L’image virale « Tous les regards sur Rafah » semble générée par l’IA. Que signifie l’expression ?

« Tous les regards sont tournés vers Rafah », lit-on sur l’image. Les mots sont épelés dans des rangées de tentes blanches, sur fond de montagnes au loin. Plus de 40 millions d’utilisateurs d’Instagram ont partagé ce graphique dans leurs histoires à l’aide d’un modèle généré par l’utilisateur ces derniers jours, selon Instagram. Le graphique viral est apparu après une frappe israélienne meurtrière dimanche sur un campement de tentes pour personnes déplacées à Rafah, dans le sud de Gaza, qui a tué 45 personnes et suscité l’indignation mondiale.

Contrairement à d’autres images graphiques de la guerre devenues virales, cette image a probablement été générée par l’intelligence artificielle. Certains sur les réseaux sociaux ont critiqué l’image comme remplaçant des images pénibles de ce qui se passe réellement à Gaza – prises par des photographes et des personnes sur le terrain – par une fausse image générée par la technologie.

Voici ce que nous savons de l’image et d’où vient l’expression.

Que disent les experts à propos de l’image « Tous les regards sont tournés vers Rafah » ?

Felix M. Simon, chercheur en communication à l’Oxford Internet Institute, s’est dit « confiant » dans le fait que l’image virale « a été générée avec l’aide de l’IA », notant que l’image « porte diverses caractéristiques visuelles typiques des systèmes d’IA : surtout un certain flou.

En réalité, il n’y a pas de rangées de tentes bien taillées ni de montagne enneigée à proximité des campements de Rafah. Les tentes sont installées au milieu des champs et des bâtiments, et la zone est parsemée de palmiers et de quelques collines sablonneuses. Les images de l’attaque meurtrière de dimanche soir montraient un Rafah très différent de celui représenté sur l’image virale : des flammes rouges déchirant le tissu, des corps calcinés au point de devenir méconnaissables, un homme portant un enfant sans tête.

Simon a noté que si l’image était réelle, d’autres images représentant la même scène seraient disponibles, compte tenu de la taille du camp représenté et de l’attention internationale portée à ce sujet.

Instagram attribue à un utilisateur nommé « shahv4012 » la première personne à utiliser l’image dans un modèle d’histoire Instagram. L’utilisateur n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du Washington Post.

Rafah, désormais un point focal de la guerre entre Israël et le Hamas, était devenu le dernier refuge pour environ un million de Palestiniens fuyant les combats ailleurs. Israël a intensifié ses opérations terrestres et aériennes dans la région début mai, laissant les personnes déplacées sans nulle part où aller, affirment les militants. Alors que les pays et les organisations de défense des droits de l’homme appellent à l’arrêt des combats et des frappes sur Rafah, l’armée israélienne a étendu cette semaine ses opérations, s’enfonçant plus profondément dans la zone qu’elle considère comme centrale pour les opérations du Hamas – malgré une ordonnance de la Cour internationale de Justice de Israël doit arrêter ses opérations militaires là-bas.

Pourquoi les gens pourraient-ils partager une image de Rafah générée par l’IA ?

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont critiqué l’image comme étant une représentation trop rose d’une zone de déplacement par rapport aux images graphiques réelles provenant de la scène – et que le partager pour sensibiliser était « performatif ».

Matt Navarra, consultant en médias sociaux, a déclaré mercredi que la nature non controversée de la publication pourrait être à l’origine de la portée massive de l’image.

« Cela ne représente pas la violence du monde réel. Même si elle semble aseptisée, c’est ce qui lui a permis d’avoir le niveau de portée virale qu’elle a reçu jusqu’à présent », a déclaré Navarra, ajoutant qu’Instagram n’a pas encore étiqueté l’image pour faire savoir aux utilisateurs qu’elle a été produite à l’aide de l’IA.

« Les gens aiment sentir qu’ils peuvent contribuer à influencer ceux qui ont le pouvoir et l’autorité pour provoquer le changement », a déclaré Navarra. « En faisant partie d’un mouvement, même au niveau d’engagement le plus bas, les gens ont le sentiment d’avoir contribué, d’une manière ou d’une autre, à une cause plus grande. »

Il a ajouté que les gens peuvent également partager l’image car elle sensibilise à la question et fait la une des médias, ce qui peut entraîner un changement.

Sima Ajlyakin, une photographe basée au Caire, a partagé la photo sur son compte Instagram avant de la supprimer, après s’être interrogée sur les conséquences de la publication de l’image. Ce sont les photographies réelles et dévastatrices qui permettent à ceux qui se trouvent à l’extérieur de Gaza d’être témoins de ce qui se passe à l’intérieur, a-t-elle déclaré.

« En fin de compte, les photojournalistes et les photographes qui sont sur le terrain, qui couvrent tout cela, qui couvrent les atrocités qui se produisent à la vue du monde entier, notamment sur les réseaux sociaux, sont en fin de compte ceux-là. qui déclenchent tant d’alarmes », a-t-elle déclaré. « Ce sont eux qui suscitent toute cette colère mondiale. … Que prouve l’IA ?

Elle a donné l’exemple d’une autre image largement partagée de l’attaque de dimanche : une vidéo d’un enfant sans tête, porté sous les aisselles par un homme debout devant une tente en feu. Cette seule image, a déclaré Ajlyakin, était particulièrement puissante, même si elle n’était pas aussi largement partagée sur les réseaux sociaux.

Comment les sociétés de médias sociaux traitent-elles les images générées par l’IA ?

Plus tôt cette année, Meta, propriétaire d’Instagram et de Facebook, a annoncé qu’elle commencerait à détecter et à étiqueter les images générées par l’IA et publiées sur ses plateformes. En avril, l’entreprise a déclaré qu’elle s’efforcerait d’assurer la « transparence » et qu’elle prévoyait commencer à étiqueter Contenu généré par l’IA en mai. Instagram n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire sur cette histoire mercredi matin.

Simon a noté que si les outils d’IA générative « facilitent certainement » la création d’images personnalisées pour des sujets ou des causes spécifiques, les outils traditionnels comme Photoshop ont également été et sont largement utilisés pour faire de même.

D’où vient l’expression « Tous les regards sont tournés vers Rafah » ?

Richard Peeperkorn, représentant de l’Organisation mondiale de la santé en Cisjordanie et à Gaza, dit en février, que « tous les regards sont tournés vers Rafah », faisant référence au projet israélien de lancer une incursion militaire dans la ville. Une offensive militaire israélienne dans ce pays entraînerait une « catastrophe insondable, aggravant encore le désastre humanitaire au-delà de toute imagination », a-t-il déclaré.