Les adeptes d’Instagram de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) étaient jeudi pour un régal rétro pop art. L’agence spatiale américaine a partagé une image infrarouge des montagnes de l’Anti-Atlas situées au-dessus de 708 kilomètres au sud-ouest du Maroc.

L’image infrarouge a capturé la chaîne de montagnes dans des couleurs vives éclatantes qui sont autrement invisibles à l’œil humain. Sous-titrant l’image, la NASA a écrit que les montagnes se sont formées à cause des plaques tectoniques africaine et eurasienne qui sont entrées en collision il y a près de 80 millions d’années. La collision massive avait complètement détruit l’océan Tethys.

Étant infrarouge, l’image met en évidence les différentes couches de roches et de sédiments présentes dans l’Anti-Atlas ce qui lui donne l’aspect tie-dye, a expliqué la NASA. Les montagnes de l’Anti-Atlas sont constituées de calcaire, de grès, d’argile et de gypse. L’image a été appréciée par plus de 5,46,452 utilisateurs d’Instagram depuis qu’elle a été partagée. Alors que beaucoup ont loué l’image pour sa présentation rétro pop des montagnes. Un des utilisateurs a commenté: «Image incroyable et colorée». Alors qu’un autre utilisateur a commenté: « C’est vraiment une œuvre d’art incroyable. » Pour certains, l’image leur a rappelé que «notre planète est l’œuvre d’art verte de tous les temps». Alors qu’un autre utilisateur a dit: « Superbe et éducatif »

NASA a en outre mentionné que l’image a été prise le 5 novembre 2007 par le radiomètre spatial avancé à émission et réflexion thermiques (ASTER) sur le satellite Terra. L’instrument ASTER a été construit au Japon pour le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) tandis que sa conception, son étalonnage et la validation des données sont effectués par une équipe conjointe de scientifiques américains et japonais. Selon la NASA, ASTER obtient des images haute résolution de la Terre de 15 à 90 mètres carrés par pixel dans 14 longueurs d’onde différentes du spectre électromagnétique, allant de la lumière infrarouge visible à la lumière infrarouge thermique. Les scientifiques utilisent les données collectées par ASTER pour créer des cartes détaillées de la température, de l’émissivité, de la réflectance et de l’élévation de la surface terrestre. ASTER fait partie de TERRA, le premier satellite à former le système d’observation de la Terre (EOS) lancé en 1999.