La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a impressionné ses adeptes sur les réseaux sociaux avec certaines des images les plus époustouflantes de l’espace. Dans son récent post sur Instagram, la NASA a accueilli la nouvelle année 2021 avec une vue spectaculaire sur le premier lever de soleil de l’année.

La photo a été prise par l’un des astronautes de l’équipage de l’Expédition 56 de la NASA depuis la Station spatiale internationale (ISS). Expliquant la photo prise par le membre d’équipage, la NASA a expliqué dans sa légende que l’astronaute avait capturé le point de réflexion du Soleil à environ 1050 miles au nord-est de la position du vaisseau spatial au-dessus du Massachusetts, aux États-Unis. La région est principalement entourée de nuages ​​mais l’astronaute a eu la chance de trouver ce cliché unique.

Sur la photo, on peut voir l’horizon et le littoral de Terre-Neuve-et-Labrador, deux des provinces canadiennes, tandis que le Québec peut être vu plus loin. La vue du lever du soleil évoque surtout le sentiment d’un nouveau départ d’un nouveau départ et avec cette photographie, ce sentiment est assez profond.

La NASA a écrit dans sa légende que même si chaque lever de soleil marque littéralement le début d’une toute nouvelle journée, cela nous rappelle également à tous que nous pouvons, nous aussi, repartir à neuf avec une bonne attitude, une positivité et une gratitude. L’agence spatiale américaine a en outre déclaré que c’était exactement ce que ses pensées étaient pour 2021 et au-delà.

Décrivant la vue depuis l’ISS, la légende de la NASA a déclaré que voler vers le lever du soleil avait l’air « magique » avec la sensation de vitesse, la Terre tournant en dessous et l’ISS bourdonnant, qui est suivi par un éclat géant de lumière vibrante.

En commençant la légende, la Nasa a cité les paroles de Feeling Good de la chanteuse noire emblématique Nina Simone, « Sun in the sky you know how I feel ». En réponse au message de la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) a cité les paroles suivantes: « Breeze driftin ‘on by you know how I feel. » En réponse à cela, la NASA a répondu: « @europeanspaceagency chante plus fort! »

La publication a recueilli plus de 1033766 likes depuis qu’elle a été partagée il y a deux jours sur Instagram. Les internautes ont commenté à quel point ils étaient impressionnés par la magnifique photographie. Un utilisateur a commenté: « Grande expérience visuelle grâce à vous. » Un autre utilisateur a écrit: « Regardez toute cette lumière dorée. »

Le dernier post Instagram de la NASA montre une image capturée par son Observatoire Chandra X-ray. L’image montre une étoile à neutrons en rotation située à 17 000 années-lumière de la Terre, entourée d’un nuage de particules énergétiques.

L’image a créé un buzz car elle ressemblait assez à la forme d’une main ou d’un visage.