fonction du sexe de l’enfant. Les réactions neuronales étaient plus prononcées chez les garçons que chez les filles lorsqu’ils adoptaient des comportements non conformes au genre. Ceci est conforme à des recherches antérieures, qui ont montré que les parents acceptent davantage les comportements non conformes au genre chez les filles que chez les fils, essayant souvent de modifier les comportements de leurs fils plus fréquemment.

De plus, les chercheurs ont découvert que les attitudes de base des parents à l’égard des rôles de genre influençaient de manière significative leurs réponses neuronales. Ceux qui ont des opinions plus traditionnelles sur le genre ont manifesté des réactions plus fortes face aux violations des normes de genre.

« Nos résultats montrent que le cerveau des parents réagit différemment aux violations des stéréotypes de genre de leurs propres enfants par rapport aux enfants inconnus, en particulier lorsque les violations impliquent un comportement problématique (par exemple, ‘agression’, ‘anxiété’) », ont déclaré Portengen et Endendijk à PsyPost.

« Il est important de noter que la parenté entre le parent et l’enfant semble susciter des réactions cérébrales plus fortes et des évaluations négatives des violations des stéréotypes de genre. En outre, les réactions cérébrales plus fortes aux violations des stéréotypes de genre pourraient s’expliquer en partie par les évaluations plus négatives des parents à l’égard des violations des stéréotypes de genre.

Mais il y a certaines limites à considérer. L’étude a porté principalement sur des couples hétérosexuels blancs, très instruits, ce qui limite la généralisabilité des résultats. Les recherches futures pourraient bénéficier de l’inclusion d’un ensemble plus diversifié de participants pour comprendre les variations culturelles, raciales et socio-économiques des réponses neuronales parentales à la non-conformité de genre.

De plus, l’étude s’est appuyée sur les réponses des parents à des images et des textes statiques, qui pourraient ne pas rendre pleinement compte des manières dynamiques dont les parents interagissent avec leurs enfants et réagissent à leurs enfants dans les situations quotidiennes. D’autres études pourraient utiliser des scénarios plus interactifs ou réels pour recueillir des données.

« L’objectif primordial de cette recherche plus large est de mieux comprendre pourquoi certains parents utilisent des pratiques parentales très différentes avec les garçons et les filles, tandis que d’autres s’engagent dans des pratiques parentales plus neutres en matière de genre », ont expliqué les chercheurs. « Notre objectif à long terme est de mieux comprendre les processus cérébraux et les processus cognitifs qui sous-tendent la manière dont les parents enseignent aux garçons et aux filles les normes sociétales de genre dès la petite enfance. »

L’étude, « Réactions neuronales des mères et des pères face aux violations des stéréotypes de genre par leurs propres enfants», a été rédigé par Christel M. Portengen, Anneloes L. van Baar et Joyce J. Endendijk.