L’image teaser du OnePlus 13 nous donne notre premier aperçu officiel du nouveau téléphone

Le OnePlus 13 sera lancé en Chine avant la fin du mois, avec une disponibilité mondiale attendue au début de l’année prochaine, et il y a maintenant une photo officielle du téléphone sur la page de précommande – même si elle ne nous montre pas vraiment tout cela. beaucoup.

Comme repéré par Vérification du carnetvous pouvez maintenant vous diriger vers le site Oppo pour le constater par vous-même (Oppo et OnePlus ont fusionné en 2021). Vous pouvez également inscrire votre nom sur l’un de ces combinés, si vous habitez en Chine.

L’une des images de la page offre les indices les plus subtils sur l’apparence et le design du OnePlus 13 : vous pouvez à peine distinguer les boutons d’alimentation et de volume sur le côté, ainsi que le grand module de caméra circulaire à l’arrière.

Comme vous pouvez le voir dans notre test du OnePlus 12, la conception de la caméra arrière semble être similaire à celle du modèle actuel, même si cette fois-ci, il semble qu’il y ait également une fine bande de couleur coupant le boîtier arrière.

Fuites précédentes

Le OnePlus 12 (Crédit image : OnePlus)

Le texte sur l’image teaser et la page de précommande ne nous donnent pas beaucoup de détails – d’après ce que nous pouvons en dire grâce à Google Translate – mais OnePlus promet des niveaux de performances professionnels pour ce prochain combiné.

Nous avons déjà beaucoup entendu parler du successeur du OnePlus 12, et il y a eu une possible observation il y a quelques jours lorsque Qualcomm a partagé une vidéo promotionnelle pour le lancement imminent du processeur Snapdragon 8 Gen 4.

Ce chipset alimentera presque certainement le OnePlus 13 à son arrivée. Des pronostiqueurs dignes de confiance ont également parlé d’un écran incurvé redessiné et d’une augmentation significative de la capacité de la batterie.

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore.

Il est également suggéré que OnePlus lui-même aurait déjà publié une photo du OnePlus 13 lors de l’annonce des mises à niveau de la technologie d’affichage – bien que le téléphone sur la photo n’ait pas été spécifiquement identifié, nous n’en sommes donc pas sûrs.